Ambulanssikuljetukset ja sote

Kunnissa on lausunnolla lakiehdotus valinnanvapaudesta. Lakiesitykseen on kaavailut neljä eri valinnanvapauden kokonaisuutta. Suora valinnanvapaus koskee perustason terveydenhuollon palveluja eli oman terveyskeskuksen valintaa. Sen on voinut tähän astikin valita kotikunnan palveluntuottajan eri toimipisteistä, mutta tulevaisuudessa voi valita myös yksityisen sote-keskuksen. Niin maakunnan kuin yksityisenkin sote-keskuksen asiakasmaksu on kansalaisille sama. Tämän muutoksen arvellaan parantavan lääkäriin pääsyä ja tuottajat ovat tasavertaisempia. Toiveena on, että keskinäinen kilpailu hillitsisi kustannusten nousua ja parantaisi hoidon laatua sekä lyhentäisi jonotusaikoja.

Suoran valinnan sote-keskus voi tuottaa myös hammashuollon palveluja ja sosiaalineuvontaa, mutta ei varsinaisia sosiaalipalveluja, koska niihin liittyy yleensä julkisen vallan käyttöä eli virkapäätöksiä, joten sosiaalipalvelut suurimmaksi osaksi jäävät valinnan vapauden ulkopuolelle. Sote-keskus voi antaa myös maksusetelin, jolla kuntalainen saa fysioterapia-jakson ja hammastoimenpiteen. Opiskelija- ja työterveyshuolto eivät kuulu valinnan vapauden piiriin, ei myöskään kiireellinen sairaanhoito. Sote-keskuksen voi vaihtaa myös väliaikaisesti esimerkiksi kesäajaksi mökkikuntaan. Tällöin siirrosta on ilmoitettava vähintään viikkoa aiemmin maakunnalle. Edellytyksenä on, että kunnan alueella toimivalla sote-keskuksella on listoillaan tilaa.

Jokainen kuntalainen voi tehdä sote-keskuksen valinnan syksyllä 2018. Valinta on voimassa vähintään vuoden, ellei kuntalainen sinä aikana muuta toisen maakunnan alueelle tai jos ilmaantuu jokin painava peruste vaihtoon. Jos kuntalainen ei tee valintaa, maakunta sijoittaa hänet siihen sote-keskukseen, minne kuntalaisen on helpointa päästä hoitoon. Kiireetöntä erikoissairaanhoitoa voi saada maakunnan myöntämällä asiakassetelillä joko omasta maakunnasta tai toisesta maakunnasta. Nyt on ollut mahdollisuus valita, mihin sairaalaan menee leikattavaksi. Asiakassetelillä voi saada päiväkirurgista hoitoa, esimerkiksi kaihileikkauksen tai suonikohjuleikkauksen.

Kun sote-keskuksen lääkäri lähettää potilaan sairaalahoitoon, potilas voi valita sen sairaalan minne menee hoitoon maakuntien sairaaloista tai asiakassetelin tuella myös yksityisen sairaalan. Maakunta päättää, mihin sairauksiin asiakasseteli käytetään ja kuinka suuri setelin euromääräinen suuruus on. Kansaneläkelaitos ei jatkossa korvaa yksityistä sairaanhoitoa. Tällä hetkellä korvauksen osuus on noin 15 prosenttia. Uusi laki ei rajoita terveyspalvelujen hankintaa täysin omalla kustannuksella tai vakuutusyhtiön kustantamana.

Mikäli hoidon ja tuen tarve on pitkäaikainen, maakunta voi myöntää niin sanotun henkilökohtaisen budjetin, jolla palveluiden tarvitsija voi valita palveluiden tuottajan tai tuottajat. Kyse on vuodeksi kerrallaan myönnetystä maksusitoumuksesta. Budjetin ehtona on asiakassuunnitelma eli tarvittavien palveluiden määrän ja sisällön määrittely kuntalaisen tarpeen mukaan yhdessä ammattilaisen kanssa.

Valinnanvapaus koskee erityisesti perustason terveydenhuollon palveluja ja osittain erityistason palveluja. Valintojen tekeminen ei aina ole helppoa ja sitä varten suunnitellaan erillisiä neuvontapalveluja. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää peruskuntaa sote-uudistuksen jälkeenkin. Kuntien tekemillä päätöksillä on iso merkitys asukkaidensa terveyteen ja hyvinvointiin myös tulevaisuudessa. Samat veronmaksajat kulut lopulta maksavat, vaikka tulevaisuudessa sote-menojen rahoittajana on valtio. Ilman kuntien tehokasta, paikallista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä ei kyetä sote-menoja hillitsemään tavoiteltua kolmea miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Rainer Zeitlin

Asiantuntijaylilääkäri

kunnanvaltuutettu (kok)