Terveystietoa

Talvivaaran kaivoksen vaiheista syntyisi katastrofielokuva, jonka sisältö ei olisi lapsille sopivaa katsottavaa. Elokuvaa olisi vaikea myydä sivistysvaltioihin, koska se olisi niin epäuskottava: tapahtumat olisivat olleet mahdollisia joskus teollistumisen ajan alkuhämärissä, muttei enää 2000-luvulla.

Farssin polttopisteeseen on noussut paikallinen ELY-keskus eli ympäristökeskus. Sen tehtävä olisi ollut valvoa kaivoshanketta niin, ettei se aiheuta ympäristölleen haittaa.

Neljä vuotta toiminut kaivos on tuottanut enemmän uutisia kuin nikkeliä. Sen myrkyt tappavat niin lintuja kuin työntekijöitäkin. Viranomaiset eivät puutu kaivoksen toimintaan, mutta pidättävät kyllä tuhoja luvatta kuvaavat. Kuulostaako jotenkin Venäjältä?

Pälkäneellä Talvivaaran katastrofi on helppo ymmärtää. Pälkäne on joutunut seuraamaan ELY-keskuksen toimintaa vastaavassa jättihankkeessa, jossa myös kokeillaan ”uutta ja edistyksellistä” tekniikkaa uudessa mittakaavassa.

ELY-keskus ei ole Tavase-tekopohjavesihankkeen valvoja, vaan juoksupoika. Vedenhankintayhtiö saa mellastaa vapaasti, kun se aika-ajoin esittää omaa tarkoitustaan palvelevia tutkimustuloksia ja suunnitelmia.

Talvivaaran jäljet pelottavat. Pälkäneellä on jo saatu esimakua siitä, ettei valvova viranomainen puutu yhtiön lainrikkomuksiin. Tavase esimerkiksi sai muuttaa seurakunnan omistaman suojellun supan tekojärveksi.

Miksi on näin? Miksei ympäristöviranomainen estä ympäristökatastrofien syntyä?

Yksi syy on ympäristöalan tuoreus. Alan osaajia on koulutettu vasta muutaman vuosikymmenen ajan. Heidän osaamisensa on ohutta ja rajoittuu vain kapealle sektorille. Kukaan ei ymmärrä kokonaisuutta.

Toinen syy on ympäristöalan pienuus. Muilla aloilla on jo opittu ymmärtämään, että konsultti on aina maksajansa asialla. Hän esittää ne valheet ja tekee ne toimet, joihin johtajan moraali ei taipuisi.

Ympäristöalalla konsulttia palvotaan. Konsultit ovat mestareita, joita alan seminaareissa kumarretaan ja joiden piikkiin niissä syödään ja juodaan. ELY-keskuksen virkamies leimaa kiltisti paperit, joita yhtiön palkkaamat konsultit heille syytävät.

Tavase-hankkeen alkumetreillä ELY-keskuksen Matti Vänskä selvitti Pälkäneen harjujen alla kulkevan kalliopinnan muodot. Vedenhankintayhtiö sovitti laitoksensa kartalle ja teetti vuosituhannen vaihteessa suunnitelmiaan palvelevat tutkimukset. Jos laitos olisi silloin rakennettu, Kankaanmaan teollisuusalue tulvisi, koska Taustintien kohdalla kulkee kalliokynnys.

Tavase päätti ripotella imeytystä ja vedenottoa pitkin Syrjänharjua ja Pälkäneen keskustan kaava-aluetta. Harjuun imeytettyjä vesimassoja ei saadakaan kiinni vanhainkodin kupeessa, kuten tähän saakka uskottiin, vaan vesi karkaa kohti Kostianvirtaa.

ELY-keskus raivaa parhaillaan yhtiölle keskustasta puuhamaata ja siirtää Aapiskukon pihaa halkovan pohjavesialueen rajan Kostianvirtaan. Pälkäneläisittäin tieto tuntuu hieman arveluttavalta. Hienojakoista kannasta koeteltiin 408 vuotta sitten. Silloin Pälkäneveden paine mursi harjun ja synnytti Kostianvirran. Nyt valmistaudutaan uuteen kestotestiin Roineesta pumpatulla vedellä.