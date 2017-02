Huutijärven koulun vuoro

Vuonna 1906 perustettu Huutijärven koulu on odottanut laajennusta rehtori Tuire Amaralin mukaan jo kymmenkunta vuotta. Nykyisissä tiloissa opiskelee vajaa 230 koululaista, vaikka tilat on mitoitettu noin 180 oppilaalle. Tämä näkyy monissa arjen asioissa. Perusopetusryhmiä toimii tekstiilityön luokassa, musiikkiluokassa ja entisessä englannin luokassa – väistäen toisaalle aina, kun luokkaa tarvitaan sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Erityisopettajan tilat ovat opettajainhuoneessa ja varastossa ja atk-luokka käytävällä.

– Vaikka olemme tiiviisti ja puristuksissa, kaikki toiminta on pyörinyt koululla valtavan hyvin. Siitä on kiittäminen niin vanhempia, oppilaita kuin henkilökuntaakin. Jossain vaiheessa ne käytävät ja komerotkin kuitenkin loppuvat, Amaral tuumaa.

Kaipailtua lisätilaa on tulossa uuden laajennuksen myötä nykyisen kivikoulun tilojen verran, mutta kahteen kerrokseen. Muutaman perusopetusluokkatilan ja esiopetustilojen lisäksi koululle saadaan omat atk-, kieli- ja musiikkiluokkansa, jakelukeittiö ja ruokasali sekä työtila esimerkiksi koulukuraattorille ja -psykologille.

Uudet tilat on määrä rakentaa kiinni kivikouluun, koska toiminnan pyörittäminen kahdessa erillisessä rakennuksessa on nähty huomattavasti käytännöllisempänä kuin kolmessa. Laajennusosa on suunniteltu kivikoulun taakse, osin urheilukentän ja puutarhan päälle. Niinpä urheilukenttä käännetään laajennuksen yhteydessä Sahalahdentien suuntaiseksi, ja leikkipihaa ja pysäköintialuetta ollaan laajentamassa.

Poikkeusjärjestelyjä jo mietitty

Hankkeelle on näytetty päättävissä elimissä vihreää valoa, ja 4,5 miljoonan euron laajennusprojekti ollaan polkaisemassa liikkeelle mahdollisimman pian. Urakkatarjoukset hyväksyttiin tammikuun lopulla kunnanhallituksen liiketoimintajaostossa. Jos kaikki etenee suunnitelmien mukaan, laajennusosan pitäisi olla valmiina käyttöön vuoden 2016 syksyllä.

Koululla onkin jo mietitty, millaisia poikkeusjärjestelyjä tarvitaan arvioidulle puolentoista vuoden ajanjaksolle, jolloin vieressä on rakennustyömaa. Pohdittavaa on ollut etenkin liikuntatuntien järjestämisessä, paalutustöiden mahdollisesti aiheuttamassa meluhaitassa ja tuntuvasti pienentyvässä välituntialueessa.

– Opettajat ovat olleet koko ajan suunnittelussa mukana, suunnittelukokouksia on ollut kymmenkunta. Toki lopputulos on usein tietynlainen kompromissi, kun arkkitehdillä, tilaajalla ja käyttäjällä voi jokaisella olla oma näkemyksensä, rehtori Amaral muistuttaa.

Hänen mukaansa vanhempia on huolettanut lähinnä koululaisten turvallisuus raskaan työmaaliikenteen vieressä, mutta erilaisia ratkaisumalleja tällekin on jo ehditty pohtia.

– Kaikki ovat olleet tyytyväisiä siihen, että saamme käyttöön lisää tilaa.

Yhteistyötä pienten kanssa

Tilatarpeista huolimatta Huutijärven koulun laajentamista on vastustettu kiihkeästikin, koska koulun laajentamisen on välillä katsottu olevan sidoksissa Kautialan ja Raikun kyläkoulujen lakkautussuunnitelmiin. Kunnan mukaan Huutijärveä on jatkossa mahdollista käyttää oppilasmäärien paineentasaukseen paitsi keskustaan päin myös muihin suuntiin.

Koulujen väliseen yhteistyöhön poliittisten keskustelujen jännitteet eivät ole siirtyneet.

– Se ei ole haitannut koulujen välistä yhteistyötä mitenkään, ja välit ovat erittäin hyvät, rehtori Amaral sanoo.

Kautialan rehtorilla Anssi Paavolalla on kokemusta myös Huutijärven koulusta, ja osa opettajista on Huutijärvellä ja pikkukouluilla yhteisiä.

Huutijärven laajennus tehdään Amaralin käsityksen mukaan ennen kaikkea koulun pitkään jatkuneen tilanpuutteen vuoksi ja toisaalta alueen esiopetuksen saamiseksi yhteen paikkaan. Oppilasmäärässä ei sinänsä ole luvassa suurta kasvua. Osaltaan laajennus tulee myös Kautialan ja Raikun koululaisten käyttöön, kun molemmista kouluista oppilaat siirtyvät aiempien vuosien malliin viidennelle ja kuudennelle luokalle Huutijärvelle.

Tuire Amaral näkee, että esimerkiksi Raikun ja Huutijärven koulun välejä ovat lujittaneet erilaiset kansainvälisyysprojektit, joihin koulut ovat yhdessä osallistuneet. Tuoreimpana on käynnissä EU-rahoitteinen Erasmus+, johon lähdettiin heti edellisen Comenius-projektin päätyttyä.