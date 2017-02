Harjutuulen vuokrasopimus päättyy 2018

Pälkäneen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että viranhaltijoille annettaan valtuudet neuvotella Kangasalan kunnan kanssa palvelukeskus Harjutuulen vuokrasopimuksen päättämisestä viimeistään toukokuun 2018 loppuun mennessä. Vuokrasopimus lopetetaan, koska seuraavan vuoden alusta alkaen vastuu vanhusten palveluista on siirtymässä pois kunnilta.

Esitys tarkoittaa, että Harjutuulen uudisrakennusta tai vanhojen tilojen saneerausta ei tässä vaiheessa suunniteltaisi.

Vuonna 2019 Suomessa pitäisi tulla voimaan uusi maakuntiin perustuva hallintomalli, jolloin sosiaali- ja terveysala kaikkineen siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen. Siinä vaiheessa maakunnat ovat sitoutuneet tekemään 4 vuoden pituisen vuokrasopimuksen kiinteistöistä, joissa kuntakohtaiset palvelut toimivat.

– Vanhusten hoito Harjutuulen tiloissa on siis näillä näkyvin turvattu vuoteen 2023 asti, mutta sen jälkeen tilanne on auki. Emme tiedä, mitä sitoumuksia kunnilla on mahdollisuus saada maakuntauudistuksen jälkeen. Kunnanhallitus esittää, että siihen asti Harjutuuli palvelisi asukkaita nykyisellään, kunnanjohtaja Janita Koivisto selittää.