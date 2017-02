Kangasallakin useita kiinteistömurtoja

Kangasalla murtauduttiin joulun alla neljään kirjelaatikkoon Finnentiellä, Kuohunharjuntiellä, Puusepäntiellä ja Kaarninkujalla. Myös Pälkäneen keskustan kirjelaatikoita murrettiin auki loppuvuoden aikana.

Kangasalan ja Pälkäneen lisäksi postivarkaat ovat kiertäneet muuallakin Pirkanmaalla lokakuun alusta alkaen. Alkuvuoden aikana poliisi on päässyt tekijöiden jäljille ja ottanut kiinni noin 15 rikoksesta epäiltyä, joista osa on vangittu.

Rikoksen kohteeksi joutuneita Postin kirjelaatikoita on lähes 40. Osa teoista on tehty varastetuilla postin avaimilla, jotka ovat käyneet useisiin eri kirjelaatikoihin. Anastettuja postilaatikoiden avaimia on ilmeisesti myös kopioitu ja levitetty eteenpäin.

Laatikoista on viety laskuja, joihin on muutettu saajan tilinumerotiedot. Väärennettyjen laskujen avulla tekijät ovat ohjanneet omille tileilleen jopa kymmenien tuhansien eurojen laskuja. Yli 50 laskunmaksajalta on huijattu yhteensä reilut 150 000 euroa. Osa epäiltyjen tileille päätyneestä rikoshyödystä on saatu takavarikoitua.

Tekijöitä epäillään varkauksista, viestintäsalaisuuden loukkauksista, petoksista, väärennyksistä ja törkeistä rahanpesuista.

Poliisi kehottaa käyttämään harkintaa, kun jättää laskuja ja arvopostia postilaatikkoon. Jos yritys saa laskun, jossa saajan tiedot ovat muuttuneet, muutos kannattaa tarkistaa vielä maksun saajalta.