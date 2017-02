Vanha savotta elää kelien mukaan

Hämeen Heimoliiton myöntämä Häme-teko -palkinto on myönnetty tänä vuonna Jouko Vilkmanin järjestämä Vanha Savotta -tapahtuma Luopioisten Rautajärveltä. Vilkman on yhdessä perheensä kanssa järjestänyt perinnetapahtumia jo 15 vuoden ajan. Tapahtumia järjestetään useita vuodessa: kesällä on metsä- ja maatalousnäyttely, syksyllä puintipäivä ja kevättalvella vanhan ajan metsäperinnepäivät.

– Kun toiminta on yhtäjaksoisesti pyörinyt 15 vuotta, on se osoitus pitkäjänteisestä perinneharrastuksesta, jonka vaikutus säteilee useiden kuntien alueelle, Heimoliitto perustelee tunnustusta.

Kone- ja työnäytöksiin saapuu talkooväkeä laajalta alueelta esittelemään perinnetöitä alkeellisin konein ja hevosin. Näytökset tapahtuvat oikeassa ympäristössään: metsätyöt kuusikossa hankien keskellä, maatalous ja koneet tulevat tutuiksi Vilkmanin pellolla ja pihapiirissä. Perinnetapahtumat jaksavat myös kiinnostaa yleisöä; ne keräävät satamäärin kävijöitä eri puolilta Pirkanmaata ja kauempaakin.

Tilan toimintaan liittyy ympärivuoden avoinna oleva kämppäkauppa, josta voi ostaa perinnevaatteita ja -jalkineita, matkamuistoja ja lahjaesineitä. Kämppäkaupan yhteydessä on perinteinen kahvila sekä mittava museoesineiden kokoelma. Talvisin metsässä toimii kämppäkahvila. Tilaisuuksien viihdykkeenä kuullaan Enso Kusetti -yhtyettä ja muitakin pelimanneja.

Vilkman palkitaan Häme-teko 2016 -palkintolaatalla.

Häme-teko on vuosittain jaettava palkinto merkittävästä toiminnasta hämäläisen kotiseututyön, hämäläisen kulttuurin tai perinne- ja kulttuurimaiseman hyväksi. Tekona huomioidaan myös pitkäjänteinen tavoitteellinen kotiseututyö, alueen tai kohteen tunnetuksi tekeminen tai teon lähiyhteisölle antama merkittävä taloudellinen hyöty.

Palkinnon saajana voi olla niin yksityinen henkilö, yhdistys, yhteisö, kunta, seurakunta kuin yrityskin.