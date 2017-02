Juhlavuosi alkaa Ladojen talvitapahtumasta

Vuonna 1997 viihdeohjelma Kummelin Lada-sketsistä alkunsa saanut Lada Kerho juhlii tänä vuonna 20 toimintavuottaan. Juhlavuosi starttaa perinteisellä talvitapahtumalla kerhon syntypaikassa Mobilian Autokylässä Kangasalla sunnuntaina 26. helmikuuta 2017.

Tämän vuoden erityisohjelmana on kerhon jäsenen Mika Flyktmanin filmikooste Ladalla tehdyistä maailmanmatkoista. Nuoren miehen seikkailunhalu on ollut kohdallaan, kun Lada on ohjattu läpi Pohjois-Amerikan Los Angelesista New Yorkiin, halki Manner-Euroopan ja viimeisimpänä vuosi sitten Venäjän poikki Vladivstokiin.

Kutsuvieraiksi on kutsuttu Kummelin jäseniä, jotka tulevat jakamaan tapahtumassa vuosikymmenen Lada-kuski -palkinnon.

Muu ohjelma koostuu kuulumisten vaihdosta, kiihdytysajosta ja rompetorista.