Nappulahiihtojen 40. juhlakisa hiihdettiin huippuoloissa

74 pälkäneläistä ja 134 kangasalalaista yhdistystä päätyi Patentti- ja rekisterihallituksen lakkautuslistalle, kun se siivoaa yhdistysrekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä.

Yhdistysrekisteristä poistetaan kaikkiaan noin 40 000 yhdistystä, joiden viimeisestä yhdistysrekisteriin tehdystä ilmoituksesta on kulunut yli kaksikymmentä vuotta ja joiden toiminnasta ei ole tietoa.

Sydän-Hämeen lakkautettavien yhdistysten listalla on muun muassa entisten puolueiden paikallis- ja kyläyhdistyksiä, lopahtaneita urheiluseuroja ja takavuosikymmenien ammattiosastoja.

Lakkautuslistalle on päätynyt myös toimivia yhdistyksiä, muun muassa puolet alueen Lions-klubeista. Kangasalan, Pälkäneen, Sahalahden ja Kuhmalahden klubit eivät ole ilmoittaneet yhdistysrekisteriin pariinkymmeneen vuoteen nimenkirjoittajia tai mahdollisia sääntö- ja osoitemuutoksia.

Suomen Lions-liiton talous- ja jäsensihteeri Merja Pakkanen pitää osasyynä Lions-toiminnan mallia: tehtävät vaihtuvat joka vuosi, eivätkä uudet sihteerit muista hoitaa tällaista rutiinitehtävää.

– Sihteerin ja rahastonhoitajan ohjeet löytyvät kyllä vuosikirjasta, mutta kaikki eivät ehkä tule niitä lukeneeksi.

Pakkanen arvelee, että tämänkaltaisten paperiasioiden hoitaminen on monelle leijonalle vierasta.

– Jos ei ole ollut perustamassa yhdistystä, niin ei tule edes ajatelleeksi, että toiminnasta pitäisi ilmoittaa myös yhdistysrekisteriin.

Pakkasen mukaan vuosikirjassa on selvät ohjeet siitä, miten nimenkirjoittaja ja mahdolliset sääntömuutokset ilmoitetaan rekisteriin.

– Mutta ehkä piireissä pitäisi vielä muistuttaa asiasta.

Sydän-Hämeen neljä lions-klubia eivät ole ainoita lakkautuslistalle päätyneitä, vaan kaikkiaan mukana on 24 klubia eri puolilta maata.

– En ole käynyt listaa läpi, mutta oletan, että mukana myös lopetettuja klubeja, jotka eivät ole muistaneet ilmoittaa lakkautuksesta rekisteriin, Pakkanen sanoo.

Hiljainen tieto ei siirry

Toimivien yhdistysten on ilmoitettava tammikuun 12. päivään mennessä ajantasaiset osoite- ja nimenkirjoittajatiedot, jotta niitä ei poisteta yhdistysrekisteristä. Jos osoite- ja nimenkirjoittajatiedot ovat ajan tasalla, lakkautuslistalle päätyneen yhdistyksen puheenjohtajan, nimenkirjoittajan tai näiden valtuuttaman henkilön tulee tehdä ilmoitus toiminnan jatkumisesta.

– Ei ilmoituksen tekeminen ole vaikeaa, sanoo Pälkäneen lions-klubissa asiaa hoitanut Markku Ruokonen.

Hän uskoo, että tämänkaltaiset paperihommat hautautuvat monessa yhdistyksessä varsinaisen toiminnan alle.

– Esimerkiksi meidän osalta ilmoituksen tekeminen on ollut kankeaa, koska nimenkirjoittajana toimii koko hallitus. Siksi pitää kerätä kaikkien allekirjoitukset ja sosiaaliturvatunnukset. Nyt vireillä on sääntömuutos, joka helpottaa tehtävää.

Sääntömuutoksestakin on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. Muutosten tekeminen on maksullista.

– Mutta nykyisin muutoksen voi tehdä sähköisesti. Se on paljon helpompaa kuin kirjallinen ilmoitus.

Lions-klubien lisäksi rekisteri-ilmoitukset jäävät tekemättä monessa muussakin yhdistyksessä, koska hiljainen tieto ei siirry vastuunkantajalta toiselle.

– Jos ilmoitus on jäänyt kerran hoitamatta, niin seuraavatkaan sihteerit eivät tule sitä hoitaneeksi, Ruokonen sanoo.

Tieto ei siirry rekistereiden välillä

Lakkautuslistalle joutuneet yhdistykset eivät ole saaneet patentti- ja rekisterihallituksesta ilmoitusta asiasta. Yhdistyksen jatkon takaavan ilmoituksen tekeminen perustuu omaan aktiivisuuteen.

– Me ajateltiin, että nythän olisi luonteva tilaisuus ajaa seura alas, kun ei tekisi mitään, Kuhmalahden Kisan rahastonhoitaja Sakari Hinkkala vitsailee.

Kuhmalahden Kisan lisäksi lakkautuslistalla on muitakin toimivia urheiluseuroja, muun muassa YU-Team, Sahalahden Kunto, Kukkian Koukku, Kukkian Kulkurit ja Pälkäneen Pilkkijät. Lisäksi lakkautumassa on monta lopahtanutta seuraa, kuten Aitoon Urheilijat ja Aitoon Tenniskerho.

Sakari Hinkkala on jo hoitamassa jatkoilmoitusta Kisan puolesta. Mutta seuran päätyminen lakkautuslistalle hieman ihmetyttää.

– Nimenkirjoittajista on ilmoitettu patentti- ja rekisterihallitukseen puhelimitse viimeksi muutama vuosi sitten. Muutokset eivät kuitenkaan ole kirjautuneet rekisteriin. Eikä soittajaa ole neuvottu, ettei puhelinilmoitus ei riitä.

Hinkkala toivoisi myös parannusta siihen, miten rekisterit keskustelevat keskenään.

– Kisan Y-tunnuksella on säännöllisesti tapahtumia, mutta ilmeisesti tieto ei siirry verottajan rekisterin ja yhdistysrekisterin välillä.

Hämeen liikunta ja urheilu tarjoaa urheiluseuroille monenlaista koulutusta ja kurssipäiviä. Lakkautettavien yhdistysten lista paljastaa, että kentällä kaivattaisiin tukea myös hallinnon hoitamiseen.

Tieto kuolemasta on ennenaikainen

Lakkautettavien yhdistysten listalla on paljon puolueiden paikallisyhdistyksiä: Kangasalta kolmisenkymmentä ja Pälkäneeltä parikymmentä. Osa emäpuolueistakin on ajat sitten uinahtaneita, osa yhdistyksistä on vanhoja kylä-, nuoriso- ja naisosastoja.

Esimerkiksi Suomen kansan demokraattisella liitolla on Kangasalla ja Kuhmalahdella edelleen kymmenen yhdistystä. SKDL:n kyläyhdistyksiä löytyy muun muassa Huutijärveltä, Jussilasta, Liuksialasta, Pohjois-Kangasalta, Pähkinäkalliosta ja Ruutanasta. Kommunistisen puolueen osastoja Kangasalla on viisi, joista yksi Sahalahdella.

Yhdistysrekisterissä ovat myös Maalaisliiton Kangasalan ja Kuhmalahden paikallisosastot, SMP:n Kuhmalahden ja Sahalahden puolueosastot sekä SMP:stä eronneen Suomen kansan yhtenäisyyden puolueen Kangasalan osasto.

Edesmenneen Liberaalisen kansanpuolueen osasto löytyy sekä Kangasalta että Pälkäneeltä. Lisäksi Pälkäneellä ja Luopioisissa on SMP:n puolueosastot. Pälkäneeltä löytyy myös Perustuslaillisten, eläkeläisten puolueen ja kommunistisen puolueen osastot.

Kaikki puolueiden kyläyhdistykset eivät kuitenkaan ole edesmenneitä.

– Lähetin patentti- ja rekisterihallitukseen kirjeen, että uutiset kuolemastamme ovat ennenaikaisia, Aitoon Kokoomuksen puheenjohtaja Jarkko Pihkala kertoo.

Aitoon Kokoomus ei ole ilmoittanut muutoksista yhdistysrekisteriin vuosikymmeniin, koska tiedot ovat edelleen ajan tasalla.

– Ei tietoja ole tarvinnut joka vuosi ilmoittaa, jos niissä ei ole tapahtunut muutoksia, Pihkala sanoo.

110 vuotta täyttävä Aitoon Kokoomus on 11 vuotta emäpuoluetta vanhempi, eikä yhdistystä olla lopettamassa tähän rekisterisiivoukseen.

– Mutta uusia aktiiveja otetaan mielellään vastaan, Pihkala sanoo.

Lakkautettavat yhdistykset

Kangasala

Pälkäne

Lakkautuslistalle päätyneiden yhdistysten on ilmoitettava 12. tammikuuta mennessä ajantasaiset osoite- ja nimenkirjoittajatiedot patentti- ja rekisterihallitukseen, jos ne haluavat jatkaa toimintaansa. Jos tiedot ovat ajan tasalla, riittää vapaamuotoinen ilmoitus toiminnan jatkumisesta.