Yö virkahuoneessa

Kangasalan kunta on laatinut Capital Five Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen, joka tähtää hotellin rakentamiseen uimahalli Kuohun naapurissa. Kunta toivoo hotellin, Kangasala-talon ja laajentamissuunnitelmia tekevän uimahallin toimintojen tukevan toisiaan ja aktivoivan keskusta-aluetta

Laaditun sopimuksen mukaan kunta varaa yhtiölle osan sopimusalueesta. Tavoitteena on, että jos alueelle laadittava asemakaava toteutuu, kunta luovuttaa tontin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella yhtiön perustamalle kiinteistöyhtiölle.

Uimahallin yhteyteen on tarkoitus rakentaa kerrostalo, johon sijoittuisi hotellin lisäksi liiketiloja ja asuntoja. Kaavassa kerrosalaksi on merkitty noin 6000 neliömetriä. Asuntojen osuus kokonaiskerrosalasta saa olla enintään 60 prosenttia. Rakennustyöt aiotaan toteuttaa niin, että uimahallia ei tasvitse sulkea niiden aikana. Sopimus on voimassa enintään vuoden 2018 joulukuun loppuun asti.