Lauluja onnen sattumanvaraisuudesta

Jarkko Martikainen ja Luotetut miehet tuo perjantaina 24.2. Kangasala-taloon tummasävyistä pohdiskelua ja yhteiskunnallista piikittelyä, joihin leikittelevät rock-melodiat tuovat oman tarttumapintansa. Keikka on osa syksyllä 2016 julkaistun ja kehuja keränneen Ruosterastaat-levyn kiertuetta.

Yli kaksi vuosikymmentä esiintynyt Martikainen on tehnyt ansiokkaan uran kertomalla pieniä tarinoita elämän nurjasta puolesta. Hän on todennut muun muassa, ettei tiedä, ”mitä elämä tarkalleen ottaen on, mutta reilun kaupan myymälä se ei ole”.

Musiikin puolella parhaiten YUP-yhtyeen säveltäjänä ja sanoittavana laulaja-kitaristina tunnettu Martikainen on julkaissut sooloalbumeita jo vuodesta 2004. Martikainen ja Luotetut miehet aloittivat yhteistyön vuonna 2014. Luotetut miehet ovat Ema Hurskainen (rummut, basso, taustalaulu), Anssi Salminen (kitarat, mandoliini, viulu, taustalaulu) ja Luis Herrero (basso, haitari, taustalaulu).

Musiikkiuran ohessa Martikainen on julkaissut kaksi kirjaa ja työskennellyt niin kolumnistina, tuottajana kuin dokumentaristinakin.

Jarkko Martikainen ja Luotetut miehet on mukana 8. helmikuuta julkaistulla Kirjastolevyllä, joka koostuu kotimaisten artistien uusista, ennen julkaisemattomista kappaleista. Levy on lainattavissa ainoastaan kirjastoista – kyseessä onkin musiikkiammattilaisten hatunnosto kirjastoille.