Lähetä kuvasi kylien elämästä Suomi 100 -juhlalehteen

Unelmansa ehtii toteuttaa vielä eläkkeelläkin. Kangasalan Iharissa asuva Markku Lilja jäi kolme vuotta sitten eläkkeelle finanssialan töistä. Sen jälkeen hän on toiminut freelancer-kuvaajana. Mies kertoo, että olisi oikeastaan halunnut valokuvaajaksi heti lukion jälkeen.

– Isä suositteli kuitenkin jotakin muuta alaa, sillä hän ajatteli, että valokuvaaminen on liian epävarmaa. Opiskelinkin sitten taloustieteiden maisteriksi, mutta valokuvaaminen on kulkenut rinnalla rakkaana harrastuksena koko ajan. Nyt eläkkeellä minulla on aikaa omistautua sille enemmänkin, Nordean aluejohtajan paikalta eläköitynyt Lilja tuumaa.

Ensimmäiset kuvansa Lilja otti Näpsä-laatikkokameralla 1960-luvun alussa. Vanhemmat hankkivat pojalleen aika nopeasti paremman kameran, kun huomasivat tämän palavan innon kuvaamista kohtaan.

– Valokuvaustekniikka on kehittynyt vuosien varrella valtavasti. Digiaikana omaa työnjälkeä pääsee tarkastelemaan jo kuvaustilanteessa. Aiemmin piti sentään kehittää filmit ja jännittää lopputulosta pidempään, Lilja vertaa.

Parasta Liljan mielestä on, kun saa vangittua kuvaan ainutkertaisen, ohikiitävän hetken. Parhaimmillaan värit, valo ja kohteet näyttäytyvät juuri siltä, kuin kuvaaja ne luonnossa kohtasi.

– Hienoa on myös se, että valokuvien avulla pääsee ilmaisemaan itseään, Lilja miettii.

Mieluiten Lilja kuvaa luontoa ja maisemia, mutta hän kuvaa jonkin verran myös kadulla.

– Kadulla kuvaamisesta käytetään yleisemmin termiä street fotography, hän tarkentaa.

Kuvat alun perin kirjaa varten

Liljan kuvia pääsee ihailemaan tammikuun ajan Pälkäneen pääkirjasto Arkissa, jossa on esillä miehen pohjoisessa kuvaamia maisemaotoksia. Kuvat on alun perin julkaistu Jussi Pekkisen kirjoittamassa romaanissa ”Yksi soutu, yksi elämä”. Kirja kertoo Jaakosta, joka jättää taakseen kiireisen etelän ja muuttaa Utsjoelle pieneen Vetsikon kylään.

– Kuvasin kirjaa varten muutaman vuoden ajan Tenolla ja muualla Pohjois-Suomessa. Kun kirja viime kesänä valmistui, ajattelin, että kuvat toimisivat hyvin myös näyttelyssä. Pälkäneen jälkeen kuvat lähtevät esille vielä ravintola Henriksiin Tampereelle, Lilja kertoo.

Lapin luonto ja valo tarjoavat otolliset olosuhteet kuvaajalle. Vuodenaikojen kierto ja vaihtuva valotilanne takaa kuvattavaa jokaisena vuodenaikana. Kirjaa varten Lilja otti noin 8000 kuvaa, joista parhaat ja osuvimmat valikoituivat kirjaan mukaan. Arkissa on esillä yhteensä 16 valokuvaa.

– Pohjois-Suomi tarjoaa erinomaisen vaihtelevia maisemia kuvaajalle. Olen lähdössä sinne taas kuluvalla viikolla, sillä työn alla on toinen kirja yhdessä Pekkisen Jussin kanssa, pohjoisessa usein ja ahkerasti reissaava Lilja toteaa.

”Yksi soutu, yksi elämä”. Markku Liljan valokuvanäyttely Arkissa 2.1.–31.1. Lilja ja Jussi Pekkinen kertovat ”Yksi soutu, yksi elämä” -kirjasta ja esittelevät siihen otettuja valokuvia Arkissa ma 16.1. klo 13–16.