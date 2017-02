Mymmeli rulettaa

Kuinka kunnioitettu tai halveksittu kukin meistä on? Muinoin se määräytyi aika lailla syntyperän mukaan. Jos oli aatelinen ja komean kartanon asukas, oli eri tasolla kuin piikatyttö tai muonamiehen poika, vaikka ei itse olisi mikään ruudinkeksijä ollutkaan. Nykyään voi nousta asteikossa ylöspäin säädystä riippumatta. Voi päästä ministeriksi tai kuuluisaksi tiedemieheksi, vaikka olisi ihan tavallista sukua. Voi tulla arvostetuksi filmitähdeksi tai Miss Suomeksi vanhempien asemasta huolimatta. Isäukon lompakon paksuus ei ole ratkaiseva tekijä, jos pojasta sukeutuu olympiamitalisti tai Euroviisu-voittaja.

Maaseudulla vanha kunnioituksen tai epäkunnioituksen luokitus pelaa osin vielä nykyäänkin. Jos on asunut samassa pitäjässä koko ikänsä tai vaikkapa vain viisikymmentä viime vuotta, niin johonkin kohtaan on asteikolla asettunut. On monesti sanottu, että kotiseudullaan on vaikea saada arvostusta lähimmäisiltä, jotka ovat tunteneet meidät jo räkänokkaisina lapsukaisina.

Näin elämän loppusuoralla pohtii joskus sitäkin, mitä meistä jää oman suvun muistoihin. No sukututkijoitten papereissa esiinnymme, vaikka emme kovin kummoisia olisikaan olleet. Mutta jäämmekö muuten historiaan. Tuskin edes paikallistasolla, valtakunnallisesta tasosta nyt puhumattakaan. Olemmeko olleet liian tavallisia?

Tuli lueskelluksi teosta nimeltä Hullun kirjoissa. Se oli ihan tutkijoitten tekemä katsaus kylähulluudesta, painovuosi näytti olevan 1989. Kirjoittajien joukossa olivat muun muassa Heikki Ylikangas, Matti Kuusi ja Antti Eskola. Tunnetut tutkijat selvittivät ensin tätä ilmiötä monelta kantilta. Kylähullu ei välttämättä ollut tyhmä ihminen vaan ennen kaikkea tavanomaisista normeista poikkeava henkilö, joka omalaatuisuutensa vuoksi tunnettiin ja muistettiin.

Puolet kirjan sisällöstä oli kuvauksia eri puolilta Suomea omituisiksi luokitelluista henkilöistä, joista osa on elänyt jo 1800-luvulla. Naisia oli 14 ja miehiä peräti 87. Ehkä miehet liikkuivat enemmän ja saivat siten julkisuutta. Sydän-Hämeestä on mukana vain Hömpperi-Kustaa Luopioisista (Siiri Myllylän 1966 antama haastattelu). Mies oli ollut Venäjällä hevospaimenena, kulki kesälläkin lammasturkki päällä ja oli täiden vaivaama. Lähiseuduilta oli Tuomisen Kustu Kuhmoisista ja Hullu-Heikki Padasjoelta. Kirja päättyy kauniisti Juice Leskisen lauluun Viimeinen kylähullu.

Aikojen saatossa monia nerokkaita henkilöitä on pidetty omituisina. Useat kuuluisat kirjailijat, taidemaalarit ja säveltäjätkin on aikalaisten asteikolla luokiteltu hulluiksi. Aleksis Kivi oli omaa laatuaan. Väinö Linnaakin pidettiin jossakin vaiheessa aika erikoisena. No ainakin hän kuvasi loistavasti omituisia tyyppejä. Ja nykyihmisistä Jouko Turkka on itse lausunut itsestään:” Minä kuulun paremminkin kylähullujen tai muitten posetiivareitten porukkaan. ” (Aamulehti 22.1.2017)

Tuolla tapaa harva meistä varmaan suostuu määrittelemään itsensä kylähulluksi, vaikka emme aivan normaaleja olisikaan. Toisaalta, voisihan sekin olla jälkeenjääville jotenkin arvokasta, jos tuolla luokituksella jäisimme esimerkiksi pitäjänhistoriaan.

Mymmeli