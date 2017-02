Kohtaamisia vertaisryhmissä

Mannerheimin lastensuojeluliitto on kouluttanut kevään 2015 aikana Kangasalan ja Pälkäneen kunnan varhaiskasvatuksen, perhetyön ja neuvoloiden henkilökuntaa perheryhmän ohjaajiksi.

Perheryhmien tarkoituksena on antaa sekä vertaistukea että ohjaajien tukea arjen eri tilanteisiin. Ryhmässä keskitytään yhdessä miettimään arjen eri tilanteita ja pohditaan, mitä ajatuksia ja tunteita ne herättävät lapsessa ja vanhemmassa.

Tavoitteena on, että vanhemmassa lisääntyy taito nähdä lapsen käyttäytymisen taakse, jolloin ymmärrys toisen tarpeista, tunteista ja kokemuksista vahvistuu. Tavoitteena on myös, että ymmärrys oman toiminnan vaikutuksesta lapseen ja muihin perheenjäseniin lisääntyy. Mukana ryhmässä on samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Pälkäneeltä koulutuksessa ovat olleet mukana perhetyöntekijä Reija Siitonen sekä terveydenhoitaja Kirsi Urkko. He aloittavat yhdessä perheryhmän Pälkäneen Pirtillä ja mukaan otetaan viisi perhettä, joissa on noin 1–3 -vuotias lapsi.

Ryhmään osallistuvat molemmat vanhemmat. Lapsille on järjestetty lastenhoito ryhmän ajaksi.

Suljettu ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa joka toinen maanantai (31.8, 14.9, 28.9, 19.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12) Perhekeskus Pirtillä Onkkaalassa kello 17.30–19.30.

Yhteinen välipalahetki aloittaa kokoontumisen. Sen jälkeen lapset pääsevät leikkimään ja vanhemmat vaihtamaan ajatuksiaan, tutustumaan toisiin perheisiin sekä jakamaan kokemuksiaan.

Ryhmiin ilmoittaudutaan ryhmän vetäjille sähköpostilla 23.8. mennessä: reija.siitonen@kangasala.fi tai kirsi.urkko@kangasala.fi.

Myös Kangasalla lähtee syksyllä pyörimään vastaavia perheryhmiä ja niihinkin voi ilmoittautua, jos ei mahdu mukaan Pälkäneen ryhmään. Lisätietoja ryhmistä löytyy kangasala.fi -sivulta.