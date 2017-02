Taidenäyttely avaa kirjaston ”Kustikuun”

Vehkajärven kylätaidetoimikunta on ripustanut Pohjan kirjastoon helmikuun ajaksi kuvataidenäyttelyn. ”Kylätaiteilijat luomustavat kylätaidetta” -näyttelyyn on koottu teoksia, jotka on valmistettu Vehkajärven kiertokoulun opinto-ohjelmaan kuuluvilla taideleireillä.

Taideleirit kuuluvat Kylätaiteilija (KYT) -opintokokonaisuuteen. Tutkinnon metodina on käytetty yhdessä toimimista. Metodi on nimetty luomusteluksi.

Ryhmässä vuorovaikutetaan siten, että vähemmän tekniset maalarit voivat matkia edistyneempien tekniikkaa. Toisaalta edistyneimmät maalarit saavat uusilta maalareilta tuoreita, luovia ideoita. Luomustelu edistää visuaalista näkemystä, mutta ennen kaikkea halua kehittyä ja kehittää kylätaideilmaisua.

Vehkajärven kylätaidetoimikunta pyrkii toiminnassaan havaitsemaan ja edistämään aktiivisuutta, joka saa ihmiset vapauttamaan piileviä, luovia kykyjään.

Maalaustaide edellyttää mielenmaiseman havaitsemista ja visualisointia. Vehkajärvellä on hyvät edellytykset vehkajärkisen mielenmaiseman synnylle.