Luopioisten Asumaan 2017 -tapahtuma katsoo eteenpäin

Lauantaina pidettävää messupäivää ja sen jälkeistä näyttelyä rakennetaan Mikkolan Navetalla kovaa vauhtia. Ensimmäisenä osastoaan tuli rakentamaan norjalaisen Byggma Groupin myyntipäällikkö Petri Pelkonen.

– Suuri osa näytteilleasettajista ei kuitenkaan tarvitse isoja osastoja, vaan yritystä esitellään henkilökohtaisesti sekä valmistamiemme esitetelineiden avulla, messujen puuhamies Seppo Kääriäinen kertoo.

Luopioisten Yrittäjien väki on tulostanut näyttelyyn tuleville yrityksille A3-kokoisia esitteitä, joten yrittäjälle osallistumiskynnys on matala. Messuille tulon lisäksi yrittäjän on tarvinnut vain toimittaa tulostettava materiaali järjestäjille.

– Olemme halunneet tehdä osallistumisen mahdollisimman helpoksi myös yksinyrittäjille, joilla ei ole resursseja suunnitella ja valmistella osastoaan useita työpäiviä.

Rakentamisen messuilla yli 60 näytteilleasettajaa

Messuilla on esillä monenlaista osaajaa, joista suurin osa tulee lähiseuduilta eli Luopioisista, Pälkäneeltä ja Kuhmalahdelta. Mukana on muun muassa arkkitehteja, sisustussuunnittelijoita, rakennusmateriaalien valmistajia ja myyjiä, rakentajia sekä maansiirtoyrittäjiä. Tarjontaa täydentävät myös kauempaa tulevat näytteilleasettajat.

– Käytännössä täältä löytyy lähes kaikki, mitä asumisen suunnittelussa ja rakentamisessa tarvitaan, Kääriäinen kehaisee.

Osa näytteilleasettajista sijoittuu Mikkolan Navetan sisätiloihin ja osa esittelee toimintaansa piha-alueella.

Messutapahtuman aikana vieraat pääsevät ostamaan kahvia Pytingin kahvilasta. Lisäksi Mikkolan Navetan porukka pitää makkarapistettä messualueella.

Näyttely on avoinna messupäivän jälkeenkin

Asumaan 2017 -näyttely jatkuu Mikkolan Navetalla 26.3. saakka. Asumisen ja rakentamisen asiantuntijoiden esittelymateriaaleja voi siis käydä katsomassa messujen jälkeenkin Mikkolan Navetan aukioloaikoina.

Näyttelyn lisäksi Asumaan 2017 -tapahtumaan kuuluu Mikkolan Navetalla maaliskuun viikonloppuina järjestettäviä alustuksia sekä tutustumismahdollisuuksia Luopioisten erityyppisiin asumiskohteisiin.

Pientalorakentamisen teemaviikonloppuna 11.–12.3. tarjolla on Pälkäneen kunnan rakennustarkastaja Iiro Mäkelän pitämä alustus vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta vakituiseen käyttöön. Tämä tilaisuus on Mikkolan Navetan luentosalissa lauantaina kello 14. Lisäksi viikonlopun aikana on asuntonäyttöjä esimerkiksi mummonmökkialueella ja rivitaloissa. Lisäksi nähtävänä on myös remonttikohde.

Seuraavan viikonlopun teemana on senioriasuminen. Osuuskunta Pöllökartanon toimitusjohtaja, filosofian tohtori Leena Ilmola pitää lauantaina kello 14 Mikkolan Navetan luentosalissa luennon aiheesta Muuttuva tulevaisuus. Luento järjestetään yhteistyössä Muodonmuutoksia ry:n kanssa. Ennen tilaisuuden alkua on mahdollisuus tutustua rakenteilla olevaan Pöllökartanoon.

Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna tapahtuman teemana on ympäristörakentaminen. Koko tapahtuman ajan Luopioisten Yrittäjät keräävät kävijöiltä ideoita ympäristön viihtyvyyden parantamiseksi. Nämä ideat toimitetaan Pälkäneen kunnan puutarhuri Anna-Maria Pohjalle käytettäväksi hänen työnsä suunnittelussa. Pohja on myös viikonlopun pääpuhujana lauantain luentotilaisuudessa.

Viimeisen viikonlopun toisena teemana on kompostointi. Lauantain toisena puhujana on Pertti Nieminen Geoanalyysi Oy:stä. Hän kertoo hyödyllisten mikrobien käytöstä kompostoinnin edistämisessä.