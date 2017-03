Varikkokierros oli pakollinen

Mikkolan Navetan Talvikirmaus on jo klassikko. Tulevana lauantaina järjestettävä tapahtuma tarjoaa jokaiselle jotakin. Hauskuutta riittää potkukelkkavormuloista nukketeatteriin.

Talvikirmaus järjestetään perinteisesti helmikuun lopulla. Säiden ehdoilla mennään. Tätä kirjoitettaessa järjestäjät toivovat, että lunta tulisi kuluvalla viikolla hiukan lisää, jolloin talviset puuhat sujuisivat paremmin. Talvikirmausten suosituin ohjelmanumero on aina ollut Potkukelkkavormulat. Kelkat kannattaa siis suunnata Navetalle, jossa vormulat starttaavat kello 11.

Jos lunta riittää ja kelkka luistaa, vormulat noudattelevat klassista kaavaa. Osanottajat muodostavat kolmihenkisiä joukkueita. Joukkueiden ilmoittautuminen alkaa kello 10.30 Navetan kuistilla. Aika-ajossa ratkotaan lähtöjärjestys. Kukin joukkue valitsee joukostaan yhden aika- ajokierrokselle. Tämän jälkeen joukkueet kiertävät kisalenkin peräperää. Koska nesteytystä ei pidä unohtaa, jonkun joukkueen jäsenistä on pysähdyttävä varikolle tankkaamaan kuumaa juomaa. Voittajia odottavat tietysti huimat palkinnot. Vormulat juontaa vuosien kokemuksella Erkki Toivari.

Ulkona Mikkolan puistossa ja lähitanhuvilla on monenlaista toimintaa. Lapsille pystytetään napakelkka. Luopioisten MLL yhdistys ry:n grilli on kuumana, ja makkara maistuu mehun kera.

Käsityökeskus avautuu

Muutakin mukavaa talvikirmauspäivään sisältyy. Navetalla avataan virallisesti uusi Käsityökeskus Hilma&Olga. Hilma&Olga on lankojen ja käsityötarvikkeiden myymälä, kurssipaikka sekä ompelijan ja kankaankutojan työtila. Siellä voi myös tehdä käsitöitä tai kokeilla taitojaan kangaspuiden äärellä. Avajaispäivänä soivat Ramin grammarit, on kahvitarjoilu sekä lanka-, kortti- ja kukkakimpputarjouksia. Navettakalleriassa puolestaan on vielä helmikuun loppuun esillä Juha Tyyskän valokuvanäyttely Taloja poikineen.

Jotta suu ei kirmauksen tuoksinassa pahasti kuivuisi, Pytingin kahvila palvelee alkaen kello 10. Tarjolla on kahvia ja teetä, leivonnaisia ja leipää kotiinkin vietäväksi. Pytingin kahvilassa on myytävänä myös Lubnan valmistamia irakilaisia leivonnaisia. Myös tammikuun talviunta nukkunut vintagemyymälä Kaksi harakkaa on herännyt palvelemaan asiakkaitaan. Kukkian Kädentaitajien töitä löytyy kuten ennenkin Navetan keskikäytävältä.

Lapsille Tuhkimo nukketeatteritulkintana

Lapsille ja vähän vanhemmillekin järjestetään nukketeatteriesitys Navetan luentosalissa kello 12. Kangasalta kotoisin oleva Nukketeatteri Hupilainen tuo katsottavaksi ja koettavaksi nukkenäytelmän Tuhkimo. Klassikkosatu Tuhkimo saa nukketeatteri Hupilaisen käsissä aivan uudenlaisen tulkinnan. Kahden hyväntahtoisen kummitädin johdattamana katsoja astuu Tuhkimon tarinaan, jossa uskollisuus punnitaan ja kärsivällisyyttäkin koetellaan. Tarinassa on onnellinen loppu, mutta sitä ennen tarvitaan ”vallan mahrottoman paljon taikuutta”.

Aiemmin lauantaiksi 25.2. ilmoitettu dokumenttielokuva Atomin paluu on ohjaajan työkiireistä johtuen peruutettu, joten seuraava elokuva Mikkolan Navetalla on 8.4. esitettävä Ompelijatar.

Talvikirmaus la 25.2.2017 klo 10.30–13