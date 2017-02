Sodan taakka siirtyi nuoremmille sukupolville

Luopioisten Mikkolan Navetan helmikuinen dokumenttielokuvien sarja keskittyy tärkeisiin ja vaikeisiin asioihin. Eila Rannan kokoamassa sarjassa käsitellään viime sotiemme aiheuttamia traumoja, pakolaisuutta ja ydinvoimalan rakentamista.

Lauantaina esitettävä Timo Korhosen dokumentti Sodan murtamat on aiheeltaan rankka ja koskettava. Se kertoo isistä, jotka lähtivät puolustamaan rauhaa ja toivat sodan tullessaan koteihinsa. Jatkosodasta palattuaan monet olivat muuttuneita miehiä.

Korhosen ohjaama dokumentti kertoo perheistä, jotka joutuivat kärsimään isien traumoista. Elokuvan taustalla on Ville Kivimäen Tieto-Finlandian voittanut Murtuneet mielet -teos.

Vaiettu kansallinen trauma

Jatkosodassa 191 sotilasta sai Mannerheim-ristin ritarin arvon. Samaan aikaan 15 700 miestä joutui psykiatriseen hoitoon. Huomattavasti useamman psyyke järkkyi, mutta he kykenivät palaamaan rintamalle.

Sodan jälkeen sotapsykiatriset sairaalat suljettiin ja traumatisoituneet miehet jätettiin yksin ja perheidensä kontolle. Kansakunta hautasi koko asian vaikenemisen muurin taakse.

Sotien aikana yhteensä noin 18 000 sotilasta joutui psykiatriseen hoitoon. Puhuttiin hermojen menettämisestä, nykytermein traumanjälkeisestä stressihäiriöstä. Siitä seurasi alkoholismia, äkkipikaisuutta, puhdasta vihaa, lamaantuneisuutta ja muita pelottavia häiriöitä, jotka muuttivat miehet ja aiheuttivat perheille kärsimystä.

Timo Korhonen haastatteli elokuvaa varten tällaisten veteraanien lapsia ja puolisoita. Hän kokosi traagisia kertomuksia perhearjesta, jossa isä saattoi yhtäkkiä muuttua väkivaltaiseksi tai palata mielessään sodan kauhujen keskelle. Apua ei ollut saatavilla, koska sellaista käytöstä ei ymmärretty. Isät itsekin puhuivat vain häpeästä, koska eivät kestäneet sotaa.

Siirtyivätkö sodan murtamien sotilaiden traumat lapsille? Miten se vaikutti heidän kehitykseensä ja myöhempään elämäänsä?

Elokuva ei oikeastaan anna vastauksia, mutta ehkä se auttaa joitakin ihmisiä puhumaan näistä vaietuista asioista. Nuoret sukupolvet tuskin ymmärtävät, kuinka yleinen kokemus on ollut. Tämän päivän Suomessa on hyvä muistaa, että monilla pakolaisilla on samantyyppisiä traumaattisia kokemuksia.

Mikkolan Navetan dokumenttielokuvien sarja jatkuu lauantaina 18. helmikuuta Hamy Ramezanin elokuvalla Tuntematon pakolainen ja lauantaina 25.2. Mika Taanilan elokuvalla Atomin paluu. Ohjaajat ovat mukana näytöksissä kertomassa elokuvista ja keskustelemassa. Elokuvat tuottaa Eila Rantayhteistyössä Valkeakoski Opiston ja Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry:n kanssa.

Sodan murtamat

Timo Korhosen ohjaama dokumenttielokuva

la 11.2. klo 14 Mikkolan Navetalla (Keskitie 5, Luopioinen)

ohjaaja on mukana kertomassa ja keskustelemassa elokuvasta

vapaa pääsy, puffetti