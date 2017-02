Poikkeuksellisen lämpimät säät käynnistävät lintujen muuttoa

Helmikuun puolenvälin aikoihin on ollut selvästi havaittavissa lintujen muuton käynnistymistä Pirkanmaalla. Muuttava hiirihaukka havaittiin esimerkiksi Pälkäneellä Kirpussa viime viikon maanantaina. Myös maakotkasta, uuttukyyhkystä ja sepelkyyhyksytä on havaintoja Pirkanmaalla. Kolme turkinkyyhkyä on talvehtinut Orivedellä. Orivesi on tällä hetkellä ainoa paikka, jossa turkinkyyhkyjä on havaittu Pirkanmaalla. Näyttääkin siltä, että Pirkanmaan pesivä turkinkyyhkykanta on katoamassa.

Pöllöt ovat huhuilleet jo pitkään. Pöllöjen ravintotilanne on Pirkanmaalla pääsääntöisesti parempi kuin esimerkiksi viime keväänä. Tämä ilmenee soidintavien pöllöjen määrissä. Lehtopöllö on aikainen pesijä, joten varhaisimmilla pesijöillä voi pian olla poikaset pesässä.

Viime päivinä soidintavien pöllöjen joukkoon on ilmaantunut sarvipöllöjä. Osa saattaa olla talvehtinut maakunnassamme, mutta sarvipöllöjä on myös tullut muutolta. Laulujoutsenia on talvehtinut Pirkanmaalla ainakin 30–40 yksilöä. Nyt laulujoutsenia saapuu lisää päivittäin, jos säät pysyvät otollisina. Isokoskeloita on ilmaantunut sulavesiin ja telkkienkin määrät kasvavat.

Merikotkia on jälleen talvehtinut Pirkanmaalla suuria määriä. Pirkanmaalta on lisäksi ilmoitettu harvinaisia talvehtijoita, muun muassa piekanoja, hiirihaukka, silkkiuikku, mustapääkerttu, rautiainen ja peukaloinen on talvehtinut sekä Valkeakoskella että Sastamalassa.