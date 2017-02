Ideariihi kehitteli neulekahvilaa, varapärettä ja yhteisiä somesivuja

Neulekahvila kirjastolle tai kaupalle, varapäreryhmä auttamaan pulaan joutuneita, Kuhmalahden yhteiset somesivut, huutokauppa tuleville maalaismarkkinoille. Toteuttamiskelpoisia ideoita pulpahteli esille, kun Kuhmalahden kirjastolle kokoontunut väki suunnitteli alueen tulevaisuutta.

Tilaisuus oli samalla uusi alku kuntaliitoksen jälkeen perustetulle Elävä Kuhmalahti -toimikunnalle. Keskustelutilaisuudessa koottiin alueen yhdistysten ja toimijoiden edustajia jatkamaan toimikunnan työtä. Vapaamuotoiseen työryhmään kertyi alun toistakymmentä jäsentä.

– Toimikunta ei sinänsä järjestä mitään, vaan kokoaa yhdistykset yhteen ja kokoaa eri toimintoja. Mielestäni se on tämän tehtävän täyttänyt, toimikunnan puheenjohtajan tehtävät ideaillassa jättänyt Juhani Yli-Hinkkala mainitsee.

Kirjastosta kylän kohtaamispaikka

– Täällä Pohjassa on vähän iskenyt apatia. Kylä on aika paljon hiljentynyt varsinkin terveysaseman sulkemisen jälkeen, kauppa on lopettanut, pankki on auki vain kahtena päivänä viikossa, toimikunnan sihteeri Mervi Kortelahti kertasi tosiasioita.

– Kirjastolla ei ole nyt uhka päällä, mutta koskaan ei tiedä, mitä tulee. Pitäkää jokaikinen huoli, että tämä varmasti jatkuu. Käyttäkää kirjaston palveluita, hän viestitti kuulijoille.

Kirjasto saa yhden lisän palvelukirjoonsa, jos idea neulekahvilan toimimisesta siellä toteutuu.

– Olen huudellut kädentaitajien perään. Kokoonnuttaisiin pari kertaa kuussa joko täällä tai kaupalla. Hannun mielestä on ok, jos kässäihmiset kokoontuisivat kaupalle, Tuija Toivio tiesi.

Kortelahden mielestä kirjasto toimii hyvin neulekahvilan pitopaikkana. Hän suosittelee kirjastoa ratkaisupaikaksi myös ideointi-illassa kaipailtuihin vapaamuotoisiin kyläläisten kohtaamistilanteisiin.

Yhteistyötä ja avunantoa

Petri Täyrösellä oli heti mielessään tehtävä, joka sopii toimikunnalle.

– Kuhmalahdella on eri tahoja järjestämässä tapahtumia. Ne pyörivät pienillä porukoilla. Jos voisi kysyä ja saada apua muilta. Me saimme apua pulling-tapahtumaan.

Kuhmalahden runsaasta tapahtumatarjonnasta tiedotetaan monessa eri some-ryhmässä. On esimerkiksi Kuhmalahden tapahtumat, Kuhmalahti-Pohja. Sitä sun tätä ja Vehkajärven tapahtumien omat sivut. Yhteisessä keskustelussa tuli esille tarve saada kaikki tapahtumat samalle sivustolle.

Tuija Toivio kyseli, millaisilla savumerkeillä saataisiin tietoa niille, mitkä eivät surffaile netissä. Liisa Alangon vastaus tähän ongelmaan oli kaikille avoin ja maksuton viestintäkoulutus Orivedellä 22.3.

Tiedotettavaa riittää, sillä erityisesti keväästä syksyyn Kuhmalahdella on tarjolla paljon tapahtumia Kisan ja Vehkajärven nuorisoseuran merkkipäivistä lähtien. Kesän maaseutumarkkinoille Anita Koskinen kaipasi uusia ideoita. Yksi mahdollinen uutuus voisi olla kokouksessa esille tullut huutokaupan järjestäminen.

Alueen palvelujen käyttö tärkeätä

Elävä Kuhmalahti -toimikunta on tähän saakka keskittynyt kulttuuriasioihin. Nyt Juhani Yli-Hinkkala haluaa laajentaa elävyysajattelua.

-Käytetään niitä palveluita, mitä meillä vielä on, kuten kauppaa ja apteekkia.

– Nyssellä pääsee yksityiskyydillä Sahalahdelle, jos ei ole kyse koululaisvuorosta, Jorma Mattila vinkkasi julkisen liikenteen käytöstä.

Pia Kirvesoja on virittelemässä Sahalahden ja Kuhmalahden alueelle omaa varapärettä.

– Sellainen kuin Pälkäneellä jo on. Auttaisimme ilmaiseksi hätäaputilanteissa. Rahaa ei liikuteltaisi, mutta varapäreeltä saisi apua silloin, kun on tarvetta, Kirvesoja pohjusti hanketta Kuhmalahdella ideointi-illassa.