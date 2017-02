Vatialaan rakennetaan uusi koulu vanhan tilalle

Vatialan alakoulun vanha osa puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi koulu. Tekninen lautakunta päätti asiasta kokouksessaan viime viikon tiistaina. Lautakunta oli sitä mieltä, että Vatialan ja Pitkäjärven kouluille varattu rahoitus käytetään yhdelle tontille Vatialaan. Kunnan varat eivät olisi riittäneet kahteen isoon hankkeeseen. Pitkäjärven yläkoulun laajennusta siirrettiin tässä vaiheessa eteenpäin, ja sen nykyisten tilojen tehokkaampaa käyttöä selvitellään erikseen.

Samalla kun määrärahojen siirrosta päätettiin, päätettiin myös koulun vanhan osan purusta erityisopetuksen käytössä olevia EHA-tiloja lukuun ottamatta. Tekninen lautakunta koki, että koulun peruskorjaaminen ei kannata, sillä korjaustarve osoittautui tehdyissä selvityksissä kiireelliseksi. Korjausasteeksi arvioitiin noin 80 prosenttia, joten korjaamisen kustannus olisi lähes yhtä suuri kuin uuden koulun rakentaminen.

– Vanhan koulun purku on hyvä päätös, ja olemme siihen oikein tyytyväisiä. Nyt saamme kauan kaivattuja lisätiloja. Meillähän on kuusi ryhmää ollut koulun pihassa siirtokelpoisissa tiloissa jo usean vuoden ajan. Koulun sisäilmakin on puhuttanut paljon, Vatialan koulun rehtori Mari Saarikko miettii.

Uudisrakennushankkeessa huomioidaan Vatialan koulun 1–6-luokkien, esiopetuksen sekä Pitkäjärven koulun tarpeet. Uuteen kouluun varataan tiloja myös Pitkäjärven koulun seitsemäsluokkalaisille. Kuvaamataidon, musiikin ja tekstiili- sekä teknisen työn tilat suunnitellaan sekä ala- että yläkoululaisille sopiviksi. Vatialan koulun henkilökunta on jo aloittanut uuden koulun suunnittelutyöt. Myös oppilaiden ja huoltajien näkemyksiä otetaan suunnittelutyössä huomioon.

Väistötiloja selvitellään jo

Uuden koulun rakentamisen ajan koulua käydään Vatialassa väistötiloissa. Väistötilat tarvitaan ennen vanhan osan purkamista eli todennäköisesti jo ensi syksyn aikana. Siirtokelpoista koulutilaa on tarkoitus rakentaa koulun viereiselle kentälle.

– Hanke suunnitteluineen ja kilpailuttamisineen lähtee nyt käyntiin, ja aikataulu tarkentuu kevään aikana. Rakentamisen aikaisten väistötilojen kokonaismäärittely on jo aloitettu. Tilojen määrä on iso, kun koko koulun toiminta tulee siirtää rakentamisen ajaksi pois nykyisistä tiloista. Väistötilojen toimitusaikataulut ovatkin ensimmäisiä asioita, joita nyt selvitetään ja aikataulutetaan, Kangasalan kunnan rakennuttaja Elina Suomela sanoo.

Vatialan koulu on rakennettu vuonna 1953, ja sitä on sittemmin laajennettu. Koulussa on oppilaita lähes 500, ja siellä opetetaan myös erityisen tuen oppilaita.