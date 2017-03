Aikamatka Elviksen hitteihin

Nuoriksi menestyjiksi Helsingin Sanomissa tituloidut nuoret muusikot Johannes Piirto, Tami Pohjola ja Senja Rummukainen valloittavat Kangasala-salin yhtyeellään Trio Lento torstaina 2. maaliskuuta. Monipuolisen konsertin pääteoksena on alkuperäisversio Brahmsin Pianotriosta no. 1 H-duuri. Lisäksi kuullaan teoksia Mozartilta ja Kodàlylta.

Trio Lento debytoi kesäkuussa 2016 Riihimäen Kesäkonserteissa. Muusikot ovat kukin niittäneet mainetta paitsi orkesterisolisteina, myös koti- ja ulkomaisten kilpailumenestysten myötä. Tami Pohjola voitti Kuopion viulukilpailun 2015, Senja Rummukainen Turun sellokilpailun 2014 ja Johannes Piirto oli ainoa suomalainen finalisti vuoden 2012 Maj Lind -pianokilpailuissa.

Kangasala-salissa trio esittää monipuolisen kokonaisuuden, jossa ensimmäisellä puoliajalla kuullaan viulu–piano -duon soittamana Mozartin Viulusonaatti no. 18 G-duuri K301 sekä Kodàlyn Duo Viululle ja Sellolle op. 7. Konsertin pääteoksena toisella puoliajalla kuullaan Johannes Brahmsin (1833–1897) Pianotrio no. 1 H-duuri. Teoksesta kuullaan alkuperäisversio vuodelta 1854. Nuoren Brahmsin säveltämä teos on yksi harvoista laajoista kamarimusiikkiteoksista, jotka duurialoituksesta huolimatta päätyvät lopussa mollisävellajiin. Nykyisin konserttisaleissa esitetään tavallisesti teoksen revisoitua versiota vuodelta 1889.

− Mielestämme ensimmäisen pianotrion alkuperäisversio on mielenkiintoisempi, dramaattisempi ja omaperäisempi teos, johon nuori Brahms vuodattaa kahlitsemattomana koko sielunmaisemansa, pakahduttavan toiveikkuutensa ja lohduttoman haikeutensa, Johannes Piirto kertoo.

− Alkuperäisversiossa on pieniä yksityiskohtia, jotka on uudesta versiosta jätetty kokonaan pois. Ne kuitenkin tuovat musiikkiin aivan uudenlaista elämää. Mielestämme Brahms on siinä aidoimmillaan, lisää Senja Rummukainen.

Trio Lento Kangasala-salissa to 2.3.2017 klo 19.