Muumilaulut soivat ystävänpäivässä

Joulukuussa eräs äiti hehkutti Facebookin Kangasala-ryhmässä, kuinka kotikunnasta löytyy helmi, jonne jokaisen kangasalalaisperheen kannattaisi suunnata. Tuo helmi oli Neuletuote Koivunen, joka on palvellut asiakkaita Pikonkankaalla jo vuodesta 1980.

– Kyllä minäkin tuon julkaisun huomasin, ja lämmittihän se mieltä, Heikki Koivunen Neuletuote Koivuselta sanoo.

Koivunen otti Aakkulantien tehtaanmyymälään reilu vuosi sitten myyntiin Kuomia ja Ruskovillan tuotteita. Yritys on valmistanut molemmille toimijoille jo pitkään materiaaleja.

– Uusien artikkelien myyntiin ottaminen oli ehdottomasti hyvä päätös. Tunnetut tuotemerkit ovat tuoneet meille uusia asiakkaita, Koivunen näkee.

Moni asiakas on kiitellyt Koivusta siitä, että myymälästä löytyy Kuomat-kengistä kuoseja, joita ei muista kaupoista saa.

– Myymme sellaisiakin eriä, joita muuten menee vain vientiin. Äidit ovat tykänneet, kun omalla lapsella on kengissään erilainen kuosi kuin monilla muilla – eivätpä mene popot niin helposti sekaisin päiväkodin eteisessä.

Neuloksia asiakasyrityksille

Neuletuote Koivusella valmistetaan sekä neuloksia että valmiita tuotteita asiakkaille. Yrityksen käytössä on parikymmentä pyörökonetta sekä muutama taso- ja sukkakone.

– Sukkakoneella valmistamme esimerkiksi hiharesoreita. Viime vuosina olemme painottuneet yhä enemmän neulosten valmistamiseen asiakasyrityksille, ja valmiita tuotteita teemme enää murto-osan verrattuna vaikkapa 1990–lukuun. Tuolloin valmistimme tuhat päin lasten villahaalareita ja pipoja useille ketjuille, Koivunen kertoo.

Omassa tehtaassaan valmistettuja tuotteita yritys myy pääsääntöisesti vain myymälässään. Neuletuote Koivusen päätuotteita ovat HART-alusasut, pipot, päähineet ja lasten villahaalarit. Lisäksi Aakkulantiellä valmistuu tuulisuoja- ja verkkokerrastoja sekä polypropeenihuppuja ja -kaulureita.

– Seuroille ja mainoslahjoiksi teemme lisäksi pipoja ja T-paitoja, Koivunen lisää.

Heikki Koivunen toteaa pärjäilevänsä tehtaassaan ihan hyvin itsekseen. Koneet pyörivät aamusta iltaan, usein jopa 20 tuntia vuorokaudessa. Pitkän päivätyön Neuletuote Koivusella tehnyt Koivusen äiti on siirtynyt eläkkeelle mutta palvelee edelleen usein asiakkaita tehtaanmyymälän puolella.

Neuloksia valmistetaan pyörökoneilla, joiden sielunelämän Heikki Koivunen tuntee kuin omat taskunsa. Valmiit neulokset kootaan pakoiksi, jotka asiakasyritysten autot hakevat viikoittain Kangasalta.

– Välillä on todella kiire, mutta sekaan mahtuu rauhallisempiakin jaksoja. Varsinaisia sesonkeja ei ole, vaan tekemistä riittää tavallisesti tasaisesti ympäri vuoden. Asun samassa pihapiirissä kuin yrityksenikin, mikä helpottaa arkea todella paljon.

Perinteinen ala

Heikki Koivunen on ylpeä saadessaan työskennellä perinteisellä käsityöalalla. Hän mainitsee olevansa neulosten valmistajana yksi viimeisiä mohikaaneja Suomessa.

– Esimerkiksi Suomen Trikoo ja Matti-Trikoo ovat enää nimiä historiassa. Jokin aika sitten pihaamme ajoi bussi, joka oli täynnä hieman iäkkäämpiä rouvia. Esittelin heille todella pitkään tehtaan toimintaa ja he olivat innoissaan nähdessään vanhoja kunnon pyörökoneita. Vierailusta jäi tosi mukava fiilis.

Koivunen opiskeli aikanaan ensin ammattikoulussa tekstiilikoneasentajaksi, minkä jälkeen hän jatkoi opintojaan ammattikorkeakoulussa ja valmistui tekstiili- ja vaatetusinsinööriksi. Mies kertoo, että yrittäjähenkeä hänestä on löytynyt aina.

– Omaa yritystä on rakennettu vähän kuin Iisakin kirkkoa. Riskit ovat kuitenkin aina olleet hallussa, vaikka Venäjän taantuma heijastui selvästi muutama vuosi sitten meillekin, kun asiakasyritystemme vienti Venäjälle takkusi. Nyt vienti jälleen vetää selvästi paremmin.

Musiikki tasapainottaa

Heikki Koivunen on aina ollut ahkera musiikkimies ja on kiertänyt keikkailemassa useammankin kokoonpanon kanssa. Työhuonekin on täynnä musiikkirekvisiittaa: vanhoja gramofoneja, kitaroita ja tauluja.

– Musiikki on hyvää vastapainoa työlle. Olemme muodostaneet Mäenpään Heikin kanssa sellaisen tutkaparin ja esiintyneet ympäri maailmaa esimerkiksi Muumipeikkona ja Nuuskamuikkusena, Koivunen naurahtaa.