Nimillä nikottelua

Mummon murinat

Kun oli sanaristikon teko työn alla, piti tutkia kalenterista etunimien luetteloa. Oikea vastaus löytyi, mutta vanhus unohtui katselemaan noita nimiä vähän enemmänkin. Aika paljon niissä oli sellaisia, jotka johtivat ajatukset ihan harhateille.

Ennen saatettiin kastaa poikavauva Ukoksi? Aika hassua, jos äiti huuteli pihassa temmeltävälle viisivuotiaalle: ”Ukko, syömään!” Sekin oli jännää, jos kymmenen lapsen äiti oli nimeltään Impi. Miksiköhän tuokin nimi tyttöselle annettiin? Ja vielä sellaisena aikana, jolloin tiedettiin, mitä se tarkoittaa. Sekin on hupaisaa, jos jollakulla vetelyksellä on nimenä Tarmo tai tohelolla koheltajalla Taito. Oiva ja Aimokaan eivät aina ole osuneet oikeille miehille. Sopisiko hitaan hämäläisen olla nimeltään Reima? Varmaan joskus sopii, koska näillä main ainakin yhden miehen kohdalla on tuo nimi osunut nappiin. Laulelee ja soittelee harmonikkaa varsin reimasti. Hänen nimensä voisi olla myös Tenho.

Monia muitakin asioita ihmisten etunimissä esiintyy, esimerkiksi sääilmiöitä. Näin talvella on Pyry sopiva. Ympäri vuoden on kohdallaan Tuuli ja erityisesti kesäaikaan Helle. Onni, Auvo ja Armas ovat hyviä ympäri vuoden, ehkä ihan toiveaviomiehiä. Hyvä aviovaimo olisi Hellä, etenkin jos olisi nimensä väärti. Tuleekohan nimestä Valio mieleen laadukas yksilö vai pikemminkin jäätelö? Taisto ja Voitto taisivat sota-aikaan olla suosittuja nimiä. Ja erityisen toivottu oli varmaan Rauha.

Sukunimienkin kohdalla jää joskus äimistelemään niiden merkitystä. Eläimiä on paljon kuvassa: Karhu, Susi, Kettu, Hirvi, Peura, Hiiri, Orava ja paljon muita. Entä linnut? Eräässä puolueessa oli aiemmin johtohenkilönä Sorsa. Nyt tuolle paikalle yritti päästä Harakka.

Muitakin luonnosta saatuja sukunimiä meillä on. Tunnemme kirjailija Salaman ja musiikkitähti Tuiskun. Myös puulajit ja puustot ovat hyvin edustettuina. Esimerkiksi presidentteinä on ollut Koivisto ja Niinistö (=lehmusto). Hommaan pyrkijäksi on taas ilmoittautunut Haavisto. Jonkin verran sukunimet tarkoittavat myös ammatteja, no näillä main on ollut ainakin Lääkäriä, Suutaria ja Kipparia.

Paikkakuntien nimet joskus hämmästyttävät. Nimi Luopioinen ei kuulosta kauniilta. Onneksi saa nykyään sanoa asuvansa Pälkäneellä. Entä kehtaisiko tunnustaa tulevansa Lemulta? Johan siinä muut nuuhkisivat epäluuloisesti. No, pitäjä on liitetty Maskuun 2009. Varkauskin on epäilyttävä nimi. Outo on myös Kolari. Mitä on mahtanut aiemmin merkitä, onko kolari nykymerkityksessä tullut käyttöön vasta autoaikaan?

Maiden ja niiden pääkaupunkien nimet ovat joskus mielestämme hassuja. Puola on selvää suomea. Eikä kumma, jos sen pääkaupunki on Varsova. Onhan siellä hevosia nähty. Eikös Mannerheimkin siellä ratsastellut? Meidän kieleltä vaikuttavat myös Peru ja sen pääkaupunki Lima. Räkäistä hommaa. Kieleemme sopii Turkkikin, samoin sen pääkaupunki Ankara. No siellä vaikuttaa ankarantuntuinen presidentti Erdogan. Vaan eivät ne siellä suomea ymmärrä. Meidänkin kielen sanat voivat kuulostaa muualla omituisilta. Roomassa vierailevaa tuttavaa varoitettiin huudahtelemasta ihanien näkyjen kohdalla: ”Katso!” Se kun on kuulemma italiankielessä hävytön sana.

Mymmeli