Yhteistä tekemistä myös syrjäkylille

– Meillä Pohjois-Pälkäneellä ei kukaan taida järjestää mitään kerhoa tai yhteistä tekemistä nuorille. Tähän täytyy saada muutos, mietti Salmentakana perheensä kanssa asuva Noora Lindstedt loppuvuodesta.

Aktiivinen nainen halusi keksiä kylälle tekemistä, johon voisivat osallistua mahdollisimman monenikäiset lapset ja nuoret. Ratkaisuksi löytyi 4H-yhdistys. Nyt Salmentakana kokoontuu aina torstaisin Lindstedtin vetämä 4H:n klubi, jossa tehdään monenmoista yhdessä.

– Olemme kisailleet, liikkuneet ja katselleet leffoja. Kevääksi suunnittelemme retkeä jonnekin, tarkempi kohde on vielä mietinnässä, Lindstedt kertoo.

Tammikuussa aloittanut klubi on osoittautunut erittäin suosituksi, sillä paikalla on usein jopa parikymmentä lasta ja nuorta. Kerholaiset kokoontuvat useimmiten Hyp-Areenalla tai Lindstedtin kotona. Ikähaarukka on laaja, sillä osallistujat ovat 6–28-vuotiaita.

– Tekemiset mietitään aina vähän senkin mukaan, ketä on paikalla. Esimerkiksi viime viikolla pidimme leikkimielisiä kisailuolympialaisia, joissa nuoremmat pääsivät osallistumaan ja isommat toimivat tuomareina ja pistelaskijoina, Lindstedt kertoo.

Kotikylälläkin voi harrastaa

4H-yhdistyksen keskeisin tehtävä on tukea lasten ja nuorten tasa-painoista kehitystä ja kasvamista. Kansalaisjärjestön toiminnalla pyritään edistämään nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja, yhteistyötaitoja ja kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioitusta.

Pälkäneen 4H-yhdistyksellä on ennestään kerhotoimintaa Rautajärvellä, Harhalassa, Aitoossa ja Onkkaalassa. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Heidi Kiiltomäki on mielissään siitä, että Salmentaan klubi on otettu hyvin vastaan.

– Pohjois-Pälkäneellä on ollut ilmeinen tarve tällaiselle toiminnalle. Ainahan se mieltä virkistää, että syrjäkylilläkin pääsee harrastamaan, eikä aina tarvitse lähteä harrastusten perässä muualle, Kiiltomäki miettii.

Samaa mieltä tuntuvat olevan viime torstain klubin osallistujat. Hyp-Areenan sali kaikuu ilonkiljahduksista, kun palloa yritetään heittää maaliin, korissa olevia esineitä tunnistetaan tunnustelemalla ja Lego-palikoista kootaan mahdollisimman korkeaa tornia.

– Tällaiset toiminnat ovat meille juuri hyviä, sillä niitä pystyvät tekemään kaikenikäiset yhdessä. Yhdessä tekeminen ja oleminen ovatkin meidän kerhossa se tärkein juttu, Lindstedt toteaa.

Jos kaikki menee hyvin, Pohjois-Pälkäneelle saattaa lähiaikoina syntyä yhteistä toimintaa myös varttuneemmalle väelle.

– Olemme Heidin kanssa miettineet, olisiko mahdollista järjestää Salmentaakse myös ikä- ihmisten klubia. Toiminta voisi olla kahvi- tai peli- iltamatyyppistä. Selvittelen parhaillaan, olisiko tällaisellekin tarjonnalle meillä päin tarvetta, Lindstedt mainitsee.