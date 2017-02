Apu yhä maksutta mutta eri aikaan

Leikkauksen jälkeen tilapäisiä vaikeuksia päästä ylös liian matalalla olevalta vessanpytyltä? Lapsen jalka täysimittaiseen kipsiin pariksi kuukaudeksi eikä omasta häkkivarastosta satu löytymään kyynärsauvoja pyörätuolista puhumattakaan? Oman vanhemman liikkumiskyky heikkenee yllättäen ja jostakin tarvitsisi saada nopeasti rollaattori?

– Jotkut kuntalaiset osaavat kysyä täältä, mutta osa ei ole apuvälinepalvelusta ehkä kuullutkaan. Tämä on kuitenkin kuntalaisille ilmainen palvelu eikä vaadi minkäänlaista lähetettä, kertoo sosiaali- ja terveyskeskuksen kuntoutuksen vs. osastonhoitaja Katri Hakanen.

Apuvälinepalvelu, joka sijaitsee keskusterveysaseman ”oikeassa takakulmassa”, kirjaa vuosittain noin 3000 lainauskäyntiä. Nimenomaan lainauskäyntiä, sillä omaksi välineitä ei saa.

– Kyseessä on lyhytaikainen laina: laina-aika on kahdesta viikosta kahteen kuukauteen riippuen välineestä. Jos tarve osoittautuu pitkäaikaiseksi tai pysyväksi esimerkiksi asiakkaan iän tai sairauden mukana tuoman pysyvän toimintakyvyn aleneman vuoksi, voidaan yksilöllisen tarveharkinnan perusteella tehdä päätös pitkäaikaisesta lainasta, Hakanen selvittää.

Tuolloin apuväline jää asiakkaan käyttöön ”toistaiseksi”.

Apua ja ohjeita

Apuvälinepalvelun kautta on mahdollista saada käyttöön monenlaisia liikkumista ja arjessa pärjäämistä helpottavia apuvälineitä – varastosta löytyy kyynärsauvojen, kävelytelineiden ja pyörätuolien lisäksi suihkutuoleja, korotuksia wc-istuimiin, sängystä nousemiseen tarvittavia tukia sekä muun muassa selkä-, nilkka- ja rannetukia.

Tukien laina-aikoja ei juuri jatketa, vaan tarkoituksena on ”ensiavun” lisäksi antaa mahdollisuus kokeilla tuen käytön vaikutuksia. Jos esimerkiksi ranne- tai selkätuki havaitaan toimivaksi, apuvälinepalvelusta neuvotaan, mistä tuen voisi itselleen hankkia.

– Kuntoutussuunnitelman perusteella on mahdollista saada myös yksilöllisiin apuvälineisiin maksusitoumus, Katri Hakanen sanoo.

Apuvälinepalvelussa asioivien kanssa tuet sovitetaan ja apuvälineet säädetään yksilöllisesti. Jos tarvitsija ei ole itse mukana, hakija opastetaan käyttöön ja säätöjen tekemiseen.

Aukioloajat muuttuvat

Terveyskeskuksen apuvälinepalvelun halutaan olevan entistä paremmin pälkäneläisten ja kangasalalaisten saatavilla. Tähän pyritään maaliskuun alussa kajoamalla pääterveysaseman lainausvaraston vuosikausia kiveen hakattuina olleisiin aukioloaikoihin.

Apuvälinepalvelu on avoinna maaliskuun alusta lähtien maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina jo aamukahdeksasta kello 11:een ja keskiviikkoisin kello 13–16. Osin aukioloa aikaistamalla ja toisaalta keskiviikkoisella iltapäivän venyttämisellä uskotaan helpotettavan etenkin työssäkäyvien kuntalaisten asiointia. Uudistuksen myötä avautuu myös sähköisen ajanvarauksen mahdollisuus Kangasalan kunnan kotisivuilla. Pääosin apuvälineet lainataan kuitenkin edelleen tuttuun tapaan ilman ajanvarausta.

– Uutta on myös erillinen puhelinaika joka arkipäivä kello 12–13. Puhelinnumero on silti vanha tuttu 050 430 8569. Aiemmin on voinut käydä niin, että luukulla ollutta asiakasta palvellessa on puhelin soinut parikymmentä kertaa ja toisaalta pitkä puhelu on odotuttanut luukulla ihmisiä, jotka ovat ajatelleet poikkeavansa nopeasti paikalla, kuntoutuksen vs. osastonhoitaja Katri Hakanen selvittää.