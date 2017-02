”Keskinäinen juttelu on tosi tärkeää”

Jukka Kittilä oli valtuuston kokouksessa harmitellut ympäristöministeriön ja EU:n toimintaa maatalouden ja koko Suomen alasajossa.

EU:lla ja vihreillä on paljon yhteistä. Kumpikin yrittää keksiä, mitä direktiivejä seuraavaksi tulisi ihmisten ja varsinkin teollisuuden kiusaksi ja ruoskimiseksi.

EU:ssa on 40 000 kallispalkkaista virkahenkilöä, joiden palkat ja etuoikeudet ovat kuin aikoinaan puoluepomoilla kommunistivaltioissa. Eri intressipiirien lobbareita yhteisössä pyörii 30 000. Heidän tehtävänsä on yrittää ujuttaa lakiteksteihin oman palkanmaksajan etuja edistäviä tekstejä.

Tokko tarvitsee olla kummoinenkaan historian tuntija, jos ennustaa, että EU jää historiassa välivaiheeksi. Historiankirjat kertovat aikoinaan, kuinka se savusti oman teollisuutensa muihin maanosiin ja tukehtui omaan byrokratiaansa. Siihen hetkeen saattaa mennä vuosikymmeniä ehkä vuosisatoja mutta ainakin nykymenolla sitä on mahdotonta väistää.

Eihän EU:n alue ole suurvalta. Sen osuus maapallon väestöstä on 15 prosenttia. Se luulee panevansa maapallon ilmastoasiatkin kuntoon hurskastelemalla. Totuus on kuitenkin se, että päästöt per capita ovat Kiinassa jo nyt suuremmat. Kun teollisuus savustetaan muualle, mitä jää jäljelle?

Varsinkin maataloudelle EU-aika on merkinnyt alasajoa. Esimerkiksi Kangasalla Vesijärven pohjoispuolella Naappilan ja kirkonkylän välillä on ainoastaan yksi kotieläintila. Viljan viljelijöitä on, mutta he käyvät muualla vakitöissä. Viljanviljely onnistuu vaikka asuisi Helsingissä.

Vielä 1990-luvulla 35 kilometrin matkalla oli monta voimakasta karjatilaa. Tokko isäntiä lohduttaa, että Suomen pääneuvottelija liityttäessä oli MTK:n puheenjohtaja.

Ennen kuin lukijat tikahtuvat nauruun yhteisön hajoamisesta, katsotaanpa vähän historiaa. Maapallon ensimmäinen supervalta oli Persia. Sen jälkeen Euroopassakin on ollut suurvaltoja ensimerkiksi Rooma ja Habsburgien monarkia. Osaa Euroopasta ovat isännöineet bysantin sekä ottomaanien valtakunnat.

Meille läheisin on ollut Venäjän keisarikunta. Sen jatkaja suuri ja mahtava Neuvostoliitto pysyi pystyssä ainoastaan seitsemän vuosikymmentä. Kaikki muutkin mahdit ovat hajonneet taloudelliseen ja moraaliseen rappioon.

1958 Veikko Vennamo ennusti Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan kokouksessa, että Neuvostoliitto hajoaa. Se oli pyhäin häväistystä. Vennamo koki suorastaan noitavainon ja joutui perustamaan oman puolueen.

Nyt neuvostouskon on puoluepampuille korvannut eu-usko. Sitäkään ei sovi kyseenalaistaa. Kansaa ei ole vielä saatu käännytettyä vaikka kovasti on yritetty

Tasavallan presidentti vaati EU:lta rehellisyyttä. Sattuipa vaatimus suoraan ytimeen. The Guardian-lehdessä oli pitkä luettelo asioista, joissa yhteisössä on lasketeltu täyttä puppua. Tietoisesti ja täysin harkitusti. Lista oli Suomessa ainakin Talouselämässä.

Varmuuden vuoksi saanen kertoa, että olen alkuperäisen, vapaan talousyhteisön kannattaja. En pikkuasioissa näpertelevän holhous- ja byrokratiavaltion kannattaja. Olkaamme eurooppalaisia ja varsinkin suomalaisia!

Jaakko Ikävalko