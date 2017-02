Teologian tohtorit alustavat seurakuntakoulussa

Reformaation merkkivuoden seurakuntakoulu jatkuu Pälkäneellä torstaina ja ensi viikon tiistaina. Pälkäneen seurakuntatalolla kello 18.30 alkaviin tilaisuuksiin saadaan alustajaksi kaksi huippuasiantuntijaa, teologian tohtorit Vesa Ollilainen ja Tomi Karttunen.

Torstaina 2.3. Vesa Ollilainen paneutuu evankeliumin ytimeen ja oikoo sanaan liittyviä väärinkäsityksiä. Mitä se on ja mitä se ei ole?

– Tänä päivänä ihmiset määrittelevät hyvin monella eri tapaa sen, mitä evankeliumi on. Jollekin se on luonnonsuojelua, toiselle lähimmäisen rakastamista. Evankeliumi ei ole ohje parempaan elämään eikä se ole opaskirja, joka auttaa viimeisellä tuomiolla. Sen sijaan evankeliumi on uutinen Hänestä, joka on rakastanut vääryyden tekijöitä, Ollilainen sanoo.

Kansanlähetysopiston teologialinjasta vastaava Ollilainen on kirjoittanut muun muassa teokset Elämä ja Evankeliumi, Jeesuksen vertaukset ja Tätä on kristinusko Lunastus.

– Kierrän julistustyössä Suomea ja ulkomaita. Päivät Kansanlähetysopistolla Ryttylässä ovat monipuolisia: opettamista, ohjaamista, sielunhoitoa ja kaikkea muuta sulassa sekamelskassa. On palkitsevaa nähdä, miten Raamatun sana aukeaa ja muuttaa ihmistä, Ollilainen sanoo.

Karttuselta yllätys pälkäneläisille

Tiistaina 7.3. seurakuntatalolle saapuu Tomi Karttunen, jonka juuret ovat Sydän-Hämeessä. Kangasalla syntynyt Karttunen kirjoitti ylioppilaaksi Pälkäneen lukiosta ja toimi valmistuttuaan pappina Luopioisten, Sahalahden ja Kangasalan seurakunnissa.

Kristinuskon ja kirkkojen asiantuntija toimii tällä hetkellä teologian ja ekumenian johtavana asiantuntijana kirkkohallituksessa. Hän kuuluu muun muassa Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukseen ja Luterilaisen maailmanliiton Wittenbergin keskuksen johtokuntaan.

Pälkäneellä seurakuntakoulussa Karttusen aiheena on ”Evankeliumin majakasta” suuntaa – Lutherista luterilaisuuteen meillä ja muualla.

– Onko luterilaisuus taantuva kristinuskon muoto, Karttunen kysyy.

Luterilaisia on noin 74 miljoonaa eli noin prosentti maailman asukkaista ja viisi prosenttia kristityistä. Suomessa luterilaisia on 69,5 prosenttia ja Pälkäneellä 79,8 prosenttia. Suurimmat Luterilaiset kirkot ovat Etiopian evankelinen kirkko Mekane Yesus (7,9 miljoonaa), Tansanian evankelisluterilainen kirkko (6,5 miljoonaa) ja Ruotsin kirkko (6,3 miljoonaa).

Karttusen ajatuksia ja linjanvetoja voi seurata Kotimaa24-blogissa. Pälkäneläisille Karttunen lupaa yllätyksen alustuksensa yhteydessä.