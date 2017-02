Sami Juvonen Luja-Lukon paitaan

Pälkäneen Luja-Lukko joutui hankalaan paikkaan, kun kävi ilmi, että kakkossarjajoukkueen ainoa passari Juhani Salminen joutuu jättämään väliin kaksi kauden viimeisestä ottelusta. Ongelmaan keksittiin luova ratkaisuehdotus, joka epätodennäköisyydestään huolimatta toteutui: Salmista paikkaa Suomen kautta aikojen parhaisiin passareihin kuuluva Sami Juvonen.

Legendaarinen pelintekijä on edustuskelpoinen Luja-Lukossa pelattuaan tällä kaudella vain Tampereen kuntosarjassa. Liigassa 685 ottelua pelannut Juvonen pelasi korkeimmalla sarjatasolla viimeksi kaudella 2013–14. Hän on voittanut kahden cup-kullan lisäksi kymmenen SM-mitalia, joista kolme kultaisia. A-maajoukkueessa pelejä ehti kertyä 150, ja Juvosella on taskussaan myös mestaruuksia Saksasta. Mestareiden liigassa hän on pokannut hopeaa ja pronssia.

– Meriiteiltään kovin pelaaja, joka Pälkäneellä on nähty. Olemme todella iloisia, että pääsimme neuvotteluissa yhteisymmärrykseen, Luja-Lukon manageri Jari Perkiö innostuu.

Juvonen vahvistaa pälkäneläisjoukkuetta ensi sunnuntaina Loimaan Jankkoa vastaan vieraspelissä ja Pälkäneen yhteiskoululla 3. maaliskuuta pelattavassa ottelussa Aitolahden Rientoa vastaan. Kausi päättyy Kajastusta vastaan hieman ennen maaliskuun puoliväliä. Tuolloin Salmisen pitäisi olla jälleen pelikunnossa.

Tappioputki poikki kotona

Luja-Lukko on viime peleissä ollut piristymään päin, joten Juvosen saapuminen – ja ansaittu lepotauko Salmiselle – saattaa nostaa pälkäneläiset vielä kelpo liitoon kauden loppumetreillä. Luja-Lukko palautti itsensä voittojen tielle kotisalissaan kaatamalla Loimaan Jankon lukemin 3–1 (30–28, 21–25, 25–21, 25–22).

Siinä missä neljän kuukauden ajan peleissä aina jokin osa-alue oli pettänyt, onnistui koko joukkue nyt tasaisessa suorittamisessa. Tomi Perkiö siirtyi hakkurin paikalle, ja Joni Sokka ja Miikka Puranen takoivat pisteitä yleispelaajan tontilta.

– Tätä oli jo mietitty Lempäälä-pelin jälkeen, kertoo valmentaja Petteri Miettinen.

Kahdentoista tappion jälkeen tulleen voiton aiheuttama helpotus näkyi samana viikonloppuna pelatussa seuraavassakin ottelussa. Liberona aloittanut Juho Viitala poimi peliin mahdolliset ja mahdottomatkin pallot, ja Luolajan Kajastus joutui Hämeenlinnassa taipumaan pälkäneläisille avauserässä.

Sitten voimasuhteet kuitenkin kääntyivät. Kotijoukkue väänsi pisteet Luja-Lukolta erin 3–1 (21–25, 25–19, 25–17, 25–18), kun koko kauden pelintekijänä yksin raataneen passari Salmisen otteisiin alkoi hiipiä väsymys. Lauantaina loistaneet hyökkääjät hiipuivat samaa tahtia, ja Miikka Puranenkin löysi itsensä penkiltä kolmannen erän lopussa. Kun kentälle väkevästi ja virheittä tulleen Akseli Viitalan polvi petti, notkahti samalla pälkäneläisten loppukiri. Parhaiten tasonsa piti keskimiehenä uurastanut Valtteri Tynys.

– Lähdemme totta kai voittamaan viimeisiä pelejä – ja Kajastustua lukuun ottamatta olemme vastustajat ainakin kertaalleen kaataneetkin tällä kaudella, Petteri Miettinen muistuttaa.