Rakkaus toi Suomeen ja Pälkäneelle

Viime vuonna Pälkäneelle muuttanut Dominik Jais nauttii oikeasta talvesta. Laitikkalassa vaimonsa Lumia Huhdanpää-Jaisin kanssa asuva mies pitää myös siitä, että pienellä kylällä tuttuja tapaa harva se päivä. Myös Onkkaalassa sijaitsevasta kahvila Onnenkengästä on tullut hänelle tärkeä paikka.

– Odotan toisaalta jo kesää, koska silloin Laitikkalakin herää eloon. Kesällä on muutenkin helpompi tehdä kaikenlaista ja tavata ystäviä, saksalainen Jais miettii.

Jais pitää maaliskuussa taidenäyttelyn Pälkäneen pääkirjasto Arkissa. ”Are we the robots” on Jaisin ensimmäinen näyttely Suomessa. Arkissa on esillä vielä muualla näkemättömiä silkkipainotöitä viime vuoden lopulta.

Hyödytön muuntuu joksikin muuksi

Jaisin töiden ydinelementtejä ovat teknologia sekä kritiikki yhteiskunnan epäkohtia kohtaan. Hänen silkkipainotyönsä, veistoksensa ja interaktiiviset

työnsä haastavat ajattelemaan. Ne haastavat katsojansa pohtimaan teknologian ja alan suuryritysten vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Hän ottaa teoksillaan kantaa myös ympäristön saastumiseen.

Dominik Jais työstää taidetta yleensä käytetyistä materiaaleista, esimerkiksi tietokoneen osista tai disketeistä. Viime vuosina hän on keskittynyt silkkipainotöihin juuri näille materiaaleille.

– Taide ei saa tuottaa ylimääräistä jätettä, vaan sen tulee pikemminkin auttaa jätteen ja luonnonvarojen tuhlaamisen vähentämisessä. Siksi upcycling – hyödyttömän materiaalin muuntaminen joksikin muuksi, jolla on kenties parempi laatu tai suurempi arvo – on vakiintunut minun tavakseni tehdä taidetta, Jais miettii.

Romanssi syttyi opiskelija-asuntolassa

Dominik Jais on syntynyt Baijerissa Saksassa. Hän tapasi tulevan vaimonsa Berliinissä vuonna 2004. Pälkäneläinen Lumia oli tuolloin opiskelijavaihdossa Saksassa.

– Asuimme samassa opiskelija-asuntolassa ja siitä se sitten lähti, Lumia Huhdanpää-Jais muistelee.

Jais suunnittelee ja toteuttaa työkseen nettisivuja omassa yrityksessään. Vapaa-aika kuluu vanhan talon ja puutarhan parissa.

Suomeen ja Laitikkalaan muuttaminen ei ole aiheuttanut miehelle sen kummempaa kulttuurishokkia.

– Olen kyllä tehnyt useita hauskoja huomioita maiden välisistä kulttuurieroista. Suomalaisilla on esimerkiksi tapana kursailla kahvipöydässä. Saan usein parhaat palat päältä, kun en aina noudata tätä tapaa, Jais nauraa.

”Are we the robots” avoinna 1.3–31.3. Arkin aukioloaikojen mukaisesti. Kaikille avoimet avajaiset ke 1.3. klo 17–19.