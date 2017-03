Sata lasissa

Seurakunta tukee Pälkäneen ja Luopioisten kirkkokuoroja 1700 eurolla. Partiolippukunta Kostian Kahlaajat saa toimintaansa 2200 euroa. Kirkkokuorojen tuki on edellisvuosien suuruinen. Partiolaisten avustusta on hieman kasvatettu.

Partiolaisia on nykyisin reilut sata. Kolmessa sudenpentulaumassa touhuaa nelisenkymmentä 7–10-vuotiasta lasta ja kahdessa seikkailijajoukkueessa parikymmentä alakouluikäistä. 12–14-vuotiaiden tarpojavartiossa on kahdeksan partiolaista. 15–17-vuotiaita samoajia on kuusi ja 18–22-vuotiaita vaeltajia kuusi. Aikuisia partiossa on mukana 22. Heistä johtajina toimii kymmenen.

Sudenpennut, seikkailijat, tarpojat ja samoajat kokoontuvat partiokololla viikoittain tai joka toinen viikko. Ensi heinäkuussa tarpojat ja sitä vanhemmat partiolaiset osallistuvat Roihu -suurleirille Evolla. Sudenpennuille ja seikkailijoille järjestetään oma kesäleiri.

Kirkkokuorojen ja partiolaisten avustuksista päätti kirkkoneuvosto.