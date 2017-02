Pirkanmaan Vuoden kylä taas etsinnässä

Rautajärvi oli mallikkaasti Pirkanmaan vuoden kylä 2013, mutta viime lauantaina oli aika siirtää kunniakas titteli eteenpäin. Vuoden kylän lisäksi markkinoilla ratkesi moni muukin asia, sillä päivän aikana palkittiin myös Vuoden Maaseutuhenkilö, Maaseudun tiennäyttäjä ja paikallisia merkkihenkilöitä. Lisäksi markkinoiden yhteydessä selvisi, kuka edustaa Luopioisten Sahtiseuraa sahdinvalmistuksen Suomen mestaruuskisoissa Espoon Lepolammella ensi lauantaina.

Ehdotuksia Pirkanmaan vuoden kyläksi tuli runsaasti: tänä vuonna Pirkanmaan Vuoden kylä -kilpailuun osallistui 15 kylää. Kisaan sai kuka tahansa ehdottaa mitä tahansa kylää, ja ehdotuksia tuli sekä yhdistyksiltä että yksityisiltä ihmisiltä. Voittajakyläksi nousi kolmen kunnan alueella sijaitseva Pinsiön kylä, jossa on ollut kylätoimintaa jo yli sata vuotta.

Pinsiön kylä sijaitsee Hämeenkyrön, Nokian ja Ylöjärven kuntien alueella. Sijainti kolmen kunnan alueella on aiheuttanut sen, ettei Pinsiössä katsota kuntalaisuutta, vaan tunne pinsiöläisyydestä sitoo kyläläisiä vahvasti yhteen. Riitialan kylä Ikaalisista sai Pirkanmaan Vuoden kylä -kilpailussa kunniamaininnan.

Henkilö ja tiennäyttäjä

Vuoden Maaseutuhenkilö on Juha Kuisma Lempäälästä. Kuisma on aktiivinen kylien ja maaseudun puolestapuhuja, joka tunnetaan muun muassa tietokirjoistaan ja kolumneistaan esimerkiksi Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa. Kuisma on toiminut myös pääministerin erityisavustajana vuosina 1993–1995. Vuodesta 2011 lähtien Kuisma on toiminut Suomen Kylätoiminta ry:n kylien liiketoiminta-asiamiehenä.

Erkki Järvenpää Kovesjoen kylästä Parkanosta palkittiin vuoden Maaseudun tiennäyttäjänä. Kovesjoen kylätoimintaan Järvenpää lähti mukaan jo 1970-luvun puolivälissä ollen mukana toiminnassa kunnioitettavan 40 vuoden ajan. Yhä vuosikymmenten ahkeran osallistumisen jälkeenkin hän jaksaa innostaa mukaan kylän toimintaan.

Uusia ja vanhoja kyläläisiä

Koko Pirkanmaan kattaneen palkitsemisen jälkeen keskityttiin markkinoilla vielä itse rautajärveläisiin. Vuoden vauva Rautajärvellä on Helmi Mäkinen ja Vuoden rautajärveläisenä palkittiin Tellervo Kotamäki. Lisäksi kylälle vuoden aikana muuttaneet palkittiin.

Palkintojen ja mainintojen jälkeen seurasi vielä uusi koitoksen hetki, kun kisattiin siitä, kuka pääsee edustamaan Luopioisten Sahtiseuraa sahdinvalmistuksen Suomen mestaruuskilpailuissa Espoon Lepolammella ensi lauantaina.

Suomalainen perinnejuoma

Sahtiin ja sen valmistukseen markkinoilla oli tutustuttamassa Luopioisten Sahtiseuran puheenjohtaja Risto Vierikka.

– Sahti on suomalainen perinnejuoma ja sitä valmistamalla pidetään kansanperinnettä yllä. Ennen sahti on ollut juoma, jota on juotu ristiäisistä hautajaisiin, sitä on juotu pelloilla töissä ja pyhinä kirkoissa, hän kuvailee suomalaisen juoman historiaa.

Vierikka itse alkoi valmistaa sahtia säännöllisesti vuodesta 1992 alkaen.

– Sahti oli jo aikaisemminkin tuttu juoma, äitini valmisti kotona usein sahtia, mutta siltikin aloittaessani kävin läpi kaikki mahdolliset mokat, opin virheiden kautta, hän naurahtaa.

Kokeilut ja erehdykset kannatti käydä läpi, sillä sahdin tekemisen salat paljastuivat keitos kerrallaan. Nyt Vierikka onkin vetänyt useita sahdinvalmistuskursseja, ja monet päivän kilpailijoista ovatkin Vierikan omia oppilaita.

– Vaikka oma oppilas voittaisikin, niin ei kyllä harmita. Se on vain hieno juttu, kun näkee, kuinka perinne saa jatkoa. Sahdinvalmistus ei onneksi ole hiipumaan päin, vaan se on jopa hivenen kasvussa.

Sydän-Hämeessä sahdinvalmistus on erityisesti voimissaan, sillä Luopioisten Sahtiseura on Suomen suurin sahtiseura.

Sahdin tekoa oppimassa

Luopioisten Sahtiseurassa sahtikulttuuria esitellään ilomielin – siitä todisteena myös toimittaja pääsi tuomarin pöytään arviomaan neljän osallistujan sahteja. Näin sahtikilpailun tuomareita oli yhteensä seitsemän, jotta tuloksesta ei varmasti olisi epäselvyyksiä.

Pöydälle laskettiin neljä mukia täynnä perinteistä suomalaista suodattamatonta olutta eli sahtia. Vaikka sisältö mukeissa oli samaa – sahti koostuu ohrasta, rukiista, katajasta, vedestä ja joskus myös humalasta – niin kaikki juomat olivat jo ulkonäöllisesti erilaisia: millä oli punertavan ruskea sävy ja mikä taas kellersi valoa vasten. Maku oli kaikissa juomissa hyvä vaihdellen makeammasta hivenen happamampaan.

Kisan juontaja Jaakko Herrala julisti voittajaksi kisan ensikertalaisen Jari Hangen. Luopioisten Sahtiseuraa lauantaina edustamaan lähtee kuitenkin toiseksi kisassa tullut Juha Mäkinen, koska Hanki on estynyt osallistumaan kilpailuun.

Vaikka kilpailumatka jääkin välistä, ei voittajaa juuri harmittanut. Voittajan palkinto, kahdenkymmenen kilon ohramallassäkki, nostettiin iloisesti olalle – paras palkinto voittajalle onkin uusi sahtisatsi. Illalla Rautajärvellä tanssittiin vielä markkinatanssit, joissa musiikista vastasi tangokuningas Teuvo Oinas Kiintotähti-orkesterin kera.