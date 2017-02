Läheltä ja kaukaa

Viiru-kissa ja sen isäntä Pesonen joutuvat pinteeseen. Jouluun on aikaa enää kaksi päivää ja lumimyräkkä peittää Viirun ja Pesosen pihapiirin alleen. Talossa ei ole jouluruokia ja kuusikin puuttuu. Viiru alkaa pelätä, että joulu menee aivan pilalle, mutta kasvavista vaikeuksista huolimatta Pesonen uskoo ja lupaa, että joulusta tulee paras ikinä.

Viiru ja Pesonen – paras joulu ikinä -elokuvan suomenkielisinä ääninä ovat muun muassa Jukka Voutilainen, Johanna Viksten ja Jarmo Koski. Jouluhenkeä nostattava animaation ja elävän elokuvan yhdistelmä saapuu Pälkäneelle juuri joulun alla Filmipyörän joulukuun kiertueen mukana. Kiertue pysähtyy yhteiskoululla ensi maanantaista keskiviikkoon.

Kissan ja isännän jouluseikkailun lisäksi Pälkäneen yhteiskoululla nähdään joulunalusviikolla suomirockin legendan Eppu Normaalin historiaa läpi käyvä Eput-elokuva.

Eput-elokuva sekä Viiru ja Pesonen nähdään myös Kangasalla. K-Kinossa Eppujen viimeinen näytös on tällä tietoa perjantaina 16. joulukuuta, Viiru ja Pesonen nähdään ensi viikonlopun jälkeen kahdesti joulun ja uudenvuoden välipäivinä.

Keskiviikon 28.12. näytös on samalla niin sanottu Vauvakino-näytös, jossa muun muassa elokuvan äänenvoimakkuus ovat tavallista hiljaisempi.

Tähtien sotaa ja sysien syleilyä

Erityisenä K-Kino Special -elokuvana Kangasala-taloon saapuva Sysien syleily pysyy ohjelmistossa myös loppuvuodesta. Kangasalla ja lähiympäristössä kuvattu Jarmo Salon ohjaama musiikkielokuva kertoo rakkautta etsivästä keski-ikää lähestyvästä Maijasta. Teatteriharrastuksen kautta toisensa löytäneiden tekijöiden elokuvasta on kaksi näytöstä ennen vuodenvaihdetta.

Suureellisempaa menoa K-Kinossa tarjoilee Star Wars -elokuvasarjan maailman kaukaiselle galaksille sijoittuva Rogue One: A Star Wars Story. Kyseessä on sarjan ulkopuolinen itsenäinen elokuva, joka sijoittuu aikaan juuri ennen elokuvan Tähtien sota: Episodi IV – Uusi toivo tapahtumia. Seikkailun keskiössä on kapinallisjoukko, joka pyrkii varastamaan Imperiumin uuden aseen, Kuolemantähden, piirustukset. Elokuvan pääosissa nähdään muun muassa Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen ja Forest Whitaker.