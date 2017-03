Suutarin santakuoppalöytö

Suomi 100 -juhlavuoden “100 elämystä Kangasalla” -tapahtumaketju aloitettiin Kangasalan kunnan itsenäisyyspäivän juhlassa käynnistämällä Pohtiolammen kivikautisen asuinpaikan ja siellä sijaitsevan lieden adoptointi. Kangasalan Sarsan alueella sijaitsevalla Pohtiolammella on ollut yhtäjaksoista asutusta yli kahdeksan tuhatta vuotta mukaan lukien kivi- ja pronssikaudet. Suojellulla alueella sijaitsee muun muassa muinaispolku sekä Kangasala-Seuran rekonstruoima kivikautinen liesi, “Suomen vanhin keittiö”.

Wääksyn kartanon omistaja, kauppatieteiden tohtori Sonja Leskinen ja Kangasala-Seuran puheenjohtaja Markku Meurman allekirjoittivat itsenäisyysjuhlassa yhteistyösopimuksen yhdessä muun toimijaverkoston edustajien kanssa.

Pohtiolammen toimijat Jouko Alhaisen johdolla ovat mukana toteuttamassa ja kehittämässä kohteen yleisö- ja elämyspalveluja yhdessä Wääksyn Kartanon kanssa. Huutijärven koulu on ilmoittautunut mukaan kummikouluksi. Myös Huutijärven kylätoimikunta on mukana yhteistyössä. Tuotantotalo Harjula Production Ltd on mukana konseptoinnissa & elämyksellisissä sisältö- ja tapahtumatuotannoissa. Kangasalan elinkeinotoimi on ollut vahvasti ideoimassa ja tukemassa hankkeen käynnistämistä sekä edistämistä. Yhteisenä tavoitteena on Kangasalan Pohtiolammen ja tiilitehtaan muinaisjäännöksen huolenpito, hoito sekä niiden kehittäminen Pirkanmaan maakuntamuseon “Adoptoi monumentti” -toimintamallin mukaisesti.

– Toiminta Sarsan hyväksi saadaan yhteistyösopimuksen allekirjoittamalla tänään alkuun. Samalla alkaa Sata elämystä

Kangasalla -vuotemme. Ensi vuonna on luvassa paljon erilaisia tapahtumia, näyttelyitä ja elämyksiä, joista osa on perinteisiä, osa uusia ja aivan ainutkertaisia, Kangasalan elämysten vuotta esitellyt kunnan hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola maalaili.

Juhlavuoden avaa ilotulitus uudenvuodenaattona kello 18 Kangasalan torilla. Kangasala-talossa on vuoden mittaan lukuisia eri tapahtumia, samoin museoissa. Esimerkiksi Mobiliassa avautuu 100 vuotta turvassa -näyttely. Toiveissa on myös järjestää kuntalaisten yhteiset pidot torilla syksyllä 2017.

– Myös seurakunta on mukana vahvasti, sillä Kangasalan kirkko täyttää 250 vuotta ja seurakunta 650 vuotta. Helatorstaina vietetäänkin kansanjuhlaa torilla, Sillman-Sola kertoi.

Kaikki juhlavuoden tapahtumat kootaan Kangasalan kunnan verkkosivuilla ylläpidettävään kalenteriin.

Perinteitä kunnioittaen

Kangasalan kunnan itsenäisyyspäivän juhlaan kuului myös perinteisempää ohjelmaa. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Raimo Kouhia lausui juhlayleisölle tervehdyssanat. Lavalla nähtiin myös Laura Lehtosen balettiesitys sekä Pikanttien laulua Jussi Tammisen johtamana. Juhlan päätti Pikanttien ja yleisön yhteisvoimin laulama Maamme-laulu.