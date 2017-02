Intiimejä kasvokuvia galleriassa

Kangasalalaisen kuvataiteilija Marianne Laitin näyttely Kangasala-talon galleriassa koostuu piirroksista, intiimeistä kasvokuvista. Näyttelyyn liittyy myös taiteilijatapaaminen, jossa Laiti kertoo taiteestaan ja työskentelystään. Taiteilijatapaaminen on maksuton ja kaikille avoin tilaisuus Kangasala-talon galleriassa keskiviikkona 1.3. kello 17–19.

Laiti tuo näyttelyynsä Paljaus – piirroksia nähtäville herkkiä ja pienikokoisia musteella tehtyjä kasvokuvia. Sarjan nimi paljaus viittaa ilmaisuvoimaisiin piirroksiin, kasvokuviin, mutta myös piirtämiseen metodina, sen paljaaseen ja paljastavaan luonteeseen.

– Paljaus on uuden mustalla ja valkoisella musteella toteutetun teossarjan nimi. Sen kasvokuviin olin tyytyväinen vasta, kun ilme oli jotenkin paljas ja paljastava – sellainen kuin ihmiseltä jossain tilanteessa saattaa karata, kun rooli tai kontrolli hetkeksi hellittää. Silloin paljastuu syvempi tunne, ihmisyys, jonka tunnistaa ja johon on helppo samaistua. Loppujen lopuksi kuviin tuli muutakin, outoa kerroksellisuutta, jota katsoja vapaasti tulkitkoon, Laiti pohtii.

– Lisäksi paljaus viittaa piirtämisen suoraan ilmaisuvoimaan, kun ihmisen, piirtimen ja paperin välissä ei ole mitään. Minua kiinnostaa näennäisesti yksinkertaisen piirtämisen syvät mahdollisuudet kertoa ihmisen sisäisestä ja ulkoisesta tilasta. Näyttelyn teokset käsittelevät ihmistä ja luontoa, sekä ihmisluontoa. En ole varma, voiko näitä toisistaan erottaa. Kehitän luovan piirtämisen metodia, jonka avulla kuka tahansa voi astua tämän kiinnostavan asian äärelle ja lähteä tutkimaan sisäistä maisemaansa, Laiti kertoo.

Marianne Laiti on Kangasalla asuva kuvanveistäjä ja kuvataiteilija, joka on pitänyt lukuisia näyttelyitä, osallistunut kansainvälisiin kuvanveistosymposiumeihin ja tehnyt julkisen teoksen muun muassa Tampereen Vuoreksen kaupunginosaan. Hän työskentelee Takahuhdin taidekeskuksella Tampereella ja ohjaa taiteilijantyönsä ohella terapeuttisen kuvailmaisun ryhmiä. Marianne Laiti on myös ohjannut Kimmo Pyykkö -taidemuseossa Piirtämään! -työpajoja sekä aikuisille että lapsille.

Marianne Laiti Paljaus – piirroksia 1.3.–2.4. Kangasala-talon galleriassa. Taiteilijatapaaminen ke 1.3. klo 17-19.