Hetken musiikkia jazzin huipulta

Kangasala-taloon tammikuuksi koostetun Kapinakuun toinen tapahtumailta marssitti lavalle edustavan kavalkadin menneiden aikojen nuorisomusiikkia. Kapina on kenties hiukan voimakas termi kuvaamaan näitä veteraanirokkareita, mutta etukäteen pelkäämäni pystyynkuolleisuus loisti poissaolollaan.

Neljän esiintyjän täyslaidallinen oli houkutellut paikalle reilun puolen salillisen verran kansaa, joten Kapinakuun edellisviikon keskiviikkona avanneen Uniklubin keikan lievästä autiudesta ei ollut tällä kertaa pelkoa. Varttuneesta väestä koostunut yleisö myöskin selvästi tykkäsi illan antimista.

Eniten etukäteisarvailuja aiheutti illan avanneen Lasse Liemolan keikkakunto. Tuleehan tällä Suomen ensimmäisellä rock-idolilla tänä vuonna mittariin täydet 80 vuotta. Vetreä vihanneskauppias näytti kuitenkin epäilijöille niin kutsutut närhen munat.

Pari ensimmäistä kappaletta laittoi vielä jännittämään, kuinka kauan ääni kestää, mutta katin kontit. Mies ja ääni vertyivät keikan edetessä ja Liemola pysyi kiitettävästi säestävän Whistle Bait -yhtyeen tahdissa aina encoren viimeiseen tahtiin saakka.

Liemolan äänessä on yhä aistittavissa yli 50 vuoden takaista poikamaisuutta, ja letkeillä välipuheillaan hän otti yleisönsä suvereenisti haltuun. Maaperä oli otollinen sellaisille hiteille, kuten Diivaillen, Anna pois, Diana ja Living Doll. Mainiosti hoiti osuutensa myös Whistle Bait, joka on eittämättä maan notkein komppibändi tämän tyylin solistille.

Muutamaa pykälää rankemman rock`n`rollin rytmeihin johdatti Marko Julkunen, alias Mr. Breathless trioineen. Suomen johtava Jerry Lee Lewis- ja Little Richard -tyylin rockpianisti hakkasi koskettimistaan melkoista svengiä sormet ruvella ja välillä kengälläänkin. Alkuperäinen Agents-rumpali Juha Takanen ja nimettömäksi jäänyt mainio kitaristi tukivat siihen malliin, ettei basistia osannut edes kaivata.

70-vuotiaiden miesten 50-vuotias bändi

Varsinaisen jytäorkesterin pestiä hoiti mallikkaasti Matthews, joka tuntui monille olevan ehtoon odotetuin esiintyjä. Ihmekös tuo, sillä bändi oli herätetty 40-vuotisesta horroksesta viimein eloon.

1960-luvulla Tampereen seudulla nuoruuttaan eläneet muistavat Matthewsin ja sen keulahahmon Rale Koiviston parhaiten nuorisoa villinneestä Hair-musikaalista, jossa Koivisto lauloi pääroolissa ja Matthews toimi musikaalin bändinä.

Matthews perustettiin alun perin Kangasalla ja alkuperäisjäsenistä mukana on enää kitaristi Seppo `Kala` Alajoki. Koivisto tuli jo alkuvaiheessa laulajaksi Seppo Heleniuksen tilalle. Kangasala-talolla basistina oli Pekka `Colo` Torikka ja rumpupallilla istui Pälkäneen Pekka Itkonen.

Cream on kenties se bändi, joka ensimmäisenä tulee mieleen Matthewsista puhuttaessa. Tuon 60-luvun supertrion tuotannosta kuultiin versiot ainakin White Roomista ja Sunshine Of Your Lovesta.

Vaikka Koivisto vahvasti epäili äänensä kestävyyttä, niin komeasti kajahtelivat klassikot. Koiviston ja Kalajoen ikämittarit näyttävät jo seitsemänkympin lukemia, mutta vielä tuntuu herroilta rock irtoavan. Viimeisenä rypistyksenä kuultiin Mustang Sally, jonka jälkeen encorea vaadittiin tiukasti, mutta turhaan.

Vesa Haaja ei ole Agentsin laulajapestiltään ilmeisesti paljoa ehtinyt ulkoiluttamaan 30-vuotiasta Whistle Bait -yhtyettään, mutta se ei näy eikä kuulu bändin soitossa heikentävästi. Haajan omat, hienot kappaleet parilla Elvis-coverilla ynnä muulla ryyditettyinä antoivat hienolle illalle arvoisensa lopputahdit.

Kapina kukistui väen vähyyteen

Sen sijaan Kangasala-talon ja Kulttuuriosuuskunta Terän uskalias yritys tuoda kevyempää kulttuuritarjontaa tammikuun pimeyteen ei saanut arvoistaan päätöstä. Loput kaksi Kapinakuun tapahtumaa jouduttiin perumaan kysynnän vähäisyyden takia.

Tämän viikon keskiviikon Palefacen ja Jujun keikka samoin kuin perjantainen punk-iltama, jossa piti esiintyä Control plays Clash, Vaavi ja Karanteeni, jäävät toteutumatta. Palefacelle ja Jujulle toki pyritään löytämään vielä korvaava ajankohta.

–Kumpaankin iltaan oli myyty vain muutamia ennakkolippuja, joten jouduimme viheltämään pelin poikki. Vaikka saimme hyvää palautetta kapinateemasta, se ei yksin riitä. Näin paljon meillä ei ole varaa tukea Kangasalan kulttuuritoimintaa, kertoi Kulttuuriosuuskunta Terän hallituksen puheenjohtaja Mika Eerola maanantai-iltana murheissaan.

Osuuskunta ei ole takaiskusta huolimatta heittämässä kirvestä kaivoon.

–Jatkamme ilman muuta hyvää yhteistyötä Kangasala-talon kanssa. Tämä rohkea yritys tuoda eloa hiljaiseen aikaan vain osoittautui liian suureksi riskiksi. Kangasalta puuttuu kulttuuria käyttää omassa kunnassa tuotettua kulttuuria. Tampereelle lähdetään helposti, mutta esimerkiksi sieltä tännepäin ei niinkään, harmitteli Eerola.