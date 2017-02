Vajoavasta talosta haetaan sopuratkaisua

Pälkäneen kunnanhallitus saa keskiviikkona tilaisuuden linjata, miten kunta suhtautuu Takojanpolun vajoavan rivitalon korvausvaatimuksiin. Kunnanjohtaja Janita Koiviston päätösesitys on, että vaatimukset hylätään perusteettomina ja vanhentuneina.

Neljän asunnon rivitalo valmistui vuonna 1988 entisen soramontun päälle Takojanpolun ja Takojantien risteykseen. Kuoppaa oli täytetty maan ja kivien lisäksi kannoilla, puutarhajätteellä muilla hajoavilla aineksilla. Sen vuoksi rakennukset alkoivat painua kymmenkunta vuotta valmistumisensa jälkeen.

Vajoamista on yritetty pysäyttää muun muassa jälkikäteen rakennuksen alle tehdyllä polymeeripaalutuksella. Talon alla on kuitenkin jopa kymmenen metriä hajoavaa ainesta, eivätkä paalut ulottuneet kantaviin kerroksiin.

Pohjatutkimuksia ei tehty

Sydän-Hämeen Lehti on kertonut talon ongelmista, korjausyrityksistä ja kunnalle esitetyistä korvausvaatimuksista useaan kertaan. Asia nousi uudelleen esiin, kun Aamulehti kertoi tapauksesta viikko sitten.

Asunto-osakeyhtiö vaati viime kesänä kunnalta asuntojen hintaa vastaavaa 315 000 euron korvausta. Yhtiön asianajaja Riitta Rämä vetosi kunnan vastuuseen kiinteistön luovuttajana ja rakennusvalvontaviranomaisena.

Kunta kiisti vaatimukset. Juristin kanssa laaditussa vastineessa todettiin, ettei kyse ole sopimusrikkomuksesta: kunta ei ole sopimussuhteessa asunto-osakeyhtiön kanssa, koska tontti on luovutettu rakennusliikkeelle, eikä asunto-osakeyhtiölle.

Kunta kiisti, että tontista olisi annettu virheellisiä tietoja ja vetoaa siihen, että rakentajana toimi rakennusliike, joka on alan ammattilainen. Vastineessa katsotaan, ettei kunnalla ole velvollisuutta valvoa, että rakennusliike toimii rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

Rakennesuunnittelija Seppo Kortelahti vaati aikanaan tontilla pohjatutkimuksia. Asukkaiden mukaan niitä ei tehty. Talon rakentaneen Jukka Perolahden mukaan tutkimus tehtiin, mutta se ei paljastanut kantavuusongelmia.

– Se on vienyt uskoani tutkimuksiin: koereikä saatetaan kairata sellaiseen kohtaan, jossa vastaan tulee puolen kuution kivi, ja sen perusteella päätellään, että sillä kohtaa tulee kantava maa vastaan.

Tontin ongelmat paljastuivat Perolahdelle vasta myöhemmin. Hän ei tuntenut tontin historiaa, koska oli vasta muuttanut Pälkäneelle.

Vajoavia taloja on kaksi

Asunto-osakeyhtiö Onkkaalanrivi ehdotti kirjelmässään kunnalle neuvottelua. Asia ei kuitenkaan edennyt.

Yhtiö on hankkinut uuden asianajajan, joka valmistelee uutta korvausvaatimusta kunnalle. Lisäksi tontilla on teetetty maaperätutkimuksia. Jos talon alta löytyisi ympäristömyrkkyjä, kyse olisi ympäristörikoksesta, joka ei vanhenisi. Lisäksi ympäristömyrkyt voisivat tuoda apua ELY-keskuksen kautta.

Kunta on ollut asiassa varovainen, jottei siitä muodostuisi ennakkotapausta, jonka jälkeen kaikki rakennusvikaiset talot kaadettaisiin kunnan syliin. Ensimmäisenä jonossa saattaisi olla naapuritontin talo, joka sijaitsee saman täytetyn soramontun päällä. Naapuritalon alla sijaitsee lisäksi vanha lähde. Talossa on kolme asuntoa ja alakerrassa liiketilaa, jossa toimii muun muassa naisten tekstiililiike Fiina.

Myös naapuritalo alkoi painua kymmenkunta vuotta valmistumisensa jälkeen. Pahimmin painumisesta on kärsinyt Takojantien rinteessä ylimpänä sijaitseva huoneisto. Vajoaminen saatiin pysäytettyä ristipaalutuksen avulla. Sen jälkeen betonilaatan alla olevat maat ovat painuneet niin, että notkahtanutta lattiaa pitäisi nostaa uudelleen.

Takojantien varren talon alla ei tehty pohjatutkimuksia, vaan kaivettiin koemonttu noin neljän metrin syvyyteen. Matkalla ei tullut vastaan mitään erikoista, ja sen perusteella voitiin uskoa, että rakennuspaikka olisi samanlainen kuin naapuritalonkin kohdalla, jossa tehtiin pohjatutkimukset.

Korjauskelvoton ja arvoton talo

Takojanpolun vajoavan talon alla on kymmenkunta metriä syvä ja jyrkkäreunainen soramonttu, joka on täytetty jätemaalla. Kuulopuheiden mukaan valvomattomaan monttuun kipattiin maan ja kivien lisäksi kantoja, risuja, olkia, multaisia ojamaita ja jopa likakaivolietettä. Lahoavan ja painuvan jätemaan päälle on ajettu reilun kolmen metrin hiekkakerros.

Rakennuspaikan lisäksi vajoamisesta on syytetty myös rakennustapaa. Asukkaat ovat epäilleet, ettei hiekkapatjalle tehty maavarainen perustus olisi riittävän vahva. Jukka Perolahti sanoo kuitenkin tehneensä kolmisen sataa rivitaloasuntoa vastaavalla tavalla, eikä missään muualla ole ollut ongelmia rakenteiden kanssa.

Kun maaperä vajoaa talon alla, betonilaatan alle on syntynyt onkaloita, ja joissain kohdin betonilaatta roikkuu siihen pultattujen väliseinien varassa. Talo painuu risahdus kerrallaan ja pahimmat kohdat ovat vajonneet jo reilut 20 senttimetriä.

Rakennus on todettu korjauskelvottomaksi ja arvottomaksi. Seinät halkeilevat ja kallistelevat, ja niiden juureen on repeillyt aukkoja, joista sisäilmaan voi kulkeutua epäpuhtauksia. Joissain asunnoissa valuu eristeitä seinän ja katon väliin syntyneistä rakosista. Pahiten painunut päätyasunto on asetettu asumiskieltoon.

Vilho Nikkanen ehdotti päiväkotia Takojanpolulle

Vajoavan talon rakentanut Rakennusliike Väliaho & Perolahti sai Takojanpolun ja Takojantien risteyksessä sijainneen tontin vuonna 1986 kunnan kanssa tehdyssä vaihtokaupassa.

Kunta tarvitsi silloin päiväkodille maata Mustalantien varresta. Rakennusliike antoi kunnan maiden välissä sijainneen 1700 neliön tontin ja sai Takojanpolun tontin sekä Turvasen tilan päärakennuksen Kankilantien varresta.

Taloyhtiön mielestä kunta oli Takojanpolun tonttia luovuttaessaan tietoinen rakennuspaikan ongelmista. Samaa muistelee myös Vilho Nikkanen. Hän vastusti vuonna 1986 tehtyä vaihtokauppaa.

SKDL:n Päivi Heinosen varajäsenenä valtuustossa istunut Nikkanen jätti maanvaihtopäätökseen eriävän mielipiteen. Nikkanen muistelee perustelleensa kantaansa rakennuskelvottomalla tontilla: hän oli kuullut työnjohtajana toimineelta Ilmari Aholta, että Takojanpolun valvomattomaan soramonttuun oli ajettu muun muassa kantoja. Nikkanen kertoo ehdottaneensa tontille leikkikenttää.

Kunnallistiedot uutisoi 31 vuotta sitten, että Nikkanen ehdotti Takojanpolun tontille puolueen kannan ja silloisen kaavan mukaisesti päiväkotia. Lehden mukaan Nikkanen vastusti maanvaihtoa Turvasen tilan päärakennuksen vuoksi: hänen mielestään kunnan olisi pitänyt itse huolehtia suojeltavista rakennuksista.

Nikkanen pitää vanhaa uutista väärinkäsityksenä.

– Ehdotin päiväkotia Takojanpolulle, mutten rakennuskelvottomalle tontille, vanhat pöytäkirjat esiin kaivanut Nikkanen sanoo.

Pöytäkirjaan hän oli hahmotellut eriävän mielipiteensä perusteita: vaihtokauppa on tarpeeton, koska päiväkoti voidaan rakentaa ilman sitäkin. ”Takojanpolun alueella oleva kunnan tontti ei ole rakennuskelpoinen. Vanha hiekkakuoppa kantoja ja kiviä täyteen.”

Reunamerkintä

Vajoavan talon vangit

Takojanpolun rivitalon vajoamista alettiin tutkia toden teolla kymmenen vuotta sitten. Korjausyrityksiin, tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin on huvennut valtava määrä aikaa ja rahaa. Suurin 125 000 euron lasku jäi polymeeripaalutusyrityksestä. Paalutus epäonnistui, ja PowerPile maksoi yhtiölle 12 400 euron hyvityksen.

Eläkeikäiset asukkaat ovat arvottomaksi ja korjauskelvottomaksi todetun talon vankeja. Huoneistoista ei pääse eroon, mutta niskassa ovat omien asuntolainojen lisäksi yhtiön lainat. Lisää lainaa on vaikea saada, vaikka tilanteen ratkomisessa tarvitaan kallispalkkaisia asiantuntijoita ja -ajajia.

Asianajajien kirjelmöinti on osoittanut, että juridisin keinoin asukkaat tuskin ahdingostaan pääsevät. Siksi he ovat vedonneet myös moraalisiin ja inhimillisiin seikkoihin.

Sopivasti kuntavaalien alla kuntapäättäjien on pakko valita, annetaanko talon luhistua iäkkäiden asukkaiden niskaan vai auttaako kunta heille uuden katon pään päälle.

Rakennus kaatuu joka tapauksessa kunnan syliin. Pullistelevat seinät eivät kestä enää kovin montaa vuotta. Sen jälkeen siivottavaksi tulee raunio, sillä taloyhtiö ajautuu konkurssiin jo aiemmin.

Kuntapäättäjien ei kannata kaivella 30 vuoden takaisia pöytäkirjoja ja etsiä syyllisiä, vaan keskittyä hakemaan ratkaisua, jossa vahingot jaetaan kohtuullisella tavalla osapuolten kesken. Jos ehjien asuntojen arvo olisi reilut 300 000 euroa, pohdinta pitäisi käydä siitä, maksaako purkupuuhaan ryhtyvä kunta osakkaille 150 000 vai 200 000 euroa.

Nyt vahinkoja eivät kasvata ritisevät rakenteet, vaan tutkimus- ja asianajajakulut. Lisäkulujen kertyminen saadaan poikki neuvottelupöytään istumalla.

Sopiminen edellyttää kuitenkin riitaa. Juristien kirjeet muuttuvat riidaksi vasta, kun toisen osapuolen haastaa käräjille. Tavoitteena ei tarvitse olla tuomio eikä edes asian vieminen käräjäsalin puolelle, vaan tapaus voidaan sopia valmistelun aikana.

Kunta saattaa tarvita käräjähaasteen, jotta se voi sopia asian. Silloin kunnalle ei jää avointa piikkiä, johon voidaan kaataa kaikki kiinteistömurheet.

Käräjien lisäksi ei kannata pelätä myöskään konkurssia. Myös se tarjoaisi mahdollisuuden pöydän puhdistamiseen.

Moraalisen tai inhimillisen ratkaisun etsiminen ei alkanut kovin suotuisissa merkeissä, sillä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Petri Urkko sai Aamulehdessä valehtelijan maineen.

Aamulehden toimittajat lähestyivät asiaa pormestarikuvakulmalla: he kääntyivät viranhaltijoiden sijaan johtavien luottamushenkilöiden puoleen. Murenevaan taloon tutustunut kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä toivoi lehdessä selkeää laskua asukkailta. Petri Urkko sen sijaan vaati lehdeltä oikaisua, kun se uutisoi, ettei hän ole keskustellut asukkaiden kanssa ongelmasta.

Asukkailla ja Urkolla on erilainen käsitys keskustelusta. Keskustelun tunnusmerkkeihin kuuluu vuorovaikutus. Se on puuttunut kunnan toiminnasta. Päättäjät ovat ehkä kuunnelleet ongelman kanssa painiskelevia asukkaita ja viranhaltijat tehneet pakolliset visiitit tontilla, mutta pääasiassa on yritetty lakaista kiusallinen asia maton alle ja vaientaa asukkaat.

Nyt keskusteluyhteys toimii juristien kautta ja keskustelun avaajana toimii korvausvaatimus. Oman lisämausteensa soppaan toi se, että yhtiötä avusti Tavase-asianajajana tunnettu Riitta Rämä. Ympäristötapauksiin erikoistunut juristi kuitenkin luopui tapauksesta kohta sen jälkeen kun kunta oli toimittanut vastauksensa.

Vajoavan talon ongelmat periytyvät 1980-luvun villeiltä viime vuosilta. Rahahanat oli vapautettu ja jokainen kuvitteli tulevansa miljonääriksi taloja rakentamalla. Pälkäneelle nousi kymmeniä rivitaloasuntoja lyhyessä ajassa. Kun 1990-luvun lama isku niskaan, myymättömiä huoneistoja kaupiteltiin vuosikausia. Samalla kaatui rakentajia.

Nyt Pälkäneellä yritetään taas saada rakentamista käyntiin. Vajoavan talon tuoma julkisuus ei sovi kovin hyvin kunnalle, joka haluaa olla aktiivinen asuinkunta. Osta tontti Pälkäneeltä kymmenen vuoden vajoamattomuustakuulla. Sen jälkeen olet omillasi.