Päätös kaupunkinimityksestä syntyi arveluttavalla tavalla

Kangasalan valtuusto on päätöksensä tehnyt ja Kangasalasta tulee kaupunki – olimme me yksilöinä mitä mieltä tahansa. Osalle Kangasalan asukkaista päätös on yhdentekevä, osalle mieleinen ja osa suhtautuu siihen kielteisesti, veikkaan että osa suhtautuu hyvinkin kielteisesti. Päätös on kuitenkin tehty ja se ei enää muuksi muutu.

Päätöksen syntymekanismi oli mielestäni erittäin arveluttava. Juridisesti kaikki on ilmeisestikin mennyt pykälien ja lainsäädännön mukaisesti, mutta silti päätöksen synnytystavassa on epämääräisen kabinettipolitiikan leima. Päätös oli iso ja merkittävä. Nimitys kaupunki / kunta on merkittävä identiteetin kannalta ja ohjaa ainakin psykologisesti monia muitakin asioita. Tämän tyyppinen päätös, jos joku, on suorastaan strateginen. Kunnan verkkosivuilla on oma osionsa kuntastrategiasta. Siellä korostetaan avoimuutta, rehellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Ymmärtääkseni näiden asioiden pitäisi tarkoittaa myös ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa asuinympäristönsä oleellisiin asioihin. Toteutuiko tämä?

Ajatus kaupungiksi muuttumisesta oli täysin pimennossa kunnes kunnanjohtaja yllättäen otti asian esille. Missään kunnan vanhemmissa strategiamateriaaleissa, eikä puolueidenkaan suunnitelmissa ei tällaista mahdollisuutta ollut edes väläytetty. Tämä, jos mikä, olisi mielestäni ollut päätös, joka olisi pitänyt alistaa kuntalaiskeskustelulle ja se olisi voinut olla jopa tulevien kunnallisvaalien kuuma teemakin. Se, mitä nyt tapahtui, oli suorastaan irvikuva kansalaisvaikuttamiselle.

Kuntalaisten ainoaksi vaikutuskeinoksi jäi yritys vaikuttaa edustuksellisen demokratian kautta eli siis saatoimme yrittää vaikuttaa valtuuston jäseniin. Kuinka moni meistä ymmärsi edellisissä kunnallisvaaleissa, että silloin valittu valtuusto tulee päättämään tällaisesta asiasta?

Kunnanjohtaja oli asiassa aloitteellinen ja oli tehnyt huolellista taustatyötä oman oikeaksi uskomansa kannan puolesta. Se riitti vakuuttamaan kunnanhallituksen ja vielä valtuustonkin, mutta olisiko se riittänyt vakuuttamaan kuntalaisetkin? Tähän kysymykseen emme koskaan saa vastausta, koska päätös on jo tehty. Kangasalan ylimmät päättäjät toimivat asiassa lain heille suoman mandaatin puitteissa, mutta hyvän hallintotavan henkeä he eivät mielestäni noudattaneet. Oma arvostukseni etenkin kunnanhallituksen asiaa puoltaneita henkilöitä kohtaan suorastaan romahti. Viimeistään valtuutettujen olisi pitänyt ymmärtää viheltää asian käsittely poikki ja tavalla tai toisella alistaa päätös kuntalaisille.

Näin merkittävän päätöksen synnyttyä tällä menetelmällä on naiiviutta puhua kuntalaisten vaikutusmahdollisuudesta, avoimuudesta, rehellisyydestä ja osallisuudesta. Kangasalasta tulee kaupunki, jossa keskivertokaupunkilaisella ei ole juurikaan vaikutusmahdollisuuksia kaupungin asioihin. Kerran neljässä vuodessa pääsee äänestämään, jos viitsii mennä, ja sen jälkeen voi unohtaa kaupungin asiat. Kaupunkia pyörittää kaupungin ylin johto, virkamiehet ja kaupunginvaltuusto ihan oman mielensä mukaan. Kaupungin asiat ovat liian isoja pienen ihmisen pohdittavaksi. Kaupunkilaisen vaikuttamiskeinot ovat joko heittäytyä itse mukaan täysillä (pyrkiä ja päästä valtuustoon/lautakuntiin) tai sitten suosiolla jättää kaikki päätöksenteko muiden käsiin aina neljäksi vuodeksi. Näin on tapahtunut kaikissa vähänkin isommissa suomalaisissa kaupungeissa ja näin tulee tapahtumaan Kangasallakin.

Kiitokset kuitenkin niille valtuutetuille ja hallituksen jäsenille, joilla oli rohkeutta olla eri mieltä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen suorastaan jyräävän esityksen kanssa. Joku teistä tulee saamaan ääneni tulevissa vaaleissa. Toivottavasti pääsette läpi ja jaksatte jatkaa maalaisjärjen esillä pitämistä tulevan kaupungin itseohjautuvassa hallintokoneistossa.

Pakkokaupunkilainen