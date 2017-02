Tangon kuninkaalliset saapuvat Pälkäneelle

Pälkäneen Lions-klubi syntyi vuonna 1955 viidentoista perustajajäsenen voimin. Klubin täyttäessä 60 vuotta jäsenmäärä on yli kaksinkertainen, sillä koossa on nyt 32 leijonaveljeä.

Klubin harjoittama vapaaehtoistyö on pysynyt huomattavan vakaana ja säännöllisenä, mihin on varmasti vaikuttanut sen vankka paikallinen perusta. Pälkäneen klubi on alusta asti keskittynyt ensisijassa kotiseudun kehittämiseen.

Yksi asia oli kuitenkin pysynyt tekemättömänä tähän kevääseen asti: klubin vaiheita ei ollut koottu kattavasti yhteen eikä edes arkistoitu järjestelmällisesti, ennen kuin kokenut klubilainen Rauno Koskinen tarttui työhön tämän vuoden alussa.

Tulos, 72-sivuinen julkaisu Lions-toimintaa Pälkäneellä 60 vuotta 1955–2015 ilmestyi toukokuulla. Se sisältää myös LC Pälkäneen tämänhetkisen presidentin, kirkkoherra Jari Kemppaisen laatiman klubin matrikkelin.

– Sain kirjoitustyössäni olennaisen tärkeää apua sain klubiveljiltäni Kalle Vaismaalta, joka toimitti tekstit ja saattoi ne lopulliseen painoasuun sekä Arvi Tunkelolta, joka tarkisti ja kommentoi asiasisältöä. Samoin Jari Kemppaiselta, joka teki suuren työn matrikkelin kanssa, sekä klubin tiedottaja Ilpo Virkiltä, jonka laajan kuva-arkiston sain käyttööni, Rauno Koskinen luettelee tärkeimmät avustajansa.

Lisäksi pitkäaikaisimmat klubilaiset auttoivat historiikin kirjoittajaa muistikuvin ja valokuvien tunnistuksin. Hyvällä yhteistyöllä hanke pysyi aikataulussaan, ja kirja saatettiin luovuttaa Pälkäneen kirjastoon viime viikolla.

Aineiston etsintä vei aikaa

Rauno Koskinen on itse ollut lionsklubilainen vuodesta 1967, jolloin hän oli mukana perustamassa Nivalan Lions-klubia. Pälkäneen klubiin hän tuli siirtojäsenenä mukaan vuonna 1999, jolloin hän muutti Leila-vaimonsa kanssa lapsuuden kotipaikkakunnalleen viettämään eläkepäiviä.

Hänelle oli luontevaa ryhtyä kokoamaan Pälkäneen Lionsien vaiheita, koska hän on kirjoittanut vastaavanlaisia ennenkin; muun muassa Salmentaan koulun 100-vuotishistoriikin 1995. Tosin alun perin piti vain laatia esitys klubin 60-vuotisjuhliin, mutta sitten huomattiin, että aineistosta saataisiin aikaan kokonainen julkaisu.

– Lions-kirjan kirjoittaminen oli lähes kokopäivätyötä, mutta hoidin sen, kun olin urakan ottanut. Se oli kiinnostavaa mutta välillä työlästä, koska minulla oli käytettävissä niin sirpaleiset dokumentit. Niiden kokoaminen oli yhtä iso työ kuin itse kirjoittaminen, Koskinen kertoo.

Klubin pöytäkirjat olivat tallella vasta vuodesta 1989; sitä ennen käytettävissä oli lähinnä tilitositteita ja muuta hajanaista aineistoa. Pankinjohtaja Erkki Halosen Pälkäneen Jouluun kirjoittamasta klubin 20-vuotisjutusta oli sentään paljon apua. Kuvia klubin eri vaiheista on säilynyt harmittavan vähän, ennen kuin Ilpo Virkki ryhtyi 2000-luvulla kuvaamaan tapahtumia järjestelmällisesti.

– Hauska yksittäinen dokumentti aivan alkuajoilta on pieni ruutuvihko, johon on tehty muistiinpanot Pälkäneen yhteiskoulun toiminnan tukemiseksi järjestetystä huutokaupasta vuonna 1958. Siinä on tarkoin lueteltu, ketkä kaikki ovat lahjoittaneet tavaraa huutokauppaan ja mitä niistä on maksettu – kaikkiaan 184 erilaista nimikettä kumiteräsaappaista ja perunannostosahroista alkaen, Rauno Koskinen nauraa.

Apua lähelle ja kauas

Lions Club on hyväntekeväisyysjärjestö, jonka toiminnan olennainen osa on osallistua kansainvälisiin hankkeisiin ja avustustoimintaan sekä pitkinä projekteina että äkillisissä katastrofitilanteissa. Suomen Lions-liitto on järjestänyt lisäksi valtakunnallisia Punainen Sulka -keräyksiä, joissa LC Pälkäne on tietysti ollut mukana.

– Klubi on työskennellyt ahkerasti, vaikka jäseniä ei ole ollut kuin enimmillään 35. Kaikkiin tärkeimpiin yhteisiin projekteihin on osallistuttu, mutta sen ohessa oma paikallinen toiminta on ollut harvinaisen monipuolista, Rauno Koskinen toteaa.

LC Pälkäne on ollut mukana aloittamassa ja kehittämässä näkyviä ja paikkakunnan kannalta olennaisen tärkeitä hankkeita, kuten Pälkäneen yhteiskoulua, Onkkaalan katuvalaistusta, Kostiakodin ja siunauskappelin rakentamista sekä Vanhankirkon kunnossapitoa. Klubin 60-vuotiseen historiaan mahtuu myös runsaasti lapsi- ja nuorisotyötä, kuten stipendien jakamista ja lastentapahtumien järjestämistä; lisäksi ympäristön hoitoa sekä vanhusten ja sotaveteraanien avustamista.

Hiljaista, suurelle yleisölle näkymätöntä palvelua ovat muun muassa vähävaraisten joulupaketit, joiden jakaminen aloitettiin jo 1960-luvulla, sekä avustaminen sellaisten vainajien hautaan saattamisessa, joiden lähipiiristä ei ole löytynyt riittävästi kantajia. Hautaansaattopalvelu on kuulunut klubin toimintaan sen perustamisesta asti.

Viimeisimpiä lionsklubilaisten rakennustalkoita ovat olleet uuden laavun rakentaminen Ratasaareen tulipalossa kolme vuotta sitten tuhoutuneen tilalle sekä Karhunmaan frisbeegolfrata sekä Vanhankirkon asehuoneen kattaminen.

LC Pälkäne on toistaiseksi pysynyt miesten klubina, vaikka jossain vaiheessa heräteltiin ajatusta sen muuttamisesta sekaklubiksi. Sen sijaan klubin rinnalla eli pitkään erillinen ladytoiminta, joka oli erityisen aktiivista 1980-luvulla. Myös nuorilla oli jonkin aikaa oma osastonsa, kun Pälkäneellä toimi 1990-luvun jälkipuoliskolla 14–28 -vuotiaiden Leo-klubi.

Punainen sulka auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria

Historiikkiprojekti huipentui tilaisuuteen, jossa kirja luovutettiin Pälkäneen kirjastolle. Kuvassa vasemmalla kirjastonjohtaja Seija Heikkilä, teoksen kirjoittaja Rauno Koskinen, klubipresidentti Jari Kemppainen, klubin sihteeri Risto Lindholm ja kirjan toimittaja Kalle Vaismaa.

Uudet tehtävät odottivat leijonaveljiä saman tien, sillä Lions järjestö käynnistää jälleen tunnetun Punainen sulka -keräyksensä, jonka tuotto kohdistetaan tällä kertaa suomalaiseen ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön sekä syrjäytyneiden nuorien parissa työskenteleville. Neljännes tuotosta palautuu klubeille käytettäväksi paikallisen nuorisotyön tukemiseen ja kolmannes jaetaan valtakunnallisesti toimivia luotettavien yhteistyökumppanijärjestöjen kautta.

LC Pälkäne valmisti toukokuussa keräystä varten yli tuhat purkkia Äijäsinappia ja Äijien tekemää sinappia. Äijäsinappi voitti toisen palkinnon Radio Rockin sinappitesteissä vuonna 2013.