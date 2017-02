Pälkäneellä jokainen asiakas kohdataan kasvokkain

Etsivä nuorisotyö on aina ympäristönsä näköistä. Pienellä paikkakunnalla on pienen paikkakunnan edut mutta myös haasteet. Esimerkiksi Pälkäneellä jokainen etsivän nuorisotyön palveluja tarvitseva 17–29-vuotias nuori pystytään tapaamaan kasvokkain ja nopealla aikataululla. Lähiverkosto toimii hyvin. Kääntöpuolena on se, että kaikkia syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palveluja ei ole omassa kunnassa tarjolla.

– Pälkäneellä ei ole tarjota nuorille matalan kynnyksen mielenterveys- tai päihdepalveluja, vaan niitä saadakseen on lähdettävä Pilkkeeseen Kangasalle. Matka voi ahdistuneesta tai muutoin hankalaa elämänvaihetta elävästä nuoresta tuntua pitkältä, viime syyskuussa etsivänä nuorisotyöntekijänä Pälkäneellä aloittanut Kirsi Purola miettii.

Ylipäätään nuoret tarvitsevat Purolan kokemuksen mukaan palveluja, jotka ovat tarvittaessa helposti saatavilla.

– Nuorille on työlästä käydä läpi prosessia, jossa ensin jonotetaan lääkärille hakemaan lähetettä tiettyyn palveluun ja sitten vielä jonotetaan uudelleen, jotta pääseen tämän palvelun piiriin. Matalan kynnyksen paikat, joihin voi tarvittaessa kävellä suoraan sisään, ovat ensiarvoisen tärkeitä erityisesti nuorisotyössä, Purola muistuttaa.

Melko uusi toimintamuoto

Etsivä nuorisotyö on Pälkäneellä verrattain uusi palvelumuoto, sillä toiminta alkoi kunnassa puolisentoista vuotta sitten. Purolan työhön kuuluu yhteydenpitäminen nuoriin, palveluohjaus ja mahdollisuuksien mukaan liikkuminen siellä, missä nuoret muutenkin liikkuvat. Tiedon asiakkaan avuntarpeesta Purola saa tilanteen mukaan sosiaalitoimesta, muista verkostoista, nuorelta itseltään, poliisilta tai oppilaitoksista.

– Tieto esimerkiksi toisen asteen oppilaitosten koulupudokkaista ja myös armeijan keskeyttäneistä tulee aina myös minulle, Purola sanoo.

Asiakkaansa hän tapaa mieluiten jossain muualla kuin omassa työhuoneessaan: kahvikupin ääressä, nuorisotiloilla tai jossain muussa nuorelle ominaisemmassa paikassa. Alkuun Purola kartoittaa nuoren palvelutarpeet ja yhdessä mietitään, mistä palveluista tälle voisi olla apua.

– Haluan kohdata nuoret aidosti ja miettiä ratkaisua juuri siihen ongelmaan, johon nuori itse kokee tarvitsevansa tukea. Avuntarvetta voi olla esimerkiksi opiskelujen järjestämisessä, ihmissuhteissa, erilaisissa riippuvuuksissa ja työasioissa: kirjo on siis yhtä laaja kuin nuorten arki yleensäkin. Tärkeintä työssäni on poistaa esteitä nuoren polulta ja kulkea nuoren rinnalla sekä toimia motivoivana tsempparina.

Purola pitää asiakkaisiinsa säännöllisesti yhteyttä. Hän auttaa asioiden hoitamisessa ja tarjoaa tarvittaessa vaikka autokyydin jonkin palvelun ääreen. Jos tarve niin vaatii, Purola lähtee tarkistamaan tilannetta aina nuoren kotiin asti. Asioiden alkaessa järjestyä Purola höllentää pikkuhiljaa otettaan, ja lopulta asiakassuhde puretaan. Kontaktia ei kuitenkaan katkaista kokonaan.

– Aika usein sitä tulee kysyttyä asiakkaiden kuulumisia vielä myöhemminkin, ja moni ilmoittelee kuulumisistaan minulle ihan oma-alotteisestikin.

Purola korostaa, että hän ei ole viranomainen, joka pakottaisi nuoret tekemään jotain, mitä nämä eivät halua. Nuori määrittelee avuntarpeensa itse.

– Problematiikka on usein tietysti kietoutunutta ja ongelmat monisyisiä. Tällöin vyyhtiä aletaan purkaa yhteisymmärryksessä nuoren mielipide edellä. Etsivä nuorisotyö perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, hän korostaa.

Unelmiin jaksetaan uskoa

Purolan työ tarjoaa näköalapaikan nuorten hyvinvointiin Pälkäneellä. Kuinka nuoret hänen mielestään kunnassa voivat?

– Näen tietysti lähinnä ne tilanteet, kun apua jo tarvitaan, mutta yleisesti ottaen on turha kuvitella, etteivätkö valtakunnalliset trendit näkyisi myös täällä. Mielenterveyden haasteet ja sosiaalisten tilanteiden pelko sekä jämähtäminen tietokoneen tai somemaailman ääreen ovat yleisiä nuorilla kaikkialla.

Myös kahtiajako on nähtävissä selvästi: esimerkiksi ne, jotka urheilevat ja liikkuvat, liikkuvat paljon ja ne, jotka istuvat vain tietokoneen ääressä, istuvat todellakin vain tietokoneen ääressä.

– Sama dilemma näkyy myös opiskeluasioissa ja kaikessa muussakin. Yhteiskunta on jakautumassa niihin, joilla menee todella hyvin ja niihin, joilla menee todella huonosti.

Purola näkee työssään kuitenkin myös paljon hyvää. Nuorten sinnikkyys ja usko tulevaisuuteen – kaikesta huolimatta – ilahduttavat.

– Nuoret uskaltavat uskoa unelmiinsa rohkeammin kuin ennen. Tämä on tosi hienoa.

Delfiininkouluttajana 20 vuotta

Ennen siirtymistään Pälkäneelle Purola työskenteli reilun vuoden ajan etsivässä nuorisotyössä Hyvinkäällä. Nainen asuu Kangasalla, joten työpaikan siirtyminen Pälkäneelle ja lähemmäs kotia oli hänelle mieluisa juttu. Purola on huomannut, että nuorten tavoissa hakea apua eri paikkakunnilla on olemassa pieniä kulttuurieroja. Pälkäneellä avun tarpeesta ei ehkä uskalleta puhua niin avoimesti, ja perinteinen ajattelu – itse on pärjättävä ja perheen ja ystävien avulla on selvittävä – näkyy vielä vahvemmin kuin pääkaupunkiseudulla.

– Pienemmällä paikkakunnalla avun vastaanottaminen on ehkä vaikeampaa, ja luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaaseen voi kestää vähän kauemmin.

Purola opiskeli alun perin nuorisotoiminnanohjaajaksi. Hän ei kuitenkaan ehtinyt työskennellä kuin hetken tällä alalla ennen kuin siirtyi pariksi kymmeneksi vuodeksi täysin toiselle alalle, delfiininkouluttajaksi Särkänniemeen. Purola kertoo, että jossain vaiheessa kävi hyvin selväksi, että työ delfiinien parissa tulee loppumaan ennemmin tai myöhemmin.

– Kouluttauduin siis yhteisöpedagogiksi Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Joensuussa. Päätös oli täysin oikea ja viihdyn nykyisessä työssäni. Tämä työmuoto sopii minulle hyvin ja koen, että työni on mielenkiintoista ja palkitsevaa, Purola näkee.