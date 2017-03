Kun kirjan sana on vapaa

– Haluamme, että lasten elämässä on vähän iloakin siellä pakolaisleirillä, Anneli Kivelä Hämeen Setlementin Senioriklovneista kertoo.

Senioriklovnit ovat kevään aikana mukana neljässä Pälkäneen seurakunnan tilaisuudessa, joista torstaina oli vuorossa Pälkäneen seurakuntatalolla järjestetty iltaperhekerho. Aamupäivällä he olivat jo käyneet Luopioisissa seurakunnan olopäivillä.

Klovneria on yksi niistä keinoista, joilla pakolaisleireillä eläviä lapsia ja nuoria autetaan ja vahvistetaan vaikean elämäntilanteen keskellä.

– Olimme hyvin otettuja, kun diakoni Päivi Giren tilasi meidät tekemään yhteistyötä tässä tärkeässä asiassa, Kivelä sanoo.

Yhteisvastuukeräys torjuu ihmiskauppaa

– Jordanian pakolaisleirillä on 80 000 syyrialaista, joista monet asuvat leirissä useita vuosia. Yhteisvastuukeräyksellä avustamme muun muassa leireillä elävien nuorten harrastustoimintaa. Klovneria tukee heidän itsetuntoaan ja antaa turvallisen mahdollisuuden erilaisten tunteiden ilmaisuun, diakoni Päivi Giren Pälkäneen seurakunnasta kertoo.

Giren pyysi Senioriklovneja mukaan seurakunnan tilaisuuksiin paitsi viihdyttämään osallistujia, myös auttamaan yhteisvastuukeräyksen teeman esille tuomisessa.

– Pälkäne oli viime vuonna Tampereen hiippakunnan kolmanneksi eniten varoja kerännyt seurakunta, kun tuotto suhteutetaan jäsenmäärään. Summa oli 2,23 euroa jäsentä kohden, Giren kertoo.

Hänen mukaansa yhteisvastuukeräys on aina saanut seurakuntalaisilta hyvän vastaanoton.

Keräysvaroin tuettavan kansainvälisen työn tarkoituksena on auttaa nuoria rakentamaan kohtuullinen elämä ja välttää joutuminen ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Suomessa avun painopiste on ihmiskaupan uhrien auttamisessa.

Mummoklovnit ahkeroivat vapaaehtoistoiminnassa

Senioriklovnit ovat Hämeen Setlementin vapaaehtoistoimijoita. Menetelmä kehitettiin Löytävään vanhustyöhön, jossa klovnit vierailevat yksin asuvien ikääntyneiden luona. Menetelmä soveltuu myös lasten kanssa toimimiseen. Ensimmäiset Senioriklovnit koulutettiin Hämeen Setlementissä vuonna 2015.

Senioriklovnien kolme Pälkäneellä asuvaa jäsentä muodostavat Pälkäneen Mummoklovnit -trion. Siihen kuuluvat Anneli Kivelä, Annu Leppänen ja Tarja Saksala – klovninimiltään Anna Kivi, Pellervo Runoriepu ja Tyyne Orvokki – ovat esiintyneet yhdessä reilun vuoden verran.

– Haluamme tuottaa iloa lapsille, vanhuksille ja yksinäisille. Samalla saamme itsekin iloa, naiset kertovat motivaatiostaan.

Pälkäneen Mummoklovneilla on keikkoja heillä kahdesta kolmeen kuukaudessa. Jokaisella on ryhmässä oma roolinsa. Leppänen on musiikkivastaava, Kivelä ompelee ryhmän asut ja Saksala luo ryhmään yhteishenkeä ja sosiaalisuutta.

– Meillä kaikilla on hoitajatausta. Se on erityinen vahvuutemme tässä vapaaehtoistoiminnassa, Saksala sanoo.