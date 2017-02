Tangoa, tuoreesti

Meillä suomalaisilla tuntuu olevan ainainen kaipuu jonnekin – kaukaisiin maihin, menneisyyteen tai vähintäänkin menetetyn rakkaan luo. Kaukaa aavan meren tuolta puolen Argentiinasta meille rantautui kiihkeä ja kaihoisa musiikki, joka sopi tämän kaipauksen tulkiksi.

Martin Alvarado ja uudistunut Nuevo Quinteto Otra Vez tarjoavat suomalaista kaihomielistä tangoa rouhevampaa, realistisempaa ja haastavampaa tangotulkintaa. Argentiinalainen tangotähti ja maailman tango nuevo -yhtyeiden ehdottomaan kärkijoukkoon lukeutuva kvintetti ylittävät perinteisen ja uuden tangon rajoja. Illan aikana Carlos Gardelin tango cancion, Astor Piazzollan tango nuevo sekä Toivo Kärjen ikivihreät suomitangot yhdistyvät jazz- ja taidemusiikin elementteihin. Nuevo Quinteto Otra Vez -kvintetti on omistautunut uuden musiikin luomistyölle säveltämällä, sovittamalla ja tutkimalla musiikin mahdollisuuksia. Illan konsertissa jokainen numero on kvintetin muokkaama tai luoma. Myös Buenos Airesissa syntynyt laulaja Martin Alvarado on omalta osaltaan lähtenyt uudistamaan argentiinalaisen tangolaulun vaativia perinteitä tuoreella ja ennakkoluulottomalla otteella. Nuevo Quinteto Otra Vez ja Martin Alvarado ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2006.

Martín Alvaradoa pidetään yleisesti Argentiinan merkittävimpänä nykytangon laulajana ja jopa yhtenä hienoimmista vokalisteista tangon historiassa. Häntä on kutsuttu ”2000-luvun tangon ääneksi” ja ”Buenos Airesin parhaaksi ääneksi”. Alvaradon ura lähti nousuun, kun hän lauloi Tampere Filharmonian solistina vuonna 2003. Sen jälkeen hän on esiintynyt Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa eri estradeilla sekä televisiossa. Vuonna 2013 Alvaradon konsertti palkittiin Englannissa Latin UK Awards -gaalassa ja sen myötä brittiläinen levy-yhtiö Riverboat Records julkaisi hänen uusimman levynsä. Musiikkia Alvaradon neljältä albumilta soitetaan päivittäin Buenos Airesin tangoradiokanavilla, ja hänen ääntään ja lavakarismaansa on verrattu jopa 1930-luvun tangon supertähteen Carlos Gardeliin.

Nuevo Quinteto Otra Vez -yhtyeen soinnilliset lähtökohdat ovat syvällä argentiinalaisen tangon traditiossa, vaikkakin yhtyeen tavoitteena on luoda uutta eikä varjella vanhaa. Hiljattain uusia muusikoita riveihinsä saanut Nuevo Quinteto Otra Vez edustaa tango nuevo -genren kirkkainta kärkeä. Kvintetin jäsenten monipuolinen musiikillinen tausta luo pohjan tämän musiikin kansainvälistymiselle sekä sen kunnianhimoiselle toteuttamiselle. Perinteisen argentiinalaisen tangon sekä tango nuevon suvereeni, samalla virtuoosinen ja syvällinen hallinta luo edellytykset uuden suomalaisen konserttitangon kansalliseen ja kansainväliseen menestykseen.

Konsertti kuullaan Kangasala-talossa ke 1.3. klo 19