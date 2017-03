Kuninkaalliset hurmasivat Nuijalla

Neljä vuotta toiminut Luopioisten Säästöpankkisäätiö julkisti viime viikolla vuoden 2014 apurahapäätökset.

Suurin yksittäinen apuraha, 4000 euroa, on myönnetty Pälkäneellä viime talvena käynnistyneelle Nuorisotyöprojektille. Sen toteuttamiseksi yhteistyötä tekevät Aito Säästöpankki, 4H-yhdistys sekä Pälkäneen ja Luopioisten Lions Clubit, jotka ovat myöntäneet omat avustuksensa jo aikaisemmin.

Projektin tarkoituksena on työllistää paikallisia 15 vuotta täyttäneitä nuoria vanhustyöhön Palvelukeskus Harjutuuleen, Palvelutalo Kanervaan, Kostiakotiin ja Kukkiakotoon sekä 4H-yhdistyksen kautta kotona asuvien ikäihmisten avuksi. Käytännön työnantajana toimii 4H-yhdistys, joka tekee nuorten kanssa työsopimukset ja maksaa palkat.

Pälkäneen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Heidi Kiiltomäki oli hyvillään päästessään tarttumaan tositoimiin kesätyöprojektin suhteen.

– Pystymme apurahojen turvin työllistämään ainakin kymmenen nuorta 2 viikon työjaksolle kesäkuukausien aikana. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi vanhusten ulkoiluapua tai pihatöitä – hoitolaitokset päättävät niistä oman tarpeensa mukaan. Työpäivät ovat viisituntisia ja palkka on työehtosopimuksen mukainen harjoittelijapalkka, hän kertoo.

Bonuksena työllistetyt nuoret saavat 4H:lta ilmaiseksi päivän mittaisen Ajokortti työelämään -koulutuksen.

Asiakkaat halusivat tukea nuoria

Pankinjohtaja Sanna Lahtinen Aito Säästöpankista on ollut Nuorisotyöprojektin pääorganisaattoreita. Hankkeen toteutuminen ilahduttaa häntä senkin vuoksi, että se vastaa Aito Säästöpankin asiakkaiden toiveita.

Luopioisten Säästöpankkisäätiö on Ikaalisten Säästöpankkisäätiön kanssa Aito Säästöpankin omistaja, ja se on halunnut kuulla asiakkaita rahoituskohteiden valinnassa.

– Meillä on asiasta kysely sekä verkossa että konttorissa lomakkeella. Asiakkailta tiedustellaan, mihin kolmesta vaihtoehdosta he mieluiten haluaisivat suunnata säätiön varoja: nuorisotyöhön, vanhustyöhön vai asuinympäristöön. Nuorisotyö on aina suosituin vaihtoehto ja seuraavana vanhukset. Nuorisotyöprojekti toteuttaa molemmat, Lahtinen kertoo.

Kiiltomäki ja Lahtinen harkitsivat erilaisia työllistämisvaihtoehtoja, esimerkiksi Tampereen mallin mukaista jäätelökioskiprojektia, ennen kuin päätyivät vanhustyöhön.

– Tämä malli työllistää paljon useampia kuin yksi jäätelökioski. Ainakin Padasjoella on aikaisemmin toteutettu aivan samanlainen kesätyöprojekti, joten siitä on jo kokemukseen perustuvaa tietoa, Heidi Kiiltomäki kertoo.

– Tuntuu hienolta, että tällä tavoin yhteisvoimin pystymme tekemään hyvää sekä nuorille että vanhuksille. Enkä usko, että yhteistyö jää tähän, Sanna Lahtinen iloitsee.

Hakijoista 37 sai tukea

Säästöpankkisäätiön toiminta tulee vuosi vuodelta tutummaksi paikallisille toimijoille. Säätiön asiamies Mikko Iisakkila kertoo, että kun ensimmäisenä vuonna kaikki hakijat saivat suurin piirtein sen, mitä pyysivät, nykyään on jo pakko ottaa leikkuri käyttöön.

Säätiölle tuli yhteensä 44 apurahahakemusta, joiden yhteissumma oli yli 100 000 euroa. Rahaa oli jaettavana 45 000 euroa, mistä kuitenkin riitti jaettavaa 37 hakijalle, eli kovin moni ei jäänyt kokonaan ilman.

Nuorisotyöprojektin jälkeen seuraavaksi suurimman eli 3000 euron apurahan saivat Mikkolan Navetta ry., Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistys ja Luopioisten Yrittäjät.

Kukkia-Seuralle ja Luopioisten Maamiesseuralle myönnettiin kummallekin 2000 euroa. Kymmenen suurimman avustuksen saajan joukossa ovat lisäksi Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys, Kyynärö-Ämmätsä-Vahdermetsän kyläyhdistys, Aitoon VPK ja Tampereen Diabetesyhdistys, jotka saivat jokainen 1500 euroa.

– Pienimmät myönnetyt apurahat ovat tänä vuonna 300 euron suuruisia. Avustusta on haettu hyvin erilaisiin hankkeisiin, mutta useimmille niille on yhteistä vapaaehtoistyöhän perustuva paikallisen harrastustyön ylläpitäminen ja kehittäminen. Rahaa voi hakea johonkin laajaan projektiin tai vaikka yhden retken järjestämiseen, Iisakkila kertoo.

Neljänä toimintavuotenaan Säästöpankkisäätiö on myöntänyt apurahoja yhteensä 126 000 euroa.