Sydän-Hämeessä on menossa varsinainen kyläkauppojen paluubuumi. Puutikkala on jo kolmas kylä muutamaan vuoteen, jossa avataan lopahtanut kauppa uudelleen. Rautajärvi sai kyläkauppansa takaisin kolmisen vuotta sitten ja Kuhmalahti viime vuonna.

Muuttuneet elämäntilanteet saivat Puutikkalan kauppiaskaksikon Tuija Forsbergin ja Eija Marttilan haeskelemaan asuntoa maaseudulta. Tamperelaisystävykset päätyivät hankkimaan Puutikkalan kyläkaupan talon, johon he ensi töikseen remontoivat itselleen asunnot

Asuntojen tultua kuntoon ovat remonttimiehet siirtyneet kaupan puolelle. Noin kuukautta ennen avajaisia tekemistä on vielä paljon, joskin tilojen järjestely on jo hahmotettavissa.

– Tavoitteena on saada myymälätiloihin lisää väljyyden tuntua. Ajatuksena on tehdä kaupasta viihtyisä, valoisa ja rauhallinen tila, johon on kiva tulla, Forsberg kuvailee.

Valoisuutta antavat ainakin suuret ruutuikkunat, joista tulvii myymälään runsaasti luonnonvaloa.

– Suurimman työn teettävät kokonaan uusiksi menevät sähkö- ja putkityöt, kertoo Marttila.

Myymälätilaan sijoittuu myös uuden kahvilan myyntitiski erillisine kassoineen. Kahvilan asiakaspöydät ja tuolit tulevat kuistille ja myymälän viereiseen pieneen, erilliseen huoneeseen, jonka ikkunasta avautuvat näkymät pihamaalle ja pellon yli kyläjärvelle. Lisätilaa syntyy myös talon edustalle rakennettavalle terassille.

Kauppa on kylän sydän

Tuoreilla kauppiailla ei ole aiempaa kokemusta kaupan tai kahvilan pyörittämisestä. Silti heillä on realistinen kuva kyläkauppiaan arjesta.

– Mitään rikastumisen harhaa meillä ei tästä ole, he vakuuttavat.

Kyläkauppa on heidän mielestään parhaimmillaan kylän keskuspaikka, johon tullaan kohtaamaan tutun, hymyilevän kauppiaan lisäksi muita tuttuja ja tutustumaan uusiinkin ihmisiin.

– Pyrimme saamaan ihmiset ostosten teon lomassa pysähtymään vaikka kahvikupilliselle ja vaihtamaan kuulumisia viihtyisässä miljöössä, Marttila kertoo.

– Tavoitteena on myydä kävijöille tuotteiden ohella aitoa kokemusta. Toivomme, että meillä pitää kiirettä, mutta asiakkailla ei, Forsberg lisää.

Puutikkalan Puodin valikoimiin tulee luonnollisesti niitä peruselintarvikkeita, joita vakituiset asukkaat ja mökkiläiset tarvitsevat. Hyllyille pyritään löytämään myös mahdollisimman paljon lähellä tuotettuja tuotteita.

– Lähituotteilla pyrimme luomaan asiakkaille ”meidän juttu” -fiilistä. Pientä lisähöystettä tuovat myös italialaiset laatutuotteet, kuten oliiviöljyt ja pizzajauhot. Kahvilan kahvi on Garda-järven rannalla paahdettua ja täällä paikalla jauhettua, kauppiaat lupaavat.

Elintarvikkeiden ohella puoti varustetaan erilaisilla, varsinkin mökillä tarvittavalla tavaralla. Kaasupullot, grillihiilet, multasäkit ja muut tuiki tarpeelliset löytyvät, samoin kuin lukuhaluisille tuoreita lehtiä. Matkamuisto- ja sisustustarvikemyymäläksi tilat eivät veny, mutta jotain mökkituliaisiakin sortimenttiin kuuluu.

Yrittäjät lupaavat myös hankkia paljon sellaistakin, mitä ei hyllystä suoraan löydy, jos asiakas ehtii pari päivää odottaa. Rajallinen tila kun ei mahdollista rajatonta valikoimaa myymälään.

– Meidän nettisivuillakin sanotaan, että löytyy hiirenloukusta ongenkoukkuun, Forsberg naurahtaa.

Avoinna kaikkina päivinä

Kahvilasta löytyy kahvin ja muiden kuumien joutavien ohella kylmiä virvoitusjuomia. Olut- ja siiderioikeudet mahdollistavat myös mietojen alkoholijuomien anniskelun. Juotavan lisäksi on aina tarjolla sekä suolaista että makeaa syötävää.

– Sämpylät eivät ole muoviin pakattuja, vaan ne täytetään paikan päällä tuoreilla lisukkeilla. Saattaa olla, että kylmäkaapista löytyy myös joitakin pienpanimo-oluita.

Erityisesti kahvilaan yrittäjät toivovat saavansa pysähtymään kyläläisten ja mökkiläisten ohella kaikenlaisilla kulkupeleillä ohi kulkevia matkalaisia. Kestopäällystetty tie on muun muassa motoristien suosiossa. Tien varteen pystytetään näkyvät mainokset kiinnittämään kulkijoiden huomiota taukopaikkaan.

Joustava palvelu on kyläkaupan vahvuus ja niinpä Puutikkalan kauppiaat lupaavat toimittaa asiakkaan tilaamat ostokset vaikka kotiovelle tai venerantaan. Tilaukset voi tehdä netin kautta tai puhelimitse.

Naiskaksikolla on mieli täynnä mahdollisia uusia palvelumuotoja, joista ainakin majoituspalvelut ja komean navetan monet mahdollisuudet jäävät odottamaan tulevia vuosia. Tosin navetan vintille on luvassa jo tulevaksi suveksi ainakin yksi taidenäyttely.

Kaupan takaisessa mäessä olevaa savusaunaa sen sijaan tarjotaan kylvettäväksi alusta lähtien. Myös tavallisen saunan ja saunatuvan sisältävä kokonaisuus sopii enimmillään kymmenen hengen käyttöön kerrallaan. Kahvila on myös varattavissa vaikka pienten ryhmien kokouskäyttöön.

Kauppiaat päättivät heti alkuun, että puodin pitää olla kesällä auki joka päivä, eikä ovia suljeta heti puolen päivän jälkeen. Niinpä aukioloaika on arkisin aamukymmenestä iltaseitsemään. Lauantaisin suljetaan tuntia aiemmin ja sunnuntaina asioimaan pääsee kahdestatoista kuuteen.

Kahvila on auki aina silloin kun puotikin, ja tarvittaessa myöhempäänkin. Mahdollista on, että joinakin kesäiltoina pihamaalla on jotakin ohjelmaakin, esimerkiksi trubaduuri.

Avajaisviikonloppua vietetään 13.–15. toukokuuta. Perjantaina tarjotaan kakkukahvit ja grillimakkarat. Kaikkien viikonlopun aikana käyneiden kesken arvotaan maukkaita palkintoja ja puodissa on runsaasti avajaistarjouksia.

Puodin kotisivu on löytyy osoitteesta www.puutikkalanpuoti.fi ja Facebook-sivu nimellä Puutikkalan Puoti Oy.