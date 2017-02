Irlantilaisen musiikin ilta päänavaajana

Ilman vettä ihminen ei pysy pitkään hengissä. Ilman vettä uusi elämä ei ala edes kehittyä. Veden hankkimisen, puhdistamisen ja suojelun parissa työskennellään kaikkialla maailmassa joka päivä. Vesi on mukana kaikessa, mitä teemme.

Siksi tuntuu erikoiselta, että vedestä ei ole ollut saatavissa hyvää nykyaikaista suomenkielistä tietokirjaa alakouluikäisille.

Kulttuurituottaja Marketta Vaismaa paikkasi puutteen. Hänen kirjoittamansa ja Carlos da Cruzin kuvittama Vesikirja julkistettiin viime perjantaina Helsingin kirjamessuilla.

Vesien supersankari opastaa

– Kuulin vesialan ihmisten valittavan, että vesiasioista ei ole lapsille mitään kättä pitempää, siis kirjaa, joka auttaisi ymmärtämään, mitä kaikkea vesi maailmassa merkitsee ja miksi sitä on suojeltava. Ehdotin aihetta Lasten Keskukselle, ja kustantaja innostui siitä heti, Vaismaa kertoo.

Niin syntyi Vesikirja. Se oli aluksi vain työnimi, mutta loppujen lopuksi tyhjentävämpää nimeä ei olisi mistään löydettykään kirjalle, joka on täynnä kaiken maailman vettä.

Vesikirjan kehystarinan kantava hahmo on salaperäinen Aquaman eli Vesimies, supersankari.

Alkuperäinen Aquaman ei ole aivan yhtä tunnettu kuin esimerkiksi heimolaisensa Batman ja Teräsmies. Hän on kuitenkin samaa syntyperää, eli alun perin yhdysvaltalaisen DC Comics -yhtiön sarjakuvahahmo, joka on tehnyt ensiesiintymisensä vuonna 1941. Nykyaikakaan ei ole unohtanut Aquamania. Yhdysvalloissa kuvataan parhaillaan hänestä uutta elokuvaa.

Vaismaan Vesikirjan Vesimies on esikuvaansa huomattavasti leppeämpi ja arkisempi hahmo, mutta silti ihan tarpeeksi super tarinan pienelle Pasi-pojalle. Pasi on intohimoinen supersankarikorttien keräilijä mutta päätyykin äkkiä seikkailulle oikean Vesimiehen matkassa.

Seikkailupaikat näyttävät ensin tylsiltä, mutta Vesimiehen kanssa Pasille selviää, miten jännää vesitornissa ja vedenpuhdistuslaitoksessa voi olla, ja miten jokapäiväinen vesi taitaakin olla yksi maailman suurista ihmeistä.

Vesialan oppia kirjoittajallekin

Vesikirjan tekijä kohtasi kirjoittaessaan itsekin veden ihmeellisyyden uudella tavalla. Kirjassa avataan näkökulmia veteen muun muassa historian, maantieteen, biologian, teknologian ja kansanperinteen kautta.

– En tuntenut vesialaa erityisemmin ennestään, joten opeteltavaa ja tietojen hakemistyötä riitti. Oikeastaan on niin, että mitä syvällisemmin yrittää perehtyä johonkin asiaan, sitä monimutkaisemmaksi se tulee. Ja se kaikki taas piti osata selittää lapsille ymmärrettävästi, Vaismaa nauraa.

Hän myöntää, että epävarmuus oli välillä työkaverina, vaikka hän nauttikin koko ajan kaikesta siitä vedestä, mistä sai kirjoittaa.

– Minulla oli välillä tunne, että heti, kun jokin tieto löytyy, se on seuraavassa hetkessä jo vanha. Varsinkin lukujen kanssa piti olla tarkka ja miettiä, mitä kaikkea tarvitaan alakouluikäisten tietokirjaan, hän kertoo.

Vesikirjaa ei ole suunniteltu koulujen opetusohjelmien mukaan, mutta työprosessin alkuvaiheessa tekijä keskusteli muutamien opettajien kanssa. Kirja on joka tapauksessa herättänyt ihastusta jo ennen julkistamistaan ja siitä on tehty paljon ennakkovarauksia.

– Nykyäänhän kaikenlaista tietoa löytyy digitaalisena ja pienetkin oppilaat osaavat hakea sitä netistä. Minua ilahduttaa, että kirja on silti vielä haluttu. Painetulla sanalla on meillä edelleen vahva paino, Marketta Vaismaa sanoo.

Hän huolehti erityisesti siitä, että kaikki, mitä Vesikirjan Vesimies opettaa Pasille, pitää viimeiseen asti paikkansa. Kirjan tiedot ovat kahden professorin tarkastamia.

Puhtaan veden taikuutta

Marketta Vaismaa kertoo, että hän halusi kirjoittaa Vesikirjan myös huomionosoitukseksi vedelle ja niille, jotka pitävät huolta siitä.

– He ovat nykyajan aquamaneja, Vaismaa toteaa.

Kirjoittaessaan hän pohdiskeli paljon suomalaisten onnellista elämää puhtaan ja runsaan veden maassa.

– Maailma on niin epäoikeudenmukainen veden suhteen, että sen ajatteleminenkin satuttaa. Täällä meillä jokaisella on keittiössä ihme, hana, josta tulee kylmää puhdasta vettä! Tai lämmintä, jos teemme pienen liikkeen kädellä. Se on melkein kuin taikuutta, kun miettii niitä maailman ihmisiä, jotka kulkevat kilometrimääriä saadakseen haettua jostakin muutaman litran huonolaatuista vettä, hän sanoo.

Lastenkirjassa maailman vesitilanteen lohduttomuutta ei tietenkään voinut tuoda ahdistavalla tavalla esille. Näkökulman piti olla siinä, miten upea juttu puhdas vesi on.

Se oli helppoa, sillä Vaismaa sanoo, että vesi on hänen oma elementtinsä.

– Olen Saimaan tyttö, Taipalsaarelta kotoisin, ja Saimaan vesi on aina ollut osa elämääni. Koko lapsuuteni ja nuoruuteni olen käynyt isän kanssa verkoilla.

Hän pohtii, että syysmyöhällä, kun keltaiset koivunlehdet kelluvat veden pinnalla, verkkojen soutamisessa on erityinen tunnelma, jonka ilmaisemiseen ei ole olemassa sanoja. Kun ikävä Saimaalle iskee, se kiteytyy erityisesti juuri niihin hetkiin. Jotenkin tuntuu tärkeältä, että Vesikirja ilmestyy juuri tähän aikaan vuodesta.

– Luulen, että Pälkäneelle muutto oli aikanaan minulle helppoa juuri siksi, että täällä on niin paljon vettä, Vaismaa arvelee.