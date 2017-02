Terrafamen ympäristöriskit

SHL:n numerossa 15.2. besserwisser Aitoo-Helsinki heitti huulta Terrafamen ympäristöriskeistä tavalla, johon on pakko puuttua.

Terrafamen tuotantotavoite on 35 000 tonnia nikkeliä vuodessa, malmion nikkelipitoisuus on 0,28 prosenttia ja talteen saanti tästä 70 prosenttia. Siten 30 vuodessa malmikivestä syntyy jätekiveä yli 500 miljoonaa tonnia. Tämän lisäksi prosessissa joudutaan louhimaan sivukiveä kaksinkertainen määrä malmikiveen verrattuna. Jätekiveä syntyy 30 vuodessa yhteensä siis yli 1500 miljoonaa tonnia. Määrää voidaan havainnollistaa kasana, jonka pohjan ala on 15 neliökilometriä ja korkeus 50 metriä.

Mitä tässä kasassa tulee tapahtumaan? Geologisen tutkimuskeskuksen entinen tutkimusjohtaja, professori Matti Saarnisto kertoo: ”Mustaliuske, josta nikkeli rikastetaan ja jota myös kaivoksen sivukivi pääasiassa on, sisältää 7–8 prosenttia sulfidirikkiä. Joutuessaan ilman ja veden kanssa tekemisiin mustaliuske rapautuu nopeasti ja muodostuu rikkihappoa”.

Biokemisti, filosofian tohtori Jari Natunen täsmentää: ”Jokaisesta tonnista prosessijätettä ja sivukiveä tulee noin 250 kilogrammaa rikkihappoa, joka liuottaa ennemmin tai myöhemmin jätteiden raskasmetallit happamaksi kaivosvuodoksi”.

Palataan nyt massiiviseen jätekivikasaan. Kasassa on siis eväät synnyttää 375 miljoonaa tonnia rikkihappoa (noin 75 000 kilogrammaa jokaista suomalaista kohti). Tämä on yksinkertainen kemiallinen tosiasia.

Käytännön tosiasia on, että rikkihapon syntymisen estäminen tulee olemaan vähintäänkin valtava, erittäin vaikea ja erittäin kallis urakka. Ja se jatkuu ikuisesti.

Pentti Virkkunen

dipl. ins, pohjarakentaja