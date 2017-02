Satuja Terrafamesta

SHL:n numerossa 22.2. Martti Huhtamäki väitti kolumnissaan ”Terveystietoa” muun muassa, että Terrafame on kääntynyt voitolliseksi, että Trafigura pelasti Terrafamen ja että Vaasan hallinto-oikeus (ei vesioikeus) heitti kapuloita yhtiön rattaisiin.

Yhtiön julkaisemien lukujen mukaan liiketoiminnan tulos vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä oli voitollinen poiketen täysin edellisten neljännesten tappioluvuista. Yhtiön mukaan ”käyttökatteen ja liikevoiton paraneminen johtuu ennen kaikkea keskeneräisen tuotannon arvon muutoksesta”.

Muutos on ilmeisesti kirjattu kokonaan viimeiselle vuosineljännekselle. Siksi kannattavuuden äkillinen paraneminen on vain näennäistä.

Vuoden 2016 liikevaihto oli 101 miljoonaa ja liiketappio 134 miljoonaa eli yhtiö ui todella syvällä. Julkaistuista luvuista voidaan päätellä esimerkiksi, että vaikka yhtiö onnistuisi pienentämään tuotantokustannuksiaan metallitonnia kohti kolmanneksen (vuoteen 2016 verrattuna) ja samanaikaisesti nikkelin ja sinkin markkinahinta nousisi kolmanneksen, yhtiö pysyy tappiollisena.

Trafigura osti 15,5 prosenttia Terrafamesta 75 miljoonalla ja lainasi yhtiölle toiset 75 miljoonaa. Nämä ja paljon lisää tullaan kippaamaan kaivoksen pohjattomaan Kankkulan kaivoon. Se ei pelasta yhtiötä.

Kaivoksen perusongelma on malmion alhainen nikkelipitoisuus ja ylimääräisen sivukiven louhintatarve. Metallitonnin tuottamiseksi joudutaan yksinkertaisesti tekemään liian paljon työtä kaikissa vaiheissa (louhinta, murskaus, massansiirrot ja käsittelyt, bioliuotus ja metallin talteenotto jne). Kaivoksen voi pelastaa vain nikkelin ja sinkin markkinahintojen radikaali nousu.

Kaivoksen toinen ja loppupeleissä vakavin ongelma on jätekiviaineksen sisältämän sulfidirikin aiheuttama ympäristön pilaantumisvaara. Laki on selvä, ympäristön pilaantumista ei sallita pitkänkään ajan kuluessa. Kaivosyhtiö ja viranomaiset eivät ota tätä tosissaan, vaikka kaivos on ollut toiminnassa jo kahdeksan vuotta.

Vaasan hallinto-oikeus rajoitti huhtikuussa 2016 kaivokselta Nuasjärveen laskettavan jäteveden sulfaattikiintiön 15 000 tonniin vuodessa. Väite, että tämä on kapuloiden heittämistä yhtiön rattaisiin, on lapsellista kiukuttelua. Hallinto-oikeus teki vain työtään eli määritteli missä kulkee laillisuuden raja.

Pentti Virkkunen