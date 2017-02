Harva suomalainen kaupunki on saanut näinä vuosina sellaista myönteistä mainetta ja mainontaa kuin mitä kansainväliset televisioyhtiöt ovat Lahdesta ja sen MM-hiihdoista tarjonneet. Avajaiset verhoutuivat kauniiseen lumituiskuun, katsomot ja lähimetsät täynnä hymyileviä ja lippuja heiluttavia kannustajia. Voiton huumaa ja dramatiikkaa tarjottu ylärajoille asti.

Mikä sitten on tämä tällainen Lahti? Tehdään pikakelaus siihen rautatien sivuraiteen päätepisteeseen, johon juna saapuu vain kerran vuodessa, eikä aina silloinkaan. Salpausselän asema on kuitenkin merkittävä osa Lahden historiaa, vaikka nykyinen junaliikenne kulkeekin harjun toista laitaa Helsingistä Pietariin.

Siitä kohdasta missä nykyisin sijaitsee Luhdan komea pääkonttori ja J. Kärkkäisen suuri tavaratalo, on saatu ensimmäiset tiedot eli Renkomäen asuntoalueella. Puhutaan ajasta l0 000 vuotta sitten. Jääkausi oli juuri lopettanut Salpausselän harjun möyhentämisen Kannakselta Lahden ja Hyvinkään kautta Lohjalle.

Tämä on lahtelaisille kova paikka: Lahden kylässä oli 24 taloa vuonna 1445, mutta kylä kuului Hollolaan. Lahti ei ole ollut Mato Valtosen väittämä teurastamokaupunki eikä lahti merkitse siis lahtauspaikkaa.

Lahti on edelleenkin Hollolan lahti ja Chicago-lempinimi johtuu siitä, että muutama vuosikymmen sitten kaupungissa jotkut nuorisojengit olivat ottaneet oppia Al Caponelta, chicagolaiselta gangsterilta, joka jätti poliisin tehtäväksi ainoastaan ruumiitten laskemisen.

Vuosina 1555–56 käytiin yksi niistä yhdeksästä sodasta, joita suomalaiset ovat käyneet itänaapurin kanssa. No olivathan siinä pienenä apuna ruotsalaisetkin.

Kustaa Vaasa oli määrännyt perustettavaksi Helsingin vuonna 1550 Tallinnan kaupallisen herruuden murentamiseksi. Lahti pysyi edelleen Hollolan jyrän alla ja erityisesti siksi, että tällä oli voudin tehtävä eli verojen kerääminen. Siihen tuli avuksi Hauho, joka nykyään on Hämeenlinnan hylättyä esikaupunkialuetta. Hollola on yhä itsenäinen ja sillä on jopa oma ministeri, soteveteraani Juha Rehula.

Lahti nosti kuitenkin päätään sijaitessaan sopivalla etäisyydellä Turusta, Helsingistä, Hämeenlinnasta ja Porvoosta. Teitä tehtiin ja rautatie Helsinki-Lahti-Viipuri-Pietari valmistui 1870. Markkinaoikeudet oli annettu jo vuonna 1727 nykyisen Vääksyn kanavan itärannalle eli Anianpellolle. Päätöksen tekivät Helsingin kokoomuksen edeltäjät. Siitä kirjoitti Aleksis Kivi Seitsemässä veljeksessään ja myös Kansallispankin historia siksi, että Juho Kusti Paasikivi oli syntynyt nykyisen Hämeenkosken kohdalla kauppiasperheen paluumatkalla Hämeenlinnaan.

Kun puulla alkoi olla hintaa, Lahti heräsi henkiin ja uitoissa auttoivat Vesijärvi ja Päijänne. Lahdesta tulikin kauppala vuonna l871 ja kaupunki 1905.

Sen jälkeen seitsemät MM-hiihdot ovat kohottaneet Lahden mainetta kaupunkiemme kovimpaan kärkeen. Vähäinen ei ollut myöskään suuri siirtolaisasutus viime sotien jälkeen. Viipurin Reippaasta tuli Lahden Reipas. Ilman sitä emme tietäisi Jari Litmasesta mitään.

Ja maineen kasvattamisessa ovat auttaneet myös Juhani Kärkinen, Veikko Kankkonen, Siiri Rantanen, Niilo Halonen ja ainakin ensi vuoden olympiakisoihin asti myös Janne Ahonen sekä siitä eteenkin päin Sibelius-talo.