Johtaminen Suomessa

Olen huolestuneena seurannut nyky-Suomen menoa. Hallitus sanelee, Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanelee ja työnantaja kiittää ja jatkaa sanelua.

Hallituksen esitykset nostavat niskakarvat pystyyn, vähäosaiset saavat syyttää kohtalostaan itseään! Vaikkakin iso osa näistä vähäosaisista on tehnyt pitkän työuran ja saanut potkut ilman kultaista kädenpuristusta. Jos ikää on kertynyt jo se 50+, niin työllistyminen on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.

Nuorisotyöttömyys on myös hälyttävällä tasolla, syrjäytyneitä tulee hurjaa kyytiä lisää. Nämäkin joutuvat katsomaan peiliin ja etsimään syytä sieltä, vaikka todellinen syy on aivan muualla! Koulutuksesta on niin rankasti karsittu, että kaikilla ei vaan ole varaa jatkaa opintojaan.

EK sanoutuu irti tehdyistä sopimuksista ja hallitus tuumaa, että ”Voi voi.” Mitä tämä tietää? No valtavaa lakkoiluaaltoa tietenkin! ”Sitä saa mitä tilaa.”

Näinkö me saadaan Suomi kuntoon? Näinkö me saadaan lisää työpaikkoja? No ei saada! Näillä toimilla saadaan vain kahden kerroksen väkeä – ja kuilu välissä vaan kasvaa. Jatkossa täällä on enemmän rikkaita ja köyhiä, keskiluokka putoaa köyhiin.

Tämä sama sanelupolitiikka on tullut myös työpaikoille. Enää ei asioista neuvotella, ne sanellaan. Pahimmissa tapauksissa muutoksista ei pidetä mitään palaveria! Luet muutokset vain ilmoitustaululta ja siihen on tyydyttävä, sopi muutos tai ei.

Olen miettinyt, että mihin se työssä viihtyminen on kadonnut? No tällä sanelulla se kyllä kaikkoaa ja samalla saattaa työmotivaatiokin kärsiä. Tämä taas johtaa siihen, että työilmapiiri huononee ja samalla huononee yrityksen tulos.

Mielestäni meidän kannattaisi panostaa työhyvinvointiin. Tällä hetkellä työnantaja on tälle viitannut kintaalla.

Mihin tässä ollaan menossa? Kaikki joilla on mahdollisuus, kyykyttävät sitä heikompaa. Tällä menolla tämän maan nousua ei tulla näkemään!

Kannattaisi kaikkien muistaa, että samaa näkkäriä tässä järsitään, eli näihin talkoisiin pitää osallistua myös heidän, joilla siihen on oikeasti varaa.

Mikko Lehtonen

elintarviketyöntekijä

Kangasala