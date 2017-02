Sähköistä asiointia vammaispalveluihin

Toimiminen vuoden 2005 Kostia-tapahtuman tuottajana oli niin rohkaiseva kokemus, että Paula Kerola sinkoutui sen myötä Pälkäneeltä yrittäjäuralle. Niinpä oli oikeastaan varsin luonnollista, että Kerolan yritys Pirkanmaan Extra-avustajat – ylöjärveläislähtöisyydestään huolimatta – rantautuu jossakin vaiheessa Pälkäneelle.

– Valkeakoski on ollut meille yksi isoimmista toiminta-alueista, ja sijaintihan on siinä luontevasti Kangasalan ja Pälkäneen sivussa. Laajentumisen taustalla on toki myös halu etsiä lisää töitä pitkäaikaisille työntekijöillemme, Kerola kertoo.

Pirkanmaan Extra-avustajat on yksi monista yrityksistä, jotka tarjoavat omaishoidon vapaan palveluita Pälkäneellä ja Kangasalla. Iso osa yrityksen asiakkaista tulee juuri julkiselta puolelta palvelusetelin tai maksusitoumuksen kautta; tieto palveluja tarjoavista yrityksistä kulkee omaishoitajille kunnasta tuen tarpeen arvioivan palveluohjaajan kautta.

Kerolan mukaan se, mitä milloinkin asiakkaan kanssa tehdään, räätälöidään tapauskohtaisesti. Näin pyritään tarjoamaan sitä, mitä asiakas varmasti haluaa – ja siinä ohessa pitämään henkilökunnan työpäivät vaihtelevina ja mielenkiintoisina.

– Välillä istutaan kahvia juomassa, välillä ollaan kanoottiretkellä tai käydään Vehoniemen automuseolla. Nuorin asiakas on ollut yhden päivän ikäinen ja vanhin 105-vuotias, joten kyllähän siinä tarpeetkin ovat aika lailla erilaiset. Tärkeää on, ettei asiakas vamman tai muun vuoksi tippuisi kaiken ulkopuolelle ja että myös omaishoitaja hyötyy.

Yrityskirjo kasvaa hiljalleen

Omaishoitajalle kertyy oikeutta lakisääteiseen vapaaseen kolme päivää kuukaudelta. Kangasalan ja Pälkäneen vanhuspalveluiden johtajan Mia Kanniston mukaan palvelusetelin käyttö omaishoidon vapaissa on hieman yleistynyt viime vuosina. Palvelusetelin käyttö tehtiin mahdolliseksi vuonna 2012, ja nyt alle 65-vuotiaista omaishoidon tukeen oikeutetuista hoidettavista seteliä käyttää säännöllisesti vajaa 14 prosenttia. Yli 65-vuotiaista omaishoidon tuen saajista palveluseteliä käyttää säännöllisesti 13 prosenttia.

– On erittäin hyvä, että meillä on tällainen mahdollisuus tukea asiakkaita. Vapaiden pidon tarve ja halukkuus vaihtelevat, mutta palvelusetelistä ja kotiin vietävästä palvelusta voi olla apua erityisesti esimerkiksi muistisairaille, joille lyhytaikainen siirtyminen toiseen paikkaan on hankalaa, Mia Kannisto arvioi.

Vanhus- ja vammaispalveluilla on kummallakin omat palvelusetelinsä, mutta setelin ympärillä on tiukahko säädösten ja kriteerien viidakko. Omaishoitaja on oikeutettu lakisääteisten vapaapäivien pitämiseen, kun hän on yhtäjaksoisesti – tai vähäisin keskeytyksin – sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoidon vapaan tuottajien on puolestaan täytettävä sosiaali- ja terveyslautakunnan määrittelemät kriteerit toiminnalle – tällaisia ovat esimerkiksi puitteet sekä lääkehuoltoon ja hoidollisiin toimenpiteisiin liittyvät luvat.

– Hakemuksia tulee yrityksiltä noin kolmesta viiteen vuodessa, Kannisto laskeskelee.

Käytännössä vapaan pitämiseen tarkoitettu 117 euron arvoinen palveluseteli ei riitä kattamaan kotiin tuotavista yksityisistä palveluista kuin pienen osan vuorokaudesta. Palvelusetelin käytön sijaan asiakas voidaankin halutessaan ohjata kunnan omiin laitoshoidon tai tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Lähitulevaisuudessa pälkäneläisille ja kangasalaisille pyritään järjestämään lisäksi mahdollisuus hyödyntää uutta ikäihmisten perhehoitoa esimerkiksi omaishoitajien vapaiden käytössä. Perhehoito voi olla myös pitkäaikaista.

Sosiaalikeskuksesta arvioidaan, että omaishoidon tuen palvelut ovat Kangasalla ja Pälkäneellä kaikkiaan hyvällä tasolla – jopa jonkin verran paremmalla tolalla kuin naapurikunnissa.