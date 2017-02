Vajoava talo uhkaa kaatua kunnan syliin

”Arvokkaalla asuinalueella sijaitseva tilaihme. Etelärinteessä, suojainen takapiha”, myyntiesitteessä kuvaillaan pälkäneläistä rivitalokaksiota.

Idyllisessä kuvassa on kukkiva piha.

Takojanpolun asunto kiinnosti eläkepirttiä palveluiden ääreltä hakeneita Sakari ja Lempi Jauhiaista. Pälkäneeltä ei olisi pitkä mökkimatka Rautajärvelle, joten pariskunta lähti katsomaan asuntoa.

– Vaikka tulimme sovittuun aikaan, niin välittäjä oli kiireinen. Hän jatkoi matkaansa ja pyysi meitä sulkemaan ovet lähtiessämme, Sakari Jauhiainen muistelee reilun kolmen vuoden takaista ensivisiittiä välittäjän kanssa Takojanpolulla.

Maaliskuussa 2012 pariskunta teki kaupat 67-neliöisestä saunallisesta kaksiosta. 75- ja 77-vuotiaat eläkeläiset eivät kuitenkaan ole asuneet asunnossa päivääkään, sillä karmea totuus paljastui kolme viikkoa kaupanteon jälkeen.

– Olimme maalaamassa ja tapetoimassa asuntoa, kun naapuri, Antti Kallio poikkesi tervehtimään. Hän ihmetteli, emmekö olleet kuulleet talon ongelmista.

Talo on tehty vanhan maankaatopaikan päälle. Vuonna 1988 rakennettu talo alkoi vajota kohta valmistumisensa jälkeen. Jauhiaisten asunnon ja naapurin väli on pahiten notkahtanut kohta. Sokkeli on siinä kohdassa painunut 22 senttimetriä.

Toisen naapurin asunnossa tilanne on vielä pahempi. Tiiliseinä on pullistunut uhkaavasti, kun sokkeli on pettänyt sen alla. Tiilien väleihin on repeillyt halkeamia pitkin taloa. Myös sisällä seinissä on repeämiä.

Seinän ja lattian väliin on auennut iso rako. Lattia viettää selvästi. Keittiöön ja makuuhuoneeseen astuessaan olo on kuin Linnanmäen Vekkulassa, jossa vinot huoneet huijaavat aisteja.

Olohuoneen seinällä roikkuu puhallusvillaa, jota ropisee välipohjasta. Höyrynsulkumuovi ei ole kestänyt talon liikkeitä. Huoneisto on asumiskiellossa, sillä ilmassa voi olla epäpuhtauksia.

Tätä kauheutta Antti Kallio esitteli Sakari Jauhiaiselle. Vasta siinä vaiheessa Jauhiainen tajusi, että väliseinän raosta putoilee villaa myös heidän puolelleen.

Viat pimitettiin asunnon ostajalta

Kolmen vuoden takaista kauppaa käsitellään toukokuun lopulla käräjäoikeudessa. Vastapuolena ovat asunnon myyjä ja välittäjä.

Asunnon myyjä on käynyt aikanaan itse saman prosessin. Hän on hakenut oikeuden kautta hinnanalennusta, kun on selvinnyt että talo vajoaa. Nyt myyjä laittoi vahingon kiertämään, ja uudeksi uhriksi sattuivat Sakari ja Lempi Jauhiainen.

Myyjällä oli tieto talon tilanteesta, sillä hän toimi yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Jauhiainen sai kuitenkin vasta Antti Kalliolta asiakirjat, joista selvisi notkahduksesta kertovat mittaustulokset.

Sakari Jauhiaisen mielestä sekä myyjä että välittäjä pimittivät talon ongelmia. Hän ei anna puhtaita papereita myöskään isännöitsijälle, joka ei ole kirjannut vajoamista isännöitsijän todistukseen.

Jauhiainen esittelee reilun kolmen vuoden takaista todistusta, jossa mainitaan, että taloon on tehty paalutus vuonna 2010.

– Välittäjä kertoi, että työllä on kymmenen vuoden takuu.

Polymeeripilarit eivät pelastaneet

Viiden vuoden takaisella paalutuksella piti pelastaa vajoava talo. Antti Kallio kertoo, että uutta tekniikkaa yhtiölle mainosti isännöitsijä.

Talon alle porattiin 45 reikää, joihin työnnetyt venyvät pussit täytettiin uretaanin tapaan paisuvalla ja kovettuvalla polymeerillä. Muun muassa Rakennusmaailma -lehdessä esiteltiin tamperelaisen PowerPilen urotekoa: ”Polymeeripilarit suoristivat rivitalon”, lehdessä kerrottiin.

Todellisuudessa paalutus ei pysäyttänyt vajoamista, vaan talo painuu edelleen sitä mukaa kun sen alla olevat kannot maatuvat.

– Paalutuksen yhteydessä kairattiin reikiä, ja välillä pora holahti pari metriä. Talon alla on aukkoja, Antti Kallio muistelee epäonnistunutta paalutusyritystä.

Rakennusvikainen talo ja -kelvoton paikka

Vajoamisen perussyy on se, että rakennuskelvottomaan paikkaan tehtiin rakennusvikainen talo.

– Hiekan päälle on ladottu harkoista kehikko ja sen sisään on valettu betonilaatan tapainen. Talossa ei ole kuitenkaan kunnon raudoitusta tai anturaa. Eli tässä ei ole perustuksia, joista taloa olisi uskaltanut nostaa. Sokkeli olisi murtunut irtokappaleiksi, niitä olisi nostettu paalujen avulla, Antti Kallio sanoo.

PowerPile oli luvannut yhtiölle, että paalutus poistaa vajoamisongelmat täydellisesti. Noin sata tuhatta euroa maksaneesta operaatiosta ei ollut mitään hyötyä. Takuukorjauksia paaluttaja piti mahdottomina: rakennusta ei pystyisi korjaamaan, ja lisävahingot jäisivät taloyhtiön vastuulle.

Taloyhtiö vaati oikeusteitse hyvitystä epäonnistuneesta työstä. PowerPile suostui palauttamaan 12 400 euroa.

– Yritys ilmoitti, että isompi korvaus kaataisi sen, ja konkurssipesältä ei saisi euroakaan, Kallio kertoo.

Kukaan ei osta vajoavaa taloa

Sakari Jauhiainen vaati kaupan purkamista kolmen viikon päästä, kun talon tilanne selvisi ostajalle. Myyjä ei suostunut siihen, eikä palauttamaan osaa kauppasummasta. Niinpä jupakka päätyi käräjille.

Ehdollisessa sovintoyrityksessä esitettiin, että vahinko kierrätettäisiin edelleen: Jauhiainen myisi käytännössä asumiskelvottoman asunnon. Jos hän jäisi kaupassa tappiolle, myyjä korvaisi maksimissaan 10 000 euroa.

Sovitteluratkaisu ei johtanut mihinkään, sillä asunto ei käynyt vuoden määräajassa kaupaksi.

– Kiinnostusta kyllä oli, mutta kun kerroin talon vajoamisongelmasta, niin eihän kukaan uskalla tehdä kauppoja.

Huijaaminen ei olisi edes onnistunut, sillä tuoreemmassa isännöitsijän todistuksessa tilanne kerrotaan totuudenmukaisesti: maapohja on pettänyt rakennuksen alla, ja rakennus on liikkunut ja vajonnut. Perustuksia ja ulkoseiniä on yritetty paaluttaa polymeeripilareilla, mutta korjaustoimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia ei voi arvioida. Työn kustannukset ovat merkittävät, ja sillä on vaikutusta osakkeen arvoon.

Tuorein hinta-arvio: nolla euroa

Välittäjän tuorein hinta-arvio Jauhiaisten asunnosta on pyöreä nolla euroa. Asunto on muuttunut arvottomaksi, mutta osakkaiden niskassa ovat yhtiön isot remonttilainat. Niiden turvin on tehty paalutuksen lisäksi muun muassa viemäritöitä. Lainat ovat nostaneet yhtiövastikkeet niin kovaksi, että moni maksaa vastaavankokoisesta asunnosta vähemmän vuokraa.

Jauhiaisten asunnon viemärit eivät vetäneet, kun putket olivat notkahtaneet vajoamisen seurauksena. Korjaustöiden yhteydessä havaittiin, että lattialaatan ja maan välissä oli parinkymmenen sentin aukko, joten talo on osin tyhjän päällä. Vajoamisesta todistaa myös edessä kulkeva Takojanpolku, joka on paininut talon kohdalta selvästi. Myöskään kaikkia naapuritaloja ei ole tehty kantavalle maalle, vaan niitäkin on jouduttu paaluttamaan.

Jauhiaisen talossa vajoaminen ja rakenteiden liikkuminen poikivat kaiken aikaa lisää korjattavaa. Osa räystäistä viettää väärään suuntaan. Kaikki ovet ja ikkunat eivät aukea. Niitä on kuitenkin turha korjailla, koska tilanne on pian remontin jälkeen taas sama.

Kaksi vuotta sitten rakennuksen tarkastanut asiantuntija piti korjaamista kannattamattomana: betonilattiat pitäisi piikata pois ja sisäkatot ja seinät purkaa eristevilloihin saakka, jotta talo saataisiin suoraan ja höyrynsulut pitäviksi. Edullisempaa olisi purkaa rakennus pois ja tehdä tilalle uusi.

Eläkeläismiehen ensimmäiset käräjät

Sakari ja Lempi Jauhiainen asustavat mökillä Rautajärvellä. Elämänsä ensimmäisille käräjille reilun 75 vuoden iässä valmistautuva Jauhiainen sanoo, että eläkepirtin rahat ovat kiinni asumiskelvottomassa huoneistossa.

Antti Kallio pitää perimmäisenä syyllisenä kuntaa. Se on aikanaan ajattanut Takojantien monttuun kantoja, risuja ja jätemaata.

– Tässä on aikanaan ollut jopa lähde, josta on johdettu vesi putkea pitkin hautausmaalle. Kunta on kaavoittanut rakennuskelvotonta maata ja myöntänyt tontille rakennusluvan. Rakennustöitä ei ole valvottu, vaan pettävälle maalle on tehty pettävät perustukset, Kallio kritisoi.

Sokkeli kaatuu alta pois

Kalliita korjauksia tehnyt taloyhtiö ei ole saanut mistään korvauksia, sillä ongelmatalon rakentaja teki konkurssin pian talon valmistumisen jälkeen.

Yhtiö kääntyi kunnan puoleen, kun se otti kontolleen vastaavan tapauksen Teletalon naapurissa: kunta maksoi 168 000 euron laskun, kun hakelämpölaitoksen tontilta kaivettiin jätemaat pois, jottei se vajoaisi.

– Ainoa pysyvä ratkaisu olisi se, että kunta ostaisi osakkeet pois, purkaisi talon ja tekisi tilalle uuden, Antti Kallio sanoo.

Kunnasta ei ole kuitenkaan saatu apua. Ainoa päätös oli notkahtaneen päätyasunnon asumiskielto. Myös Jauhiaisten asunnon kunto on kehotettu selvittämään, sillä repeilevän katon raosta voi voi päästä ilmaan terveyshaittoja aiheuttavia epäpuhtauksia.

– Kun minä ostin oman asuntoni, minulle vakuuteltiin että se on hyvässä kunnossa: ei ole vesivahinkoa eikä kosteusongelmia. Mutta siitä kukaan ei maininnut, että talo on vajoamassa. Karmea tilanne paljastui, kun yhtiö pohti pahiten kallistuneen päätyhuoneiston korjaamista. Katsoin asuntoa silmät pystyssä, ja tajusin että koko taloa vaivaa sama ongelma: sokkeli kaatuu alta pois, Kallio muistelee.